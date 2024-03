Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 11° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 81 annunci, relativi a 238 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia“.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali, dell’Artigianato – Commercio – Vendita, delle Costruzioni – Impianti – Logistica, della Ristorazione e turismo, delle Pulizie e servizi alla persona, della Sanità e dell’Agricoltura, nonchè le offerte rivolte ai Disabili.

A ciò si aggiungono le offerte presso la pubblica amministrazione e le opportunità di lavoro all’estero tramite la rete Eures. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

E’ possibile candidarsi per le offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte DISABILI ART.1 L.68/99

DISABILI ART.1 L.68/99 AMB. TERRITORIALE DI TARANTO – CASSIERI DI ESERCIZI COMMERCIALI – Rif. Offerta 4122/2024 Azienda con attività di ORGANIZZAZIONE DI FESTE ED EVENTI ricerca n° 1 CASSIERE/A DI ESERCIZI COMMERCIALI (CENTRO SCOMMESSE). Tipologia contrattuale: TEMPO PIENO e INDETERMINATO. E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Taranto (TA)

SEGRETARIA/O GESTIONALE ORGANIZZATIVO Rif.85/2024 – Rif. offerta 4041/2024

La risorsa dovrà occuparsi della sistemazione cartacea, rendicontazione presenze corsisti, della promozione delle offerte formative, clientela ecc ecc. I requisiti richiesti sono il possesso di una laurea o diploma, età dai 25 ai 40 anni. L’azienda offre un contratto a tempo indeterminato full time con orario dalle 09:00 alle 18:00. Locorotondo (BA)

ADDETTO FRONT OFFICE TIROCINANTE Rif.92/2024 – Rif. Offerta 4178/2024

La risorsa deve: supportare la gestione delle attività di accoglienza e assistenza degli ospiti, dall’arrivo alla partenza, rispondendo alle necessità e alle richieste in modo proattivo e coordinandosi con gli altri reparti per soddisfare le esigenze degli ospiti in maniera efficiente ed efficace. Deve collaborare nelle attività di check-in e check out; Registrare i dati degli ospiti sul gestionale alberghiero; Informare gli ospiti sulle condizioni di soggiorno, la struttura e i servizi offerti; supportare nell’assegnazione delle camere, del recapito bagaglio e delle prenotazioni; rispondere alle chiamate esterne, interne e alle email; supportare la gestione del complaint e curare le relazioni con gli ospiti. Italia (UE)

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte Artigianato – Commercio – Vendita

TECNICO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI – Rif. Offerta 4085/2024

Si ricerca un tecnico riparatore di elettrodomestici che si occupi di gestire le richieste di servizio (riparazione, manutenzione) da parte dei clienti, dell’ascolto del problema, di fornire informazioni di supporto all’utilizzo degli elettrodomestici. Taranto (TA)

MACELLAIO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3960/2024

Azienda operante nel settore alimentare, ricerca n. 25 addetti al taglio e all’elaborazione della carne fresca. Taranto (TA)

CARICO/SCARICO MERCI – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2,

D.LGS.286/1998 – “T.U. PER L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. Offerta 4517/2024

Si ricerca un addetto alla gestione di magazzini e carico/scarico merci per azienda di ingrosso alimentari con sede operativa a Francavilla Fontana (BR). Francavilla Fontana (BR)

TORNITORI FRESATORI CNC – OPERAI JUNIOR E SENIOR – Rif. Offerta

3928/2024

Azienda con sede a Calcinaia (PI) operante nel settore metalmeccanico, ricerca n. 2 Operai Addetti a lavorazioni su torni paralleli e fresatrici semiautomatiche. La risorsa sarà adibita a lavorazioni di precisione di particolari meccanici su macchine a controllo numerico da 3 a 5 assi in continuo, alla programmazione bordo macchina e all’esecuzione di piccoli montaggi di componenti meccanici. L’azienda è alla ricerca di figure junior e senior. Le figure junior verranno totalmente formate nel ruolo, non è necessaria esperienza pregressa e saranno valutate anche candidature di neo diplomati. Inserimento con contratto metalmeccanico, a tempo indeterminato o in apprendistato. Il trattamento e il livello offerto verranno concordati in base al profilo. Calcinaia (PI)

AGGIUSTATORI MECCANICI – OPERAI JUNIOR E SENIOR – Rif. Offerta 3982/2024

Azienda con sede a Calcinaia (PI) operante nel settore metalmeccanico, ricerca Operai Aggiustatori meccanici. La risorsa sarà adibita a lavorazioni di manutenzione, riparazione e montaggio. Utilizzerà macchine utensili manuali e attrezzature da taglio circolari. L’azienda è alla ricerca di figure junior e senior. Le figura junior verranno totalmente formate nel ruolo, non è necessaria esperienza pregressa. Saranno valutate anche candidature di neo diplomati. Inserimento con contratto metalmeccanico. Il trattamento e il livello offerto

verranno concordati in base al profilo. Calcinaia (PI)

CARPENTIERE IN FERRO – Rif. Offerta 4303/2024

Azienda attiva nel settore della progettazione, produzione e installazione di serramenti, scale, tettoie, cancelli e di strutture in ferro in genere, ricerca n. 1 carpentiere in ferro da inserire nel proprio organico. Richiesta esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Disponibili a valutare anche contratti di Apprendistato con giovani fino a 29 anni. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

