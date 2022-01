I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 3.847, nella provincia Barletta-Andria-Trani 1.580, in provincia di Brindisi 1.111, in quella di Foggia 2.196, in quella di Lecce 2.136, nel Tarantino sono 1.726. Tra i residenti fuori regione ci sono altri 101 casi, mentre per altri 54 contagiati la provincia di appartenenza non è stata ancora definita.