Al termine del corso di aggiornamento del clero diocesano e religioso tenutosi a San Giovanni Rotondo dal 3 al 7 luglio 2023, S.E. Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo Metropolita di Taranto, ha annunciato le nomine e i trasferimenti per il nuovo anno pastorale:

Sac. Cosimo DAMASI

Parroco in “Maria SS. del Rosario” in Grottaglie

Sac. Armando IMPERATO

Parroco in “Maria SS. del Rosario” in Taranto Talsano

Mons. Luca LORUSSO

Parroco in “Santa Lucia” in Taranto

Sac. Angelo BALDASSARRE

Amministratore Parrocchiale in “Santi Patroni d’Italia Francesco e Caterina” in San Giorgio Ionico

Sac. Luisantonio ANTONAZZO

Vicario Parrocchiale nella Parrocchia Cuore Immacolato di Maria in Taranto

Sac. Eligio BONFRATE

Vicario Parrocchiale nella Parrocchia Maria SS. del Monte Carmelo in Grottaglie

Sac. Simone DE BENEDITTIS

Vicario Parrocchiale nella Parrocchia Sant’Antonio in Taranto:

Sac. Antonio DI REDA

Vicario Parrocchiale nella Parrocchia “Spirito santo” in Taranto:

Padre Luca GRIFONI

Vicario Parrocchiale nella Parrocchia San Roberto Bellarmino in Taranto:

Sac. Marco PELUSO

Vicario Parrocchiale nella Parrocchia Madonna della Fiducia in Taranto

Sac. Mattia SANTOMARCO

Vicario Parrocchiale nella Parrocchia San Cataldo in Taranto

Ha inoltre designato:

Sac. Marco PELUSO

Maestro delle Celebrazioni Liturgiche diocesane

Diac. Marco ALBANESE

Collaboratore nella Parrocchia Maria SS. Immacolata in San Giorgio I.

Diac. Stefano MANENTE

Collaboratore nella Parrocchia Regina Pacis in Taranto Lama

Diac. Federico MARINO

Collaboratore nella Parrocchia Santa Lucia in Taranto:

Inoltre ha comunicato che:

Il Sac. Francesco FANELLI frequenterà i corsi per la Licenza in Psicologia presso la Pontificia Università Gregoriana, risiedendo presso il Pontificio Seminario Lombardo dei Santi Ambrogio e Carlo in Urbe e che il Sac. Cosimo ALO’, alunno della Pontificia Accademia Ecclesiastica, è stato destinato dalla Segreteria di Stato a Kigali in Ruanda per l’anno di missione.