INSTALLATORE DI INFISSI E SERRAMENTI – Rif. Offerta 4309/2024

Azienda attiva nel settore della progettazione, produzione e installazione di serramenti, scale, tettoie, cancelli e di strutture in ferro in genere, ricerca n. 1 installatore di infissi e serramenti. La risorsa si occuperà dello smontaggio e dismissione di vecchi serramenti, messa in opera di nuovi e delle attività di manutenzione degli stessi. Richiesta esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Disponibilità a valutare l’inserimento con contratto di apprendistato di giovani fino a 29 anni. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

1 MANOVALE DI OFFICINA – DECRETO FLUSSI D.P.C.M. DEL 27/09/2023 –

Rif. Offerta 4013/2024

Azienda sita in Massafra cerca n. 1 manovale di officina meccanica con capacità nell’utilizzo dell’attrezzatura. Massafra (TA)

MANUTENTORE AREE VERDI – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N.

286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 3825/2024

Azienda che opera nell’ambito della cura di giardini e del verde, ricerca n. 1 Manutentore, per l’allestimento, sistemazione e cura delle aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Curare la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante dall’impianto alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie. Taranto (TA)

BANCONISTA DI GELATERIA-CREPERIA – Rif. Offerta 3632/2024

Per gelateria/creperia con sede in Leporano (TA), si ricercano n. 2 Banconisti. I candidati dovranno occuparsi della vendita al banco, della pulizia, del riordino e dovranno essere ben predisposti al rapporto con il cliente. Si richiedono puntualità, massima serietà e disponibilità a lavorare anche durante il fine settimana. Leporano (TA)

ADDETTI AL BANCO/FRIGGITORIA – Rif. Offerta 3373/2024

Attività ristorativa, con sede di lavoro in San Pietro in Bevagna, ricerca n. 2 addetti al banco per la stagione estiva. Le risorse dovranno occuparsi della preparazione di insalate, allestimento di piatti a base di carne e dell’utilizzo della friggitrice. Si richiede predisposizione al lavoro di gruppo, pazienza, attenzione e cura dei dettagli, orientamento alla clientela. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato 6 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

AUTISTA CASEIFICIO A MANDURIA – Rif. Offerta 3383/2024

Azienda attiva nel settore caseario, cerca n. 1 autista. La risorsa verrà adibita alle seguenti mansioni: carico, trasporto, scarico e consegna latticini su Manduria e zone limitrofe, pulizia e cura del mezzo. Si offre contratto di lavoro a tempo Indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Rif. offerta 3383/2024

3 COMMESSI DI VENDITA – Rif. Offerta 3402/2024

Azienda attiva nel settore caseario, con sede di lavoro in San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta), ricerca n. 3 commessi di vendita. Le risorse verranno impiegate nell’attività di vendita di latticini, formaggi, salumi e pane. Si richiede conoscenza nell’uso di bilancia, affettatrice e utilizzo del registratore di cassa, orientamento alla clientela, buone capacità organizzative e relazionali, flessibilità oraria. Si offre contratto di lavoro full-time, tempo determinato della durata di 6 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

OPERAIO PROD. E CONFEZIONAMENTO CARNE Rif.64/2024 DEC.FLUSSI

D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta 3346/2024

La risorsa ricercata attraverso il decreto flussi si occuperà della produzione e del confezionamento della carne. Martina Franca (TA)

OPERAIO DI CANTINA Rif.82/2024 – Rif. Offerta 4038/2024

La risorsa ricercata si occuperà della produzione, vinificazione, imbottigliamento del vino e dovrà gestire il magazzino. Si occuperà della pulizia delle vasche, filtri, travasi, operazioni di vinificazione. Martina Franca (TA)

APPRENDISTA IDRAULICO/ELETTRICISTA Rif.98/2024 – Rif. Offerta 4432/2024

La risorsa dovrà apprendere la lettura e interpretazione degli schemi elettrici, probabilmente la parte più complessa del suo lavoro, l’Installazione di impianti elettrici di tipo civile o industriale: Riparazione malfunzionamenti, Collaudo dei sistemi installati o riparati nonchè dovrà anche imparare anche la parte idraulica. Martina Franca (TA)

OPERAIO PIASTRELLISTA Rif. 99/2024 DEC.FLUSSI DPCM 27/09/23 – Rif.

Offerta 4433/2024

In riferimento alle richieste dei flussi migratori azienda ricerca un operaio piastrellista con esperienza che sappia utilizzare macchinari per il taglio delle piastrelle a Mosaico. I requisiti richiesti sono il possesso della licenza media, della patente B. Si offre un contratto a tempo indeterminato full time. Martina Franca (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

CARPENTIERE IN LEGNO – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2,

D.LGS.286/1998 – “T.U. PER L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. Offerta 4213/2024

Si ricerca un carpentiere in legno per azienda edile operante su vari cantieri presenti sul territorio provinciale. Taranto (TA)

MURATORE IN MATTONI – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2,

D.LGS.286/1998 – “T.U. PER L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. Offerta 4220/2024

Si ricerca 5 muratori in mattoni che sappiano costruire strutture edili in muratura, interpretare e tradurre operativamente i disegni e le indicazioni del progettista, scegliere e predisporre gli impasti e le Malte adatte ai materiali utilizzati e al tipo di muratura da edificare, sagomare e posare in opera pietre, mattoni e materiali refrattari. Taranto (TA)

OPERAI EDILI – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2, D.LGS.286/1998 – “T.U.

