Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia. 46 posti disponibili

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 8° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 31 annunci, relativi a 46 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale

lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali, dell’Artigianato – Commercio – Vendita, delle Costruzioni – Impianti – Logistica, della Ristorazione e turismo, delle Pulizie e servizi alla persona e dell’Agricoltura, nonchè le offerte rivolte ai Disabili ed alle Categorie protette. A ciò si aggiungono le offerte presso la pubblica amministrazione e le opportunità di lavoro all’estero tramite la rete Eures. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

E’ possibile candidarsi per le offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Provincia di Taranto. Offerte DISABILI ART.1 L.68/99

DISABILI ART. 1 L.68/99 – AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – CONDUCENTE DI AUTOBUS – Rif. Offerta 2687/2024

CENTRO DIURNO (SCUOLA) ricerca 1 CONDUCENTE DI AUTOBUS (si occuperà del

trasporto degli alunni). Richiesta patente D + CQC per il trasporto persone (previsto l’utilizzo di BUS da 54 posti). Tipologia contrattuale: tempo indeterminato e part-time. E’ preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione. Massafra (TA)

DISABILI ART.1 L.68/99 AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – OPERAIO EDILE – Rif. Offerta 2792/2024

Azienda con attività di COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI ricerca n° 1 OPERAIO EDILE. Durata del contratto da definire in sede di colloquio tra tempo determinato o tempo indeterminato. Tipologia contrattuale Full Time (07:00-16:00). Taranto (TA)

DISABILI ART.1 L.68/99 AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO –IMPIEGATA/O

AMMINISTRATIVA/O – Rif. Offerta 2791/2024

Azienda con attività di COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI ricerca n° 1 impiegata/o amministrativa/o. Tipologia contrattuale da definire in sede di colloquio tra tempo pieno o part time e tra apprendistato, tempo determinato o tempo indeterminato. Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione o, in alternativa, disponibilità a svolgere previo tirocinio di 6 mesi. Taranto (TA)

Lavoro Provincia di Taranto. Offerte CATEGORIE PROTETTE ART.18 L.68/99

CATEGORIE PROTETTE ART.18L.68/99-RIS.ISCR. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO-

SALDATORE ELETTRICO – Rif. Offerta 2588/2024

Azienda con attività di impiantistica industriale ricerca 1 SALDATORE (si occuperà, in cantiere, della costruzione e dell’assemblaggio di elementi e giunti metallici di strutture portanti, di tubi e di condotte). Tipologia contrattuale: tempo determinato pieno mesi 7 (lavoro su turni). E’ richiesta esperienza pregressa. Massafra (TA)

CATEGORIE PROTETTE ART.18L.68/99-RIS.ISCR. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO-

SALDATORE TUBISTA – Rif. Offerta 2586/2024

Azienda con attività di impiantistica industriale ricerca 1 SALDATORE TUBISTA il quale si

occuperà, in cantiere, della costruzione e dell’assemblaggio di elementi e giunti metallici di strutture portanti, di tubi e di condotte. Tipologia contrattuale: tempo determinato pieno mesi 7 (lavoro su turni). E’ richiesta esperienza pregressa. Massafra (TA)

CATEGORIE PROTETTE ART.18L.68/99-RIS.ISCR. AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO-

CARPENTIERE MONTATORE – Rif. Offerta 2581/2024

Azienda con attività di impiantistica industriale ricerca 1 CARPENTIERE MONTATORE (si

occuperà, in cantiere, della costruzione e dell’assemblaggio di elementi e giunti metallici di strutture portanti, di tubi e di condotte). Tipologia contrattuale: tempo determinato pieno mesi 7 (lavoro su turni). E’ richiesta esperienza pregressa. Massafra (TA)

CAT. PROTETTE ART.18 L.68/99 AMBITO DI TARANTO – ADDETTI ALL’INFORMAZIONE NEI CALL CENTER – Rif. Offerta 2767/2024

Azienda sita in Taranto (TA ), operante nel settore “CUSTOMER CARE”, ricerca n. 1

ADDETTO/A ALL’INFORMAZIONE NEI CALL CENTER. Previsto contratto PART-TIME a tempo determinato (9 MESI). Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Taranto (TA)

CAT. PROTETTE ART.18 L.68/99 AMB. TARANTO – ADDETTI ALL’INFORMAZIONE NEI CALL

CENTER – Rif. Offerta 2823/2024

Azienda sita in Taranto (TA ), operante in “Attività di call center inbound, outbound e backoffice” ricerca n. 1 ADDETTO/A ALL’INFORMAZIONE NEI CALL CENTER. Previsto contratto PART- TIME a tempo determinato (7 MESI). Preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Taranto (TA)

Offerte per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

ADDETTO AL WEB MARKETING Rif.45/2024 – Rif. Offerta 2516/2024

Gli obiettivi principali del lavoro da svolgere sono promuovere i prodotti e i servizi di un’azienda sul web, incrementare le vendite e aumentare la brand awareness. l’azienda ricerca un diplomato da poter avviare con tirocinio formativo con possibilità di trasformazione con contratto di apprendistato. Età max 29 anni. Martina Franca (TA)

