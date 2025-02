Pubblicità in concessione a Google

Aeroporti di Puglia ha aperto oggi le porte del cantiere del nuovo terminal passeggeri dell’Aeroporto di Grottaglie, permettendo ai cittadini di visitare in anteprima la struttura in fase di ristrutturazione. L’evento ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali, tra cui il Presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile e il Sindaco di Grottaglie Ciro D’Aló .

Nuovo Aeroporto di Grottaglie

Il Progetto di Ristrutturazione

Il nuovo terminal passeggeri ha subito un’importante espansione, con un incremento della superficie utile di oltre 600 m². La struttura adesso si estende su 2800 m² al piano terra, dedicati interamente ai passeggeri, e 1600 m² al primo piano, destinati agli uffici.

Grazie agli investimenti effettuati, l’Aeroporto di Grottaglie si prepara ad affrontare una nuova fase di sviluppo che potrebbe portare, a breve, all’attivazione di voli di linea passeggeri.

Le Dichiarazioni di Mino Borraccino

Durante l’evento, il Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto, Mino Borraccino, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale:

“Oggi, open day di Aeroporti di Puglia, presso il terminal passeggeri in completa ristrutturazione all’aeroporto di Grottaglie. Insieme al presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile, al sindaco di Grottaglie Ciro DAló e al presidente della Camera di Commercio Vincenzo Cesareo, abbiamo visitato il terminal passeggeri che entro fine anno sarà pronto. Parliamo di una struttura che ha visto implementare di oltre 600 m² la superficie utile che adesso sarà di 2800 m² nel piano terra, adibiti interamente al terminal passeggeri e 1600 m² al primo piano per gli uffici. Al termine dei lavori, Michele Emiliano per attivare i voli di linea passeggeri. Col Presidente Michele Emiliano da anni lavoriamo a questo obiettivo dopo aver speso circa 50 milioni di euro per infrastrutturare dal punto di vista tecnico l’aeroporto. Adesso, con il completamento dei lavori del terminal passeggeri, finalmente Grottaglie sarà pronta ad affrontare la nuova grande sfida: far volare da e per Grottaglie. Il 21 marzo, faremo il nuovo sopralluogo.” Cosimo Borraccino

Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto

I Prossimi Passi per l’Aeroporto

Il completamento dei lavori del terminal passeggeri è previsto entro la fine dell’anno. Con l’intervento delle istituzioni regionali, si punta all’attivazione dei voli di linea, trasformando Grottaglie in un nuovo punto di riferimento per il trasporto aereo in Puglia.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 21 marzo, data in cui si terrà un nuovo sopralluogo per valutare l’avanzamento del progetto.

