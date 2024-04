Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Pubblicità in concessione a Google

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro a Taranto e Provincia

Nella fotografia restituita dal 14° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 43 annunci, relativi a 55 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 2 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita i posti a disposizione sono 4 e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica i posti sono 2. Si trovano inoltre 25 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 6 nel settore della Sanità, 10 nel settore delle Pulizie e servizi alla persona ed 4 nel settore dell‘Agricoltura. 2 posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità. A ciò si aggiungono 19 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi i per le offerte di lavoro a Taranto e Provincia tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te” ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Offerte di lavoro alla fiera ExpoJob

Proseguono i preparativi per ExpoJob, seconda edizione della Fiera del mercato del lavoro del Salento che si terrà dal 18 al 20 aprile 2024 presso il quartiere fieristico di Miggiano (LE).

Sono numerose le aziende che hanno prenotato le proprie postazioni per effettuare colloqui di lavoro con i candidati. Tra le prime anche Eurospin Puglia, che sarà presente per la selezione di 81 lavoratori per i punti vendita della provincia (Gagliano del Capo, Maglie, Gallipoli, Taviano, Presicce, Taurisano, Ruffano, Casarano, Martano e Melendugno)

Arpal promuove la possibilità per gli utenti di preparare o aggiornare il proprio curriculum vitae, da consegnare alle aziende durante i colloqui in fiera. E’ possibile prenotare un apposito appuntamento presso tutti i CPI degli Ambiti di Lecce, Brindisi e Taranto, il giovedì pomeriggio, dalle 15:00 alle 16:30. L’ultima data ancora disponibile è l’11 aprile. Si consiglia di contattare in anticipo, telefonicamente o via mail, il proprio centro per l’impiego.

Organizzato da Comune di Miggiano e Arpal Puglia, l’evento – unico nel suo genere – si propone di promuovere le politiche attive del lavoro a livello territoriale, favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e stimolare l’occupazione e l’inserimento lavorativo. L’evento sarà caratterizzato da una serie di attività, tra cui recruiting, seminari, convegni, laboratori, talk. Un padiglione sarà riservato all’Inclusion ExpoJob, dedicato ad aziende che hanno scoperture ai sensi della legge n.68/99 e focalizzato su categorie di lavoratori svantaggiati, come persone con disabilità, migranti e donne vittime di violenza.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

PERSONE CON DISABILITA’ ART.1 L.68/99 – TARANTO – CUCITORI A

MACCHINA PER PRODUZIONE IN SERIE – Rif. Offerta 5341/2024

Azienda con attività di CONFEZIONE IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO ricerca n° 1 CUCITORE A MACCHINA PER PRODUZIONE IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO. Tipologia contrattuale: TEMPO PIENO e DETERMINATO (7 MESI). Non è necessario aver maturato pregressa esperienza nella mansione. Martina Franca (TA)

PERSONE CON DISABILITA’ ART.1 L.68/99 AMB. TERRITORIALE DI TARANTO – AIUTO CUOCO – Rif. Offerta 5213/2024

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI ricerca n° 1 AIUTO CUOCO. Tipologia contrattuale: PART -TIME, TEMPO DETERMINATO (12 MESI). E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione o, in alternativa, la disponibilità a svolgere previo tirocinio di 12 mesi. Taranto (TA)

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

IMPIEGATO/A DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA – Rif. Offerta 5705/2024

Per una nota società che svolge attività di consulenza alle imprese , con sede operativa in Massafra, ricerca la figura professionale di un impiegato/a di segreteria amministrativa, che si occupa della gestione del back e front office, delle pratiche amministrative e della redazione di documenti di vario tipo inerenti all’attività amministrativa aziendale. Costituiscono requisiti indispensabili il possesso del diploma di istituto tecnico commerciale o laurea in settore economico, la conoscenze del Pacchetto Office e la pregressa esperienza lavorativa in ambito amministrativo. Massafra (TA)

TECNICO COMMERCIALE – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N.