Offerte settore Artigianato – Commercio – Vendita

MACELLAIO Rif. 30/2024 DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. offerta 1407/2024

Si cerca una risorsa già formata nel settore, che sappia utilizzare coltelli e affettatrici. Martina Franca (TA)

ADDETTO/A ALLE VENDITE Rif. 44/2024 – Rif. Offerta 2205/2024

La risorsa ricercata si occuperà della sistemazione, della cura di un negozio storico di

Alberobello e della vendita di oggettistica e tessuti pregiati. I requisiti richiesti sono conoscenza della lingua inglese, esperienza nella vendita (o possibile formazione), conoscenza informatica office, gestione posta elettronica e navigazione in internet, età dai 19/50 anni, in possesso della patente B, residenza Alberobello o paesi limitrofi. Si offre a seconda dei requisiti contratto di apprendistato per i candidati dai 18 ai 29 anni senza esperienza oppure contratto a tempo determinato di 6 mesi più possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Alberobello (BA)

CASSIERE/A Rif.47/2024 – Rif. Offerta 2481/2024

La risorsa ricercata si occuperà dell’accoglienza clienti, ordinazioni su gestionale e disporre pagamenti. Si ricerca una diplomata con conoscenza del pacchetto office, gestione email e navigazione in internet. Conoscenza base dell’inglese e preferibile la conoscenza del francese. l’azienda offre un contratto di 11 mesi, 4 ore settimanali su 6/7 giorni con pagamento di straordinari e bonus alta stagione. Alberobello (BA)

Offerte per settore Costruzioni – Impianti – Logistica

OPERAIO EDILE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 2672/2024

Azienda edile ricerca n. 09 Operai da impiegare nel settore edile ed dell’artigianato. Lizzano (TA)

ESCAVATORISTA AUTISTA – Rif. Offerta 2723/2024

Per importante azienda operante nel settore dell’Edilizia, si ricerca un Escavatorista Autista con patente C. La risorsa si occuperà della guida di macchine “movimento a terra”. Si richiede esperienza pregressa nella mansione, il possesso delle patenti C e superiori, disponibilità a trasferte. Montemesola (TA)

CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE – Rif. Offerta 2526/2024

Azienda operante nella provincia di Taranto, cerca n. 2 conduttori di generatori di vapore. Le figure professionali ricercate si dovranno occupare della conduzione e del controllo di impianti e macchinari per la produzione di energia termica e di vapore, nonché motori termici a combustione interna asserviti ad impianti sia civili che industriali. Taranto (TA)

MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO Rif. 41/2024 – Rif. Offerta 2028/2024

La risorsa si occuperà di carico e scarico merci, preparazione pedane da consegnare ed

eventualmente consegna delle merci di prodotti edili. L’azienda ricerca un diplomato generico con almeno 2 anni di esperienza con la mansione di magazziniere “preferibilmente” nel settore edile, in possesso di patentino per muletto e un’età dai 25 ai 45 anni. Martina Franca (TA)

TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA Rif. 40/2024 – Rif. Offerta 2034/2024

La risorsa ricercata si dovrà occupare della manutenzione e realizzazione di impianti elettrici, idrici fognanti e di condizionamento presso enti pubblici e privati in varie sedi di lavoro a livello regionale. Si ricerca un diplomato generico con formazione specifica nel settore tecnico con almeno 2 anni nella mansione richiesta, automunito con un’età dai 25 ai 50 anni e residente a Locorotondo o zone limitrofe. Si offre un contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, con orario full time su 5 giorni lavorativi. Martina Franca (TA)

SALDATORE Rif.49/2024 – Rif. Offerta 2568/2024

La risorsa si occuperà delle saldature di strutture metalliche. I requisiti richiesti dall’azienda sono almeno tre anni di esperienza con la mansione di saldatore, in possesso del patentino di saladatore, NON SI RICHIEDE NESSUN TITOLO DI STUDIO SPECIFICO, NESSUNA CONOSCENZA INFORMATICA E LINGUISTICA, NESSUNA FASCIA DI ETA’. L’azienda offre un contratto a tempo determinato full time di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. 8 ore su 5 giorni lavorativi. CCNL proposto INDUSTRIA METALMENCCANICA con uno stipendio di 1784.00. Cisternino (BR)

Offerte per settore Ristorazione e turismo

LAVAPIATTI – Rif. Offerta 2529/2024

Attività ristorativa con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta) ricerca n. 1

Lavapiatti da assumere per la stagione estiva. La risorsa verrà adibita alle seguenti mansioni: lavaggio delle stoviglie, del pentolame e delle attrezzature di cucina, pulizia e riordino dei luoghi di lavoro. Si richiedono buone doti organizzative, capacità di lavoro in team, attenzione e rapidità nell’esecuzione della mansione. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

BANCONISTA – Rif. offerta 2537/2024

Attività ristorativa, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta), ricerca n. 1 Banconista da assumere per la stagione estiva. La risorsa si occuperà dell’allestimento del banco di vendita, del servizio di quanto ordinato dalla clientela, della pulizia e riordino della postazione di lavoro. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, Full Time. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