PER L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. Offerta 4107/2024

Si ricercano 5 operai edili per azienda edile che si occupa di eseguire attività di edilizia civile e industriale; bonifiche ambientali con rimozione di amianto in matrice compatta e friabile; Manipolazione di fibre artificiali sia a livello civile che industriale; Consulenza alle imprese con lo svolgimento di attività in materia di sicurezza. Taranto (TA)

GARAGISTA/LAVAGISTA/CUSTODE – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2,

D.LGS.286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE) – Rif. Offerta 4265/2024

Per azienda operante nel settore trasporto e logistica, si ricercano 5 Garagisti/Lavagisti/Custodi che si occupino di tenere in ordine il parcheggio, lavare i mezzi e custodirli la notte. Taranto (TA)

PERITO ELETTROTECNICO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N.

286/1998 – TU PER L’IMMIG – Rif. Offerta 3998/2024

Azienda operante nel settore edile elettrico, ricerca n. 1 PERITO ELETTROTECNICO /INFORMATICO, addetto alla progettazione, realizzazione, costruzione e collaudo di macchine e impianti elettrici operanti a tensioni elevate. Si richiede un’ottima conoscenza del PROGRAMMA CAD e del pacchetto office. Statte (TA)

20 MANOVALI EDILI – DECRETO FLUSSI DPCM DEL 27.09.2023 – Rif.

Offerta 4121/2024

Azienda sita in MOTTOLA cerca n. 20 manovali edili, in particolare muratori di carpenteria ed edilizia generica, con esperienza pregressa nel settore di almeno dodici mesi e capacità di utilizzo di strumenti necessari allo svolgimento della suddetta attività. Italia (UE)

METALMECCANICO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998

– TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3485/2024

Azienda metalmeccanica, ricerca n. 15 OPERAI METALMECCANICI, nei ruoli di Installatori, Manutentori e riparatori di linee elettriche, Cavisti. Taranto (TA)

OPERAIO METALMECCANICO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N.

286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3602/2024

Azienda operante nel settore metalmeccanico, ricerca n. 20 OPERAI, nelle seguenti figure: GIUNTISTI DI FIBRA OTTICA, POSATORI DI CAVI IN FIBRA OTTICA, OPERAI PER OPERE CIVILI, AUTISTI PATENTE C, MOVIMENTATORI TERRA CON PATENTINO ESCAVATORE. Taranto (TA)

ESCAVATORISTA/AUTISTA CON PATENTE C – Rif. Offerta 3627/2024

Per importante azienda operante nel settore dell’Edilizia, si ricerca un Escavatorista Autista. La risorsa si occuperà della guida di macchine “movimento a terra” . Si richiede esperienza pregressa nella mansione, il possesso delle patenti C e superiori, disponibilità a trasferte. Montemesola (TA)

MANOVALE EDILE/MURATORE RIF.62/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M.

27/09/2023 – Rif. offerta 3089/2024

La risorsa ricercata deve essere un manovale edile da assumere con contratto a tempo indeterminato full time. Martina Franca (TA)

OPERAIO Rif. 79/2024 – Rif. Offerta 3677/2024

L’azienda di Locorotondo con sede operativa a Fasano ricerca un operaio addetto alla riparazione di carrozzeria con conoscenza degli impianti elettrici dei veicoli. i requisiti richiesti sono il possesso della patente B, con un’esperienza nella mansione di almeno 2 anni. Si offre contratto a tempo indeterminato full time, 8 ore di lavoro su 5 giorni a settimana. Fasano (BR)

ADDETTO MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO Rif.81/2024 – Rif. Offerta

3957/2024

La risorsa ricercata si occuperà dell’attività in magazzino per spostamento e preparazione pallet per spedizioni mezzo corriere, deve saper utilizzare il transpaller elettrico e muletto. Inoltre si dovrà occupare delle consegne aziendali con l’uso di un furgone, circa 50 km dalla sede operativa. La risorsa dovrà imparare anche l’uso delle macchine di imbottigliamento ed etichettatura. L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi con contratto agricolo. Requisiti richiesti età 20/40 anni ed essere in possesso del patentino da Mulettista. Martina Franca (TA)

MANOVALE EDILE Rif.80/2024 DEC.FLUSSI DPCM. 27/09/23 – Rif. Offerta

3879/2024

La risorsa ricercata deve essere un manovale edile da assumere con contratto a tempo indeterminato full time. Martina Franca (TA)

Ristorazione e turismo

LAVAPIATTI – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U.

PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3611/2024

Pubblico esercizio (BAR), ricerca n. 2 Lavapiatti, per la pulizia di posate, bicchieri, piatti, pentole, padelle e altre attrezzature utilizzate all’interno del locale. Taranto (TA)

COMMIS DI SALA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 –

TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3398/2024

Azienda operante nel settore turistico- ricettivo, per lavoro stagionale, ricerca n. 1 COMMIS DI SALA, con le seguenti mansioni: acquisire le ordinazioni, comunicarle in cucina, servire i piatti ai tavoli una volta pronti, accompagnati dalle bevande richieste. Portare il conto al tavolo, sparecchiare e riordinare i tavoli e la sala a fine servizio. Taranto (TA)

BARMAN/BARLADY/BARTENDER/BARISTI Rif.93/2024 – Rif. Offerta

4179/2024

La risorsa deve: Preparare caffetteria, bevande calde e fredde, alcooliche e non alcooliche, snack e stuzzichini per gli ospiti. Effettuare i servizi di apertura e chiusura del bar e le operazioni di cassa. Conoscere le tecniche di utilizzo delle attrezzature e dei macchinari usati. Curare la pulizia delle attrezzature, degli utensili, dei tavoli, del banco e dei luoghi di lavoro. Attenersi scrupolosamente alle norme in maniera di sicurezza e igiene (HACCP). Garantire gli standard aziendali. Italia (UE)

BARISTA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3425/2024

Azienda operante nel settore della ristorazione, ricerca n. 2 BARISTI, con le seguenti mansioni: preparazione caffè, bibite, bevande e piatti da mangiare, accoglienza clienti, pulizia del bar e gestione della cassa. Taranto (TA)

CUOCO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3430/2024

Azienda operante nel settore della ristorazione, ricerca n. 2 Cuochi, con le seguenti mansioni: organizzare le attività della cucina e della preparazione, predisposizione e presentazione delle pietanze secondo le esigenze dell’azienda. Taranto (TA)

LAVAPIATTI – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU

PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3433/2024

Azienda operante nel settore della ristorazione, ricerca n. 2 LAVAPIATTI, con le seguenti mansioni: Ripulire i piatti dagli avanzi. – Lavare direttamente a mano i piatti, bicchieri, pentole, posate o metterli nelle lavastoviglie. – Asciugare le stoviglie e rimetterle al loro posto, nella cucina. – Pulire e riordinare la cucina alla fine di ogni turno (pranzo e cena) rispettando le norme igieniche. Taranto (TA)

BANCONISTA – Rif. Offerta 3688/2024

Attività ristorativa, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta), ricerca n. 1 Banconista da assumere per la stagione estiva. La risorsa si occuperà dell’allestimento del banco di vendita, del servizio di quanto ordinato dalla clientela, della pulizia e riordino della postazione di lavoro. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, Full Time. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

BARISTA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U.

PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3606/2024

Pubblico esercizio (BAR), ricerca n. 2 Baristi, per la preparazione di caffè, cappuccini e di altre bevande calde e fredde, servizio ai clienti, pulizia e gestione della cassa. Taranto (TA)

CUOCO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – T.U. PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3610/2024

Pubblico esercizio (BAR), ricerca n. 2 CUOCHI, per la predisposizione dei menu giornalieri, ordinazione e conservazione degli alimenti e dei prodotti necessari per la cucina, igiene dei luoghi e delle attrezzature per la preparazione. Taranto (TA)

LAVAPIATTI – Rif. Offerta 3689/2024

Attività ristorativa con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta) ricerca n. 1 Lavapiatti da assumere per la stagione estiva. La risorsa verrà adibita alle seguenti mansioni: lavaggio delle stoviglie, del pentolame e delle attrezzature di cucina, pulizia e riordino dei luoghi di lavoro. Si richiedono buone doti organizzative, capacità di lavoro in team, attenzione e rapidità nell’esecuzione della mansione. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

AIUTO PIZZAIOLO – Rif. Offerta 3690/2024

Attività ristorativa con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta) ricerca n. 1 aiuto pizzaiolo da assumere per la stagione estiva. La figura professionale verrà adibita alle attività di supporto al pizzaiolo nella preparazione degli impasti, degli ingredienti necessari alla farciture delle pizze, del loro condimento e della loro cottura. Richiesta esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato, Full Time. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

TURNANTE DI SALA/PIANI Rif.72/2024 – Rif. Offerta 3506/2024

La risorsa si occuperà al mattino di assistenza alle camere e la sera contribuisce al servizio in sala, fornendo un supporto prezioso per un servizio efficiente. I requisiti richiesti sono un’età max 50 anni con esperienza lavorativa sia come addetta alle pulizie delle stanze che come aiuto in sala. L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 4 mesi a partire dal mese di giugno 8 ore di lavoro su sei giorni a settimana, con una retribuzione di 1800/2200 euro al mese. Si offre vitto e alloggio. Badia * Abtei (BZ)