286/1998 – TU PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 5443/2024

Azienda operante nel settore metalmeccanico industriale, ricerca n. 01 TECNICO COMMERCIALE, specializzato in impianti antincendio e normative progettuali estere. Conoscenza delle normative NFPA nel campo antincendio, Api. Taranto (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

MECCANICO RIPARAZIONE AUTOMOBILI – Rif. Offerta 5744/2024

Per officina meccanica si ricerca operaio specializzato o qualificato che si occupi di riparazione di automobili. Martina Franca (TA)

APPRENDISTA ADD. ALLE VENDITE Rif.106/2024 DEC.FLUSSI DPCM

27/09/23 – Rif. Offerta 4652/2024

La risorsa ricercata attraverso il decreto flussi si occuperà della vendita diretta al pubblico. Martina Franca (TA)

ADDETTO AL RICOVERO DEL BESTIAME Rif.110/2024 DEC.FLUSSI DPCM.

27/09/23 – Rif. Offerta 5169/2024

La risorsa ricerca attraverso il decreto flussi si occuperà della pulizia e della cura del bestiame. Si cerca una persona che dovrà imparare l’uso degli attrezzi e macchinari da lavoro, con titolo di studio di licenza media. Si offre assunzione a tempo determinato agricolo con un full time di 39 ore settimanali. Crispiano (TA)

ADDETTO/A ALLE VENDITE Rif. 123/2024 – Rif. Offerta 5674/2024

La risorsa dovrà utilizzare computer e registratore di cassa. Si occuperà della vendita di prodotti di candele profumate, the, zaini fatti con plastica riciclata ed eco-gioielli. I requisiti richiesti sono il possesso del diploma, conoscenza buona parlata della lingua inglese e un’età dai 20 ai 50 anni. Si offre un contratto a tempo di 12 mesi con possibilità di trasformare a tempo indeterminato. Martina Franca (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

ELETTRICISTI – DECRETO FLUSSI (ART.22,C,.2, D.LGS.286/1998 – “T.U.

PER L’IMMIGRAZIONE”) – Rif. Offerta 5366/2024

Si ricercano elettricisti per azienda operante su vari cantieri siti a Taranto e provincia, che si occupino dell’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti elettrici di edifici adibiti ad usi civili. Taranto (TA)

ELETTRICISTA Rif.105/2024 DEC.FLUSSI DPCM 27/09/23 – Rif. Offerta

4651/2024

La risorsa ricercata attraverso il decreto flussi deve occuparsi dell’installazione e riparazione di impianti elettrici. Si richiede la conoscenza della lingua del bangali. Si offre contratto a tempo indeterminato, part-time dalle ore 08:00 alle ore 14:00. Martina Franca (TA)

Ristorazione e turismo

2 ADDETTI ACCOGLIENZA/RUNNER – Rif. Offerta 5657/2024

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede a Campomarino di Maruggio (TA), ricerca n. 2 addetti all’accoglienza per la stagione estiva. La risorsa si occuperà dell’accoglienza dei clienti, assistenza e accompagnamento ai tavoli, presentazione del menù, allestimento, pulizia e riordino dei luoghi di consumazione. Si offre contratto di lavoro part time 30 ore, a tempo determinato della durata di 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

2 ADDETTI CUCINA – Rif. Offerta 5659/2024

Attività operante nel settore della ristorazione, con sede di lavoro a Campomarino di Maruggio (TA), ricerca n. 2 aiuto-cucina per la stagione estiva con esperienza lavorativa nella mansione. Le risorse saranno adibite alle seguenti attività: preparazione linea antipasti e insalate e impiattamento dei cibi ordinati, riassetto e pulizia delle attrezzature e degli ambienti di lavoro. Si richiede capacità di utilizzo di piastre e lavastoviglie. Si offre contratto di lavoro part time, 30 ore settimanali, tempo determinato della durata di 4 mesi. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

BANCONISTA – Rif. Offerta 5660/2024

Attività con sede di lavoro a Campomarino di Maruggio (TA), operante nel settore della ristorazione, ricerca n. 1 banconista. La risorsa si occuperà della preparazione di panini Gourmet, della pulizia e riordino della postazione di lavoro. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, part-time, 30ore. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

BARMAN Rif.118/2024 – Rif. Offerta 5611/2024

La risorsa ricercata si occuperà della preparazione e miscelazione più o meno complesse di bevande, realizzando, per esempio, cocktail e long drink, alcolici e analcolici. I requisiti richiesti dall’azienda sono il possesso di un Diploma, preferibilmente una formazione specifica o corsi come Barman, minima esperienza di almeno 1/2 anni, conoscenza base informatica e lingua buona parlata. Età richiesta 18/30 anni. Locorotondo (BA)