AIUTO PIZZAIOLO – Rif. Offerta 2527/2024

Attività ristorativa con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta) ricerca n. 1 aiuto pizzaiolo da assumere per la stagione estiva. La figura professionale verrà adibita alle attività di supporto al pizzaiolo nella preparazione degli impasti, degli ingredienti necessari alla farciture delle pizze, del loro condimento e della loro cottura. Richiesta esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato, Full Time. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

AIUTO CUCINA – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 2125/2024

Azienda operante nel settore della Gastronomia/Pizzeria, ricerca n. 1 AIUTO CUOCO, addetto all’uso della macchina del caffè, dell’affettatrice, dell’impastatrice e della pala per le pizze. Taranto (TA)

LAVAPIATTI – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2, D.LGS.286/1998 – “TESTO UNICO PER

L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. Offerta 2073/2024

Si ricercano 2 lavapiatti per ristorante a Taranto, che si occupino del lavaggio delle stoviglie, della pulizia e sanificazione delle superfici della cucina, della cella frigorifera, delle dispense e dei pavimenti. Taranto (TA)

CAMERIERI RISTORANTE – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2, D.LGS.286/1998 – “TESTO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. offerta 2088/2024

Si ricercano 2 camerieri di ristorante, che si occupino di predisporre la sala ristorante per il servizio, accogliere i clienti e farli accomodare, servire ai commensali cibi e bevande, gestire la clientela e il servizio in genere, Riassettare l’area operativa. Taranto (TA)

AIUTO CUOCO – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2, D.LGS.286/1998 – “TESTO UNICO PER

L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. Offerta 2091/2024

Si ricercano 2 aiuto cuoco, che si occupino di supportare il cuoco durante tutte le fasi della realizzazione dei piatti, preparare e tagliare gli alimenti su richiesta del cuoco, preparare e pesare gli ingredienti, pulire e organizzare gli utensili da cucina, ordinare i ripiani e pulirli, organizzare gli alimenti nella cella frigorifera e nel magazzino. Taranto (TA)

AIUTO CUOCO COMMIS Rif.46/2024 – Rif. Offerta 2492/2024

La risorsa ricercata dovrà eseguire quanto richiesto per cucinare secondo le direttive dello chef, preparare gli ingredienti e pulire le verdure, preparare piatti semplici, utilizzare strumenti e macchinari da cucina (pentole, padelle, taglieri, affettatrici…), pulire gli utensili, mantenere ordinati gli spazi di lavoro. Alberobello (BA)

Offerte per settore Pulizie e servizi alla persona

COLLABORATORE DOMESTICO – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2, D.LGS.286/1998 – “T.U. PER L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. Offerta 2759/2024

Si ricerca un collaboratore domestico che si occupi della pulizia della casa, della lavanderia, offra un aiuto in cucina, faccia interventi di piccola manutenzione in ambito domestico, gestisca l’alimentazione dei principali animali da compagnia. Taranto (TA)

PARRUCCHIERA Rif.48/2024 – Rif. Offerta 2461/2024

La candidata ricercata si occuperà del lavaggio, mèche, messa in piega, tinta. Deve essere pratica nell’utilizzo del Phon, della piastra per capelli e del casco. La risorsa deve essere preferibilmente in possesso della qualifica di parrucchiera o una comprovata esperienza nel settore. Si offre un contratto di apprendistato o a tempo indeterminato. Locorotondo (BA)

N.1 ADDETTO/A PULIZIE E MANUTENZIONE SCUDERIE / GROOM – DECRETO FLUSSI D.P.C.M. 27/09/2023 – Rif. Offerta 2857/2024

Per azienda agricola di San Giorgio Ionico (TA), ricerchiamo una figura di Groom- Addetta/o alle pulizie e alla manutenzione della scuderia. La risorsa dovrà occuparsi della cura e gestione dei cavalli, di pulizia dei box cavalli e della manutenzione del maneggio. Sono richieste esperienze pregresse nel settore, buona dimestichezza e attitudine al rapporto con gli animali. San Giorgio Ionico (TA)

Offerte per settore Agricoltura

PERITO AGRARIO/AGRONOMO – Rif. offerta 2108/2024

Azienda sita in Massafra cerca n. 1 perito agrario o agronomo, con competenze nella

supervisione della produzione di agrumi bio. E’ preferito il possesso del diploma da perito agrario o della laurea in scienze agrarie. Si richiedono inoltre il possesso della patente di guida (B) e una buona conoscenza del pacchetto Office. Massafra (TA)

AGRICOLTORE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N. 286/1998 – TU PER

L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 2092/2024

Azienda operante nel settore dell’agricoltura, ricerca n. 4 OPERAI AGRICOLI da impiegare nelle attività della preparazione dei terreni, aratura, semina ad attività di cura e trattamento delle piante e del terreno, controllo della qualità delle colture, raccolta dei prodotti. Faggiano (TA)