CUOCO CAPO PARTITA Rif.73/2024 – Rif. Offerta 3548/2024

La risorsa ricercata nella mansione del cuoco capo partita è quello di coordinare e supervisionare le varie brigate, sincronizzare le preparazioni dei piatti e assicurare l’efficienza di tutto il lavoro di cucina. Deve conosce anche delle tecniche di comunicazione professionali. In questo modo deve relazionarsi correttamente con i suoi aiutanti e con i suoi superiori. Nei momenti di grande pressione dà la giusta carica alla sua brigata e ne assicura i buoni risultati. Le sue, però, non devono essere solo funzioni operative poiché si occupa di gestire l’approvvigionamento alimentare utile per poter espletare il lavoro. Quindi deve controlla la dispensa, dialogare con i fornitori e garantire sempre le scorte necessarie di cibo. Inoltre deve verifica che la mise en place delle portate sia sempre ineccepibile. In ultimo, ma non meno importante avrà il compito di far rispettare le norme igienico sanitarie richieste obbligatoriamente in cucina. I requisiti richiesti sono DIPLOMA ALBERGHIERO, ESPERIENZA LAVORATIVA DI ALMENO 2 ANNI, PATENTE B, CON UN’ETA’ 60 ANNI – Si offre un contratto a tempo determinato di 5 mesi a partire dal mese di Maggio. Retribuzione prevista 2800/3500 con alloggio. Badia * Abtei (BZ)

AIUTO CUOCO Rif.75/2024 – Rif. Offerta 3603/2024

La risorsa ricercata con la mansione di Aiuto Cuoco sarà un professionista che deve fornire supporto al cuoco: fa parte della brigata di cucina e lavora a stretto contatto con lo chef e i cuochi, si occupa del taglio degli ingredienti, controlla gli stati degli utensili e si occupa della pulizia della cucina I requisiti richiesti sono , ESPERIENZA LAVORATIVA DI ALMENO 2 ANNI, PATENTE B, CON UN’ETA’ 50 ANNI – Si offre un contratto a tempo determinato di 4 mesi a partire dal mese di Maggio. Retribuzione prevista 2200 si offre vitto e alloggio. Marebbe * Enneberg (BZ)

CAMERIERE AI PIANI Rif.76/2024 – Marebbe * Enneberg (BZ)

La risorsa sarà responsabile delle pulizie della camere e della lavanderia. L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 4 mesi a partire dal mese di giugno 8 ore di lavoro su sei giorni a settimana, con una retribuzione di 2100 al mese. Si offre vitto e alloggio, età richiesta Max 55/60 anni. Marebbe * Enneberg (BZ)

CHEF DE RANGE Rif.77/2024 – Rif. Offerta 3608/2024

La risorsa con la mansione di Chef de Rang dovrà curare la mise en place dei tavoli che compongono il proprio rango, deve Ricevere gli ospiti al loro arrivo al ristorante e accompagnarli al tavolo assegnato. Si occuperà poi di illustrare i piatti presenti nel menù e rispondere ad eventuali domande al riguardo. Dovrà anche fornire consigli su cosa ordinare a seconda delle esigenze dei clienti, ad esempio se si desidera un menù vegetariano, vegano, senza glutine o privo di particolari allergeni. I requisiti richiesti sono ESPERIENZA LAVORATIVA DI ALMENO 2 ANNI, PATENTE B, CON UN’ETA’ 40 ANNI CONOSCENZA DI UNA DELLE SEGUENTI LINGUE INGLESE, o TEDESCO FLUENTE – Si offre un contratto a tempo determinato di 4 mesi a partire dal mese di Giugno. Retribuzione prevista 2000/2400 si offre vitto e alloggio. Marebbe * Enneberg (BZ)

CHEF DE PARTIE GARDE MANGER Rif.78/2024 – Rif. Offerta 3612/2024

La risorsa ricercata nella mansione CHEF DE PARTIE GARDE MANGER sarà il responsabile delle derrate e delle pietanze fredde. Dovrà ricevere dall’economato le merci che per conservarsi necessitano dei frigoriferi, comprese le carni. Dovrà essere un professionista culinario specializzato nella preparazione di piatti freddi come insalate, antipasti, terrine, salse e pâté. In realtà cosa dovrà fare: preparazione di piatti freddi: sarà responsabile della preparazione di antipasti, insalate, salse, terrine e pâté; preparazione degli ingredienti: si occuperà di sfilettare il pesce e porzionare la carne per gli altri membri dello staff di cucina; decorazioni culinarie: può essere incaricato della creazione di decorazioni che arricchiscano i piatti, creare buffet, sculture di frutta o altre composizioni culinarie; pianificazione dei menù: potrà partecipare alla pianificazione e alla preparazione dei menù in collaborazione con lo chef e altri membri dello staff di cucina; dovrà gestire le scorte: gestire le scorte di ingredienti e assicurarsi che tutti gli alimenti siano conservati correttamente e pronti per l’uso I requisiti richiesti sono DIPLOMA ALBERGHIERO, ESPERIENZA LAVORATIVA DI ALMENO 2 ANNI, PATENTE B, CON UN’ETA’ 55 ANNI – Si offre un contratto a tempo determinato di 4/5 mesi a partire dal mese di Maggio o Giugno . Retribuzione prevista 2800 euro con vitto e alloggio. Marebbe * Enneberg (BZ)