CAMERIERE Rif.119/2024 – Rif. Offerta 5629/2024

La risorsa ricercata nella mansione di cameriere di sala deve essere una figura con una certa responsabilità: in primis, si occuperà di curare il rapporto con il cliente, inoltre avrà la responsabile della gestione e della organizzazione degli spazi del ristorante e sarà suo compito, per esempio, presiedere alla preparazione dei tavoli. Per questa mansione sono richieste al professionista massima cura e attenzione ai dettagli.. I requisiti richiesti dall’azienda sono il possesso di un Diploma, preferibilmente una formazione specifica o corsi come cameriere, minima esperienza di almeno 1/2 anni, conoscenza base informatica e lingua buona parlata. Età richiesta 18/30 anni. Locorotondo (BA)

LAVAPIATTI Rif.120/2024 – Rif. Offerta 5632/2024

La risorsa ricercata si occuperà della pulizia di piatti, bicchieri, posate, padelle, pentole utilizzate. Deve occuparsi di lavare, risciacquare e asciugare ogni utensile adoperato durante la preparazione delle pietanze, ma anche tutte le stoviglie usate per il servizio al tavolo ai clienti… I requisiti richiesti dall’azienda sono il possesso di esperienza lavorativa di almeno 1 o 2 anni nella mansione richiesta. L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 7 mesi part time 25ore settimanali dalle ore 12:00 alle ore 16:00 con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Locorotondo (BA)

AIUTO CUOCO Rif.121/2024 – Rif. offerta 5645/2024

La risorsa ricercata con la mansione di aiuto cuoco deve fornire supporto al cuoco. I compiti principali dell’ aiuto cuoco saranno quelli di eseguire quanto richiesto per cucinare secondo le direttive dello chef, preparare gli ingredienti e pulire le verdure, preparare piatti semplici, utilizzare strumenti e macchinari da cucina (pentole, padelle, taglieri, affettatrici…), pulire gli utensili, mantenere ordinati gli spazi di lavoro. I requisiti richiesti dall’azienda sono il possesso di un Diploma preferibilmente una formazione specifica o corsi come cameriere,

minima esperienza di almeno 1/2 anni, conoscenza base informatica e lingua buona parlata. Età richiesta 18/30 anni. Locorotondo (BA)

ADDETTO/A AL RICEVIMENTO Rif.124/2024 – Rif. Offerta 5675/2024

La risorsa da inserire in una importante struttura nella zona di Crispiano dovrà occuparsi di tutte le pratiche relative all’arrivo e alla partenza dei clienti: accogliere i clienti in hotel, ricevere le prenotazioni, controllare i documenti necessari, organizzare il check-in e il check-out e si occuperà della gestione del front office e delle richieste dei clienti. Inoltre, sarà sua responsabilità fornire tutte le informazioni necessarie ai clienti riguardo all’hotel, alle camere e a tutti i servizi offerti, soprattutto in fase di accoglienza. Sarà la persona di riferimento per tutto ciò che accade agli ospiti in quel particolare momento del loro soggiorno. I requisiti richiesti sono il titolo di studio preferibilmente settore alberghiero, esperienza lavorativa certificata, patente B automunito, patentini o certificazioni BSLD, PRIMO SOCCORSO. Una fascia di età dai 23 ai 50 anni, residenza a Crispiano o paesi limitrofi. Si offre contratto a tempo determinato dai 3 mesi con proroghe fino a 24 mesi. Crispiano (TA)

CAMERIERE DI SALA Rif.114/2024 – Rif. Offerta 5568/2024

La risorsa ricercata nella mansione di cameriere di sala deve essere una figura con una certa responsabilità: in primis, si occuperà di curare il rapporto con il cliente, inoltre avrà la responsabile della gestione e della organizzazione degli spazi del ristorante e sarà suo compito, per esempio, presiedere alla preparazione dei tavoli. Per questa mansione sono richieste al professionista massima cura e attenzione ai dettagli. Martina Franca (TA)

CUOCO Rif.115/2024 – Rif. Offerta 5577/2024

La risorsa ricercata sarà responsabile della cucina, competente in tutti gli aspetti della preparazione del cibo: incaricato della creazione del menù e della realizzazione delle ricette, ed è il punto di riferimento per tutto lo staff in cucina. Le mansioni del cuoco sono principalmente operative: prima di tutto cucinare, gestire gli approvvigionamenti e le scorte alimentari, tenere in ordine la cucina. L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 7 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Età richiesta 20/35 anni. Martina Franca (TA)

