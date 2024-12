Pubblicità in concessione a Google

Diciassette persone, tutte con profili altamente tecnici, sono state assunte da Vestas Blades Italia srl grazie all’intermediazione pubblica di Arpal Puglia. È il risultato della maxi-selezione di 500 candidati, avviata a luglio e conclusasi nei giorni scorsi, curata interamente dal Centro per l’impiego di Taranto.

Vestas Blades Italia srl è filiale locale della holding danese leader mondiale nella progettazione e produzione di generatori di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, di turbine eoliche. Nel territorio ionico, si tratta di una delle più importanti realtà imprenditoriali presenti, individuata anche come concessionario, per i prossimi nove anni, della Piastra logistica di Taranto. Attiva in città da 25 anni, il mese scorso Vestas ha inaugurato l’ulteriore linea di produzione in serie delle nuove grandi turbine V236-15.0, linea che si affianca alle quattro già presenti: il nuovo progetto di espansione del sito tarantino è sostenuto con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) attraverso i cosiddetti “Contratti di sviluppo” gestiti da Invitalia.

Per la società, Arpal Puglia ha curato la ricerca e selezione di quattro specifici profili professionali, quali l’addetto al magazzino, l’ispettore di qualità, il tecnico di manutenzione e l’addetto alla lavorazione di materiali compositi.

La raccolta delle candidature è avvenuta tramite il portale regionale “LavoroXTe”, registrando una rilevante partecipazione di utenti, circa 500. Dopo una prima valutazione delle competenze espresse nel CV, i candidati hanno sostenuto una fase di preselezione, presso la sede di Vestas, attraverso un colloquio conoscitivo con gli operatori del servizio Incrocio domanda-offerta del Centro per l’impiego di Taranto.

Successivamente, si è passati ad una selezione tecnica, specifica rispetto al profilo, curata dagli ingegneri responsabili dei singoli reparti. Sono, alla fine, 17 i candidati ritenuti in possesso dei requisiti richiesti e che hanno sottoscritto il contratto di assunzione.

L’intero processo di selezione, complesso sia per il numero dei candidati che per le competenze tecniche richieste, si è svolto in un clima di grande collaborazione fra il responsabile delle risorse umane dell’azienda e il Centro per l’Impiego, in forma trasparente ed efficace.