CAMERIERE DI SALA Rif. 68/2024 – Rif. Offerta 3384/2024

La risorsa ricercata con la mansione di cameriere/a di sala deve ricoprire una serie di responsabilità: in primis, si occuperà di curare il rapporto con il cliente e sarà responsabile della gestione e della organizzazione degli spazi del ristorante nonchè il suo compito, sarà presiedere alla preparazione dei tavoli. Per questa mansione sono richieste al professionista massima cura e attenzione ai dettagli. anche al servizio ai tavoli, portando ai clienti i piatti e le bevande richieste e, a fine pasto, il conto. Dopo che i clienti hanno lasciato il tavolo, il cameriere di sala ha il compito di sparecchiare e di rassettare la sala del ristorante. L’azienda mette a disposizione vitto e alloggio con contratto a tempo determinato di 4 mesi a partire da maggio con uno stipendio da 1800 /2200 euro. Livinallongo Del Col Di Lana (BL)

SEGRETARIA HOTEL Rif.69/2024 – Rif. Offerta 3394/2024

La risorsa ricerca si occuperà della gestione delle richieste e prenotazioni delle camere al telefono e online, check-in e check-out e fornire indicazioni. I requisiti richiesti sono diplomati, esperienza di almeno 2 anni in hotel, conoscenza di almeno due lingue o Inglese o Tedesco, con patente B e un’età massimo 50 anni. Si offre contratto stagionale di 4/5 mesi a partire da Maggio con uno stipendio di 1800/2200 con vitto e alloggio. Badia * Abtei (BZ)

COMMIS DI PASTICCERIA Rif.70/2024 – Rif. Offerta 3404/2024

L’ aiuto pasticcere deve lavorare all’interno di una cucina o di una pasticceria e svolgerà un ruolo di supporto al pasticcere principale. Il suo compito principale è quello di assistere il pasticcere nello svolgimento delle attività quotidiane, contribuendo alla preparazione e alla decorazione dei dolci e dei dessert. I requisiti richiesti sono: DIPLOMA ALBERGHIERO, MINIMA ESPERIENZA LAVORATIVA, ETA’ MAX 40 ANNI. L’ azienda offre un contratto a tempo determinato di 4 mesi a partire da giugno 2024 e una retribuzione di 2000/2400 euro mensili. L’azienda offre vitto e alloggio. Badia * Abtei (BZ)

SECONDO CUOCO/SOUS CHEF Rif.71/2024 – Rif. Offerta 3470/2024

La risorsa ricercata deve avere diversi anni di esperienza in brigata, e aver lavorato in tutti i settori della cucina. Deve essere il braccio destro del capocuoco, avere una vasta conoscenza di tutte le preparazioni, ed essere in grado di cucinare e presentare il cibo secondo le ricette. Competente in ogni aspetto del lavoro quotidiano in cucina, deve saper preparare antipasti, primi, secondi, dessert e supportare gli altri cuochi ai fornelli, in particolare durante i picchi di lavoro. Deve saper gestire la cucina in assenza del capocuoco e avere mansioni di coordinamento e supervisione, in quanto si occupa di tutti gli aspetti organizzativi. I requisiti richiesti sono DIPLOMA SETTORE ALBERGHIERO, ESPERIENZA COMPROVATA NELLA MEDESIMA MANSIONE. Si offre contratto stagionale di 4 mesi a partire da giugno 2024 con uno stipendio che varia dai 2400 ai 3200. Badia * Abtei (BZ)

AIUTO CUOCO Rif.83/2024 – Rif. Offerta 4039/2024

La risorsa si occuperà principalmente della preparazione e della vendita di Crepes, messa in ordine del locale e relativa pulizia. I requisiti richiesti sono la conoscenza di una lingua possibilmente parlata in maniera fluida dell’inglese o del francese. età 20/60 anni, preferibilmente una esperienza lavorativa di almeno minimo un anno, residenza a Martina Franca o zone limitrofe. Si offre un contratto stagionale di 6 mesi fino al 30/09/2024 un tempo ful time. Retribuzione come da ccnl. Martina Franca (TA)

CAMERIERI -CHEF DE RANG Rif.94/2024 – Rif. offerta 4428/2024

Curare la mise en place, lo sbarazzo e la pulizia in sala/e ristorante e altri eventuali punti di ristoro del resort. Accogliere e accompagnare gli ospiti, creare relazioni professionali al fine di offrire un ottimo servizio, anticipando le richieste degli ospiti. Garantire una elevata qualità del servizio in sala in termine di efficienza ed efficacia. Collaborare ed interfacciarsi con il personale e i responsabili di sala. Attenersi scrupolosamente alle norme in tema di

sicurezza e igiene (HACCP). Gestire gli standard aziendali. Italia (UE)

COMMIS DI CUCINA – AIUTO CUOCO Rif.95/2024 – Rif. offerta 4429/2024

Preparare le materie prime per il servizio, assicurare il corretto stoccaggio e la qualità degli alimenti, supportare la preparazione dei piatti e l’impiattamento seguendo indicazioni impartite dal responsabile. Mantenere l’ordine e la pulizia degli strumenti e dell’area lavoro. Attenersi scrupolosamente alle norme in materia di sicurezza e igiene (HACCP). Gestire gli standar aziendali. Italia (UE)

GENERICO PULIZIE RISTORANTE Rif.96/2024 – Rif. Offerta 4430/2024

La risorsa si occuperà della pulizia dei pavimenti, cucina e sala. Pulizia e sanificazione forni e celle frigo. Pulizia e sanificazione della macchina lava pentole, lavapiatti e relative aree delle zone lavaggio. Trasporto e stoccaggio spazzatura, pulizia, lavaggio e sanificazione pentole e piatti. Pulizia bagni cucina, sala e aree di servizio antistanti. Italia (UE)

CUOCO CAPO PARTITA Rif.97/2024 – Rif. Offerta 4431/2024

Supervisionare e gestire la preparazione, la cottura e la presentazione dei piatti nel rispetto del menù e secondo indicazioni dello Chef. Essere responsabile della propria area di competenza. Adattare il lavoro alle fluttuazioni del volume degli ospiti, assicurando sempre standard elevati di qualità. Ottimizzare i processi di produzione, gestendo tempi e qualità delle preparazioni. Controllare la qualità delle materie prime, selezionare. Italia (UE)

Pulizie e servizi alla persona

COLLABORATORE DOMESTICO – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2,

D.LGS.286/1998 – “T.U. PER L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. Offerta 4413/2024

Si ricerca un collaboratore domestico che presti assistenza a persona autosufficiente, coadiuvandola nelle attività di pulizia personale, aiuto per la spesa e pulizia della casa. Taranto (TA)

ASSISTENTE FAMILIARE – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2,

D.LGS.286/1998 – “T.U. PER L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. Offerta 4103/2024

Si ricerca un assistente familiare che in piena autonomia presieda

all’andamento della casa e all’assistenza di un anziano. Taranto (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL

N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3992/2024

Per ambiente domestico, si ricerca n. 1 COLLABORATORE/COLLABORATRICE, per la pulizia e il riordino della casa e dei suoi spazi esterni. Gestione lavanderia. Preparazione dei pasti e eventuale servizio in tavola. Taranto (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL

N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3490/2024

Per ambiente domestico, si ricerca n. 1 Collaboratore Domestico, per assistenza a persona non autosufficiente, compresa attività di pulizia e cura della casa. Taranto (TA)

N. 1 BADANTE – DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta

3484/2024

Privato di Carosino (TA), ricerca n.1 Badante per assistenza domiciliare a persona non autosufficiente. Si offre contratto a tempo indeterminato, part-time di 25 ore settimanali. E’ richiesta precedente esperienza nella mansione. Carosino (TA)

1 COLF- DECRETO FLUSSI D.P.C.M DEL 27/09/2023 – Rif. Offerta

3669/2024

A Massafra, si cerca un addetto/a all’assistenza per persona non autosufficiente. La risorsa dovrà svolgere la mansione di collaboratore domestico, in particolare assistenza a persona non autosufficiente e igiene alla persona. Requisiti richiesti: diploma e conoscenza nell’uso di letto ortopedico e rollator. Si richiede esperienza pregressa nella mansione di almeno 12 mesi. Si offre contratto di lavoro CCNL: lavoro domestico – Part – ime (35 ore settimanali) a tempo determinato. Massafra (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif. 53/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M.

27/09/2023 – Rif. offerta 2963/2024

In riferimento alle richieste dei flussi migratori azienda ricerca collaboratore domestico Livello C5 che si occupi dell’assistenza nelle routine quotidiane e personali, con esperienza nella mansione richiesta. Si offre assunzione tempo determinato di 18 mesi part-time 12 ore settimanali. Martina Franca (TA)

ESTETISTA MASSAGGIATRICE Rif. 74/2024 – Rif. Offerta 3565/2024

La risorsa ricercata si occuperà di prestazioni e trattamenti sulla superficie del corpo quali: pulizia del viso, trattamenti viso e corpo, massaggio estetico, trucco, manicure e pedicure, depilazione. Prenotazione appuntamenti. Requisiti richiesti: DIPLOMA DI ESTETISTA o CORSI FORMATIVI NEL SETTORE ESTETICO, ESPERIENZA 2 ANNI, CONOSCENZA LINGUA INGLESE, PATENTE B, ETA’ MAX 50 ANNI. Si offre contratto a tempo determinato – Full Time di 4 mesi a partire dal mese di Giugno, con una retribuzione di 2200 euro. Marebbe* Enneberg (BZ)

ESTETISTA MASSAGGIATRICE Rif. 67/2024 – Rif. Offerta 3349/2024

La risorsa ricercata si occuperà di prestazioni e trattamenti sulla superficie del corpo quali: pulizia del viso, trattamenti viso e corpo, massaggio estetico, trucco, manicure e pedicure, depilazione. Badia * Abtei (BZ)

1 COLF- DECRETO FLUSSI D.P.C.M DEL 27/09/2023 – Rif. offerta

3760/2024

A Massafra, si cerca un addetto/a all’assistenza personale e servizi alla persona. La risorsa dovrà svolgere la mansione di collaboratore domestico, cura della persona. Requisiti richiesti: diploma e conoscenza della lingua italiana e inglese. ed esperienza pregressa nella mansione di almeno 12 mesi. Conoscenze di base nell’uso delle strumentazioni eventualmente utilizzabili. Si offre contratto di lavoro CCNL : Lavoro domestico. Part -time (30 ore ) a tempo indeterminato. Palagiano (TA)

COLF – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 3830/2024

Per ambiente domestico, si ricerca n. 1 COLF, per pulizie, aiuto in cucina, lavanderia, custode di abitazione privata, cameriere. Taranto (TA)

ADDETTO/A ALLE PULIZIE Rif.84/2024 – Rif. Offerta 4040/2024

La risorsa si occuperà delle pulizie presso uffici bancari. I requisiti richiesto sono unicamente una esperienza di almeno 2 anni in analoga mansione. Si offre un contratto di tre mesi inizialmente, part-time dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif.91/2024 DEC.FLUSSI DPCM. 27/09/23 –

Rif. Offerta 4177/2024

La risorsa ricercata, assistente familiare si occuperà di offrire aiuto in ambito domestico, deve essere un collaboratore generico polifunzionale, custode di abitazione privata, addetto alla stireria, addetto alla manutenzione con interventi, addetto alle pulizie, riassetto casa, addetto alla cucina, lavanderia e assistenza animali domestici ecc. ecc. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif.90/2024 DEC.FLUSSI DPCM. 27/09/23 –

Rif. Offerta 4176/2024

La risorsa ricercata, assistente familiare si occuperà di offrire aiuto in ambito domestico, deve essere un collaboratore generico polifunzionale, custode di abitazione privata, addetto alla stireria, addetto alla manutenzione con interventi, addetto alle pulizie, riassetto casa, addetto alla cucina, lavanderia e assistenza animali domestici ecc. ecc. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif.89/2024 DEC.FLUSSI DPCM. 27/09/23 –

Rif. Offerta 4175/2024

La risorsa ricercata, assistente familiare si occuperà di offrire aiuto in ambito domestico, deve essere un collaboratore generico polifunzionale, custode di abitazione privata, addetto alla stireria, addetto alla manutenzione con interventi, addetto alle pulizie, riassetto casa, addetto alla cucina, lavanderia e assistenza animali domestici ecc. ecc. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif.88/2024 DEC.FLUSSI DPCM. 27/09/23 –

Rif. offerta 4174/2024

La risorsa ricercata, assistente familiare si occuperà di offrire aiuto in ambito domestico, deve essere un collaboratore generico polifunzionale, custode di abitazione privata, addetto alla stireria, addetto alla manutenzione con interventi, addetto alle pulizie, riassetto casa, addetto alla cucina, lavanderia e assistenza animali domestici ecc. ecc. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif.87/2024 DEC.FLUSSI DPCM. 27/09/23 –

Rif. Offerta 4173/2024

La risorsa ricercata, assistente familiare si occuperà di offrire aiuto in ambito domestico, deve essere un collaboratore generico polifunzionale, custode di abitazione privata, addetto alla stireria, addetto alla manutenzione con interventi, addetto alle pulizie, riassetto casa, addetto alla cucina, lavanderia e assistenza animali domestici ecc. ecc. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif.100/2024 DEC.FLUSSI DPCM. 27/09/23

– Rif. offerta 4434/2024

La risorsa ricercata dovrà assistere continuamente un soggetto inabile. Si necessità di un candidato con una prestanza fisica idonea alla vestizione e la cura igienica dell’assistito inabile. Con un’esperienza di almeno 48 mesi, in possesso anche della licenza media, con patente B. Si offre un contratto a tempo indeterminato con una retribuzione giornaliera di 758,52 euro (7,00 Euro l’ora). Part-time 2 ore la mattina e 2 ore la sera, 25 ore settimanali. Martina Franca (TA)

Sanità

FARMACISTI COLLABORATORI – Rif. Offerta 3851/2024

Farmacia della zona, ricerca Farmacisti Collaboratori, anche alla prima esperienza. La risorsa sarà adibita alle attività di servizio al banco e dispensazione farmaci, accoglienza ed assistenza del cliente, allestimento e conservazione farmaci, gestione ordini e giacenze. È richiesta laurea magistrale in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF), abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista e relativa iscrizione all’ordine. Il candidato ideale è serio, puntuale, orientato all’apprendimento continuo e con una forte motivazione alla crescita professionale. È richiesta disponibilità al lavoro part-time. Grottaglie (TA)

Agricoltura

OPERAIO GENERICO AGRICOLO – DECRETO FLUSSI 2023 ART. 9, CO. 4,

DPCM 27/09/2023 – Rif. Offerta 3543/2024

Azienda agricola con sede in Castellaneta Marina cerca n. 30 operai agricoli per attività di raccolta frutta. Si offre contratto di lavoro a tempo parziale ( 20 ore settimanali) e determinato della durata di 9 mesi. Castellaneta (TA)

BRACCIANTE AGRICOLO – DECRETO FLUSSI 2023 ART. 9, CO. 4, DPCM

27/09/2023 – Rif. Offerta 3852/2024

Azienda agricola con sede in Taranto cerca n. 30 braccianti agricoli per attività di raccolta frutta. Si offre contratto di lavoro a tempo parziale ( 20 ore settimanali) e determinato della durata di 9 mesi. Castellaneta (TA)

PERITO AGRARIO/AGRONOMO – Rif. Offerta 2108/2024

Azienda sita in Massafra cerca n. 1 perito agrario o agronomo, con competenze nella supervisione della produzione di agrumi bio. E’ preferito il possesso del diploma da perito agrario o della laurea in scienze agrarie. Si richiedono inoltre il possesso della patente di guida (B) e una buona conoscenza del pacchetto Office. Massafra (TA)