PIZZAIOLO Rif.116/2024 – Rif. Offerta 5586/2024

La risorsa ricercata deve essere un pizzaiolo professionista specializzato nella preparazione della pizza – dalla scelta degli ingredienti fino alla farcitura e alla cottura in forno. L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 7 mesi con possibilità di trasformazione. Martina Franca (TA)

CAMERIERE AI PIANI Rif.109/2024 – Rif. Offerta 5171/2024

La cameriera ai piani sarà responsabile della pulizia, dell’igiene e dell’ordine delle camere e degli spazi comuni nella struttura ricettiva, inoltre si occuperà anche della pulizia della cucina. Alberobello (BA)

CAMERIERE Rif.122/2024 – Rif. Offerta 5673/2024

La risorsa ricercata nella mansione di cameriere di sala deve essere una figura con conoscenza dei vini in quanto deve consigliare e conoscere le qualità e proprietà del prodotto che andrà a indicare e suggerire alla clientela con una certa responsabilità. In primis, si occuperà di curare il rapporto con il cliente. Il requisito richiesto dall’azienda è preferibilmente il possesso di un Diploma in enologia o corsi mirati al settore della conoscenza del Vino, minima esperienza di almeno 1/2 anni, lingua inglese buona parlata. Età richiesta 18/30 anni. Locorotondo (BA)

CAMERIERE – Rif. Offerta 4770/2024

Lido con sede in Marina di Ginosa ricerca n.5 camerieri per ampliamento dell’organico in vista della stagione estiva . Si offre contratto di lavoro a tempo pieno e determinato a partire dal 01/06/2024. Ginosa (TA)

ASSISTENTE BAGNANTI – Rif. Offerta 4762/2024

Lido con sede in Marina di Ginosa ricerca n.3 assistenti bagnanti con brevetto per ampliamento dell’organico in vista della stagione estiva . Si offre contratto di lavoro a tempo pieno e determinato a partire dal 20/05/2024. Ginosa (TA)

RESPONSABILE DI SALA – Rif. Offerta 4748/2024

Lido con sede in Marina di Ginosa ricerca n.2 responsabili di sala per ampliamento dell’organico in vista della stagione estiva . Si offre contratto di lavoro a tempo pieno e determinato a partire dal 01/06/2024. Ginosa (TA)

Pulizie e servizi alla persona

COLLABORATORE DOMESTICO – DECRETO FLUSSI – Rif. Offerta 5368/2024

Si ricerca un collaboratore domestico che si occupi della pulizia e riassetto della casa, della preparazione dei pasti e della lavanderia. Taranto (TA)

ADDETTO ALL’ASSISTENZA PERSONALE – DECRETO FLUSSI 2024 ART. 9,

CO. 4, DPCM 27/09/2023 – Rif. Offerta 5194/2024

Privato cerca n.1 addetto all’assistenza personale . Si offre contratto di lavoro part-time da 25 ore settimanali a tempo indeterminato con data di assunzione prevista dal 01/07/2024. Ginosa (TA)

1 COLF- DECRETO FLUSSI D.P.C.M DEL 27/09/2023 – Rif. Offerta

5423/2024

A Palagiano, si cerca un collaboratore domestico. La risorsa dovrà svolgere la mansione di assistente familiare, in particolare, occupandosi di assistenza a persona disabile. Si richiede esperienza nel settore. Si offre contratto di lavoro CCNL : Lavoro domestico, full-time a tempo indeterminato. Palagiano (TA)

BADANTE Rif.103/2024 DEC.FLUSSI DPCM 27/09/23 – Rif. Offerta

4558/2024

Badante. Martina Franca (TA)

ADDETTA/O ALLE PULIZIE Rif.117/2024 – Rif. Offerta 5592/2024

La persona ricercata si occuperà di mantenere l’igiene e la pulizia degli ambienti, in strutture case vacanze. Deve saper applicare le norme di sicurezza e igiene, usare attrezzature specifiche (aspirapolvere, lucidatrice, ecc.), maneggiare e conservare in sicurezza le sostanze chimiche e i prodotti necessari alla pulizia degli ambienti, utilizzare i dispositivi di protezione individuale che possono essere necessari (come ad esempio i guanti o le mascherine), e saper gestire lo smaltimento dei rifiuti. L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 6/8 mesi oppure un contratto di lavoro intermittente, orario di lavoro Full-time o part-time con una retribuzione prevista come da contratto. Martina Franca (TA)

