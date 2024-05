Pubblicità in concessione a Google

Importante novità per il trasporto pubblico locale a partire dall’ormai prossima stagione estiva. Cambia, infatti, il capolinea dei pullman di Ctp che trasportano residenti e turisti dal capoluogo ionico (ma anche da Martina Franca, Grottaglie e da altri centri della provincia) verso le località balneari.

In particolare, dalla prossima estate, il capolinea e le relative fermate di Ctp (in entrambe le direzioni) saranno posizionate lungo la litoranea salentina, tra le strade provinciali 122 e 124, ed esattamente nell’isola amministrativa del comune capoluogo denominata “Marina di Taranto”.

In altre parole, gli autobus trasporteranno i passeggeri davvero a pochi metri da spiagge suggestive e da stabilimenti balneari attrezzati.

“Con questa soluzione, approvata nei giorni scorsi dal cda e che trasferisce il capolinea per i servizi estivi di circa 500 metri rispetto a quello precedente, Ctp Taranto accoglie così le richieste che la sezione del settore balneari di Confcommercio avanzava da anni per raggiungere l’obiettivo – dichiara il presidente della società di trasporto pubblico, l’avvocato Francesco Tacente – di far accedere a quelle spiagge il maggior numero di famiglie. Che ora, infatti, potranno trascorrere una giornata al mare, magari in uno di quei meravigliosi stabilimenti della Marina di Taranto, evitando lo stress del traffico automobilistico, spendendo poco e peraltro – commenta il presidente – viaggiando sui nostri mezzi, moderni, nuovi, sicuri, confortevoli e rispettosi dell’ambiente”.