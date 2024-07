Pubblicità in concessione a Google

L’Acquedotto Pugliese, a partire da questa mattina, giovedì 11 luglio 2024, ha avviato un nuovo ciclo di deblattizzazione che interesserà l’intero territorio del Comune di Grottaglie.

A darne comunicazione lo stesso ente comunale.

L’intervento mira a contrastare la proliferazione di blatte e scarafaggi, garantendo un ambiente più salubre e vivibile per tutti i cittadini.

Cosa fare in caso di avvistamenti:

Se si dovessero verificare fuoriuscite di blatte dai condotti fognari situati su suolo pubblico, si prega di contattare il numero verde AQP 800 735 735.

È importante sottolineare che i tombini posizionati sui marciapiedi sono di proprietà privata o condominiale e, pertanto, la responsabilità per la loro manutenzione e la deblattizzazione spetta ai proprietari.

Consigli per la prevenzione

Per favorire l’efficacia del trattamento e prevenire future infestazioni, si invitano i cittadini a collaborare adottando alcune semplici misure:

Non lasciare le buste dei rifiuti al di fuori dei propri mastelli. Evitare di gettare cibo per strada o nelle vicinanze dei cestini, in quanto potrebbe attirare anche i topi. Mantenere pulite gli spazi esterni (verande, cortili…), eliminando eventuali residui di cibo e sigillando accuratamente i contenitori di alimenti.