AIUTO CUOCO Rif.108/2024 – Rif. Offerta 5170/2024

L’aiuto cuoco deve fornire supporto al cuoco: fa parte della brigata di cucina e deve lavorare a stretto contatto con lo chef e i cuochi. i compiti principali saranno quelli eseguire quanto richiesto per cucinare secondo le direttive dello chef, preparare gli ingredienti e pulire le verdure, preparare piatti semplici, utilizzare strumenti e macchinari da cucina (pentole, padelle, taglieri, affettatrici), pulire gli utensili, mantenere ordinati gli spazi di lavoro. L’aiuto cuoco a volte si occupa anche di rifornire la dispensa e le celle frigorifere secondo le indicazioni del cuoco, portare gli ingredienti in cucina, confezionare e conservare gli alimenti rispettando le norme igieniche e di sicurezza alimentare. Requisiti richiesti sono esperienza di 1/2 anni una fascia di età dai 20 ai 50 anni e la residenza ad Alberobello o nei paesi limitrofi . Si offre un contratto a tempo determinato di 6 mesi full time. Alberobello (BA)

INSERVIENTE Rif.104/2024 DEC.FLUSSI DPCM 27/09/23 – Rif. offerta

4557/2024

La risorsa richiesta attraverso i Flussi Migratori dovrà occuparsi delle pulizie di un ristorante e avere anche la mansione di lavapiatti. Requisiti importanti richiesti sono la conoscenza ottima della lingua inglese, francese e dell’italiano. Offre un contratto a tempo indeterminato part-time 23 ore settimanali. Martina Franca (TA)

OPERAIO PIASTRELLISTA Rif. 99/2024 DEC.FLUSSI DPCM 27/09/23 – Rif.

Offerta 4433/2024

In riferimento alle richieste dei flussi migratori azienda ricerca un operaio piastrellista con esperienza che sappia utilizzare macchinari per il taglio delle piastrelle a Mosaico. I requisiti richiesti sono il possesso della licenza media, della patente B. Si offre un contratto a tempo indeterminato full time. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif.100/2024 DEC.FLUSSI DPCM. 27/09/23

– Rif. Offerta 4434/2024

La risorsa ricercata dovrà assistere continuamente un soggetto inabile. Si necessità di un candidato con una prestanza fisica idonea alla vestizione e la cura igienica dell’assistito inabile. Con un’esperienza di almeno 48 mesi, in possesso anche della licenza media, con patente B. Si offre un contratto a tempo indeterminato con una retribuzione giornaliera di 758,52 euro (7,00 Euro l’ora). Part-time 2 ore la mattina e 2 ore la sera, 25 ore settimanali. Martina Franca (TA)

COLLABORATORE DOMESTICO Rif.107/2024 DEC.FLUSSI DPCM. 27/09/23

– Rif. Offerta 4732/2024

La risorsa con conoscenza della lingua Inglese e bangladese deve occuparsi delle pulizie della casa, avere un’ottima conoscenza informatica patente B e automunito. Martina Franca (TA)

Sanità

2 INFERMIERE / INFERMIERI PROFESSIONALI – Rif. Offerta 5559/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in situazioni di difficoltà o emarginazione sociale, cerca n. 2 Infermieri Professionali . La figura ricercata si occuperà dell’assistenza generale infermieristica preventiva, curativa e riabilitativa in ausilio di medici e altri specialisti. Si richiede Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche classe L/SNT01. Avetrana (TA)

2 TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA – Rif. Offerta 5556/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani e persone che si trovano in difficoltà o emarginazione sociale, ricerca n. 2 Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica . La figura ricercata dovrà svolgere, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica. Si richiede Laurea Triennale abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica classe L/SNT02. Avetrana (TA)

2 EDUCATORI / EDUCATRICI PROFESSIONALI SANITARI – Rif. offerta

5562/2024

Azienda operante nel settore dei Servizi Sanitari Assistenziali rivolti a persone affette da malattie psichiatriche, anziani o persone con difficoltà legate a emarginazione sociale, cerca n. 2 Educatori/Educatrici Professionali in ambito Sanitario. La figura ricercata dovrà promuovere iniziative ed attività individuali e di gruppo, nell’ambito di un progetto terapeutico, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura, inoltre, il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà e svolgono funzioni di supporto alla vita quotidiana dei destinatari dei servizi. Si richiede Laurea abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore professionale classe L/SNT02. Avetrana (TA)

Agricoltura

OPERAIO AGRICOLