“Prosegue incessante l’opera di riorganizzazione della Federazione provinciale del Partito Democratico di Terra Ionica.” E’ quanto comunicano con una nota Nicola Oddati – Coordinatore nazionale AGORA’ DEMOCRATICHE e Commissario della Federazione e Giovanni Chianese – Commissario Federazione provinciale.

“Nel corso del terzo incontro dell’organismo politico che ha il compito di accompagnare il partito alla tappa del congresso provinciale prossimo, si è provveduto alla nomina e all’indicazione dei dipartimenti di settore. In questo anno di attività commissariale, abbiamo conseguito importanti successi elettorali ed abbiamo rimodellato il profilo culturale e politico, in particolar modo, in merito al tema cruciale, per la Città e il territorio, della transizione ecologica, rispettosa della vita e della salute dei lavoratori; della salute e della vita dei cittadini e della salubrità del territorio”.

Dichiarano nella nota.

“Per continuare l’azione di radicamento nei territori, d’ascolto e condivisione dei bisogni e di “corpo intermedio” in sintonia con le aspettative e le opportunità, abbiamo deciso di procedere all’individuazione dei temi e alla nomina delle funzioni e responsabilità, di seguito riportate:

Gianni Azzaro Coordinatore cittadino; delega Infrastrutture e Porto

Giovanni Barbalinardo Indirizzi e Progettualità europea

Gaetano Blé Capogruppo Consiglio comunale Taranto

Giuseppe Bottiglia Lavoro e relazioni sindacali

Ilaria Cinieri Agorà Democratiche

Nunzia Convertini Impresa e Terzo Settore

Emanuele Di Todaro Organizzazione

Mattia Giorno Enti Locali

Domenico Lasigna Salute, Sanità e Benessere

Annarita Palmisani Cultura e Turismo

Lucia Pompigna Terra e Mare. Agricoltura e Pesca

Anna Sgobbio Formazione, Scuola ed Università

“A queste funzioni si affiancano, la preziosa opera di coordinamento dei commissari, la responsabilità di Lino De Guido e di Luciano Santoro, e dell’ufficio adesione composto da Gabriella Fretta e Valerio Papa.

L’argomento dell’individuazione delle modalità e dei tempi per lo svolgimento del congresso provinciale, sarà oggetto del prossimo incontro.

Insieme, in squadra, per traguardare successi e realizzare obiettivi e progettualità, finalizzate a migliorare la qualità della vita nei territori e per le Persone.”