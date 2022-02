Pubblicità in concessione a Google

L’Amministrazione Comunale di Grottaglie informa che a partire da ieri, martedì primo febbraio 2022, come disposto dal Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, per accedere agli uffici comunali sarà necessario il possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass Base), in formato digitale o cartaceo, che dovrà essere esibita dagli utenti all’ingresso delle sedi comunali.

ll green pass base attesta:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo);

b) avvenuta guarigione da COVID-19 o con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto o dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare.

Il Green Pass, informa l’ente, non è richiesto ai bambini sotto i dodici anni e a coloro che sono esentati con certificato medico.

Il personale incaricato effettuerà i controlli tramite l’app VerificaC19, sviluppata dal Ministero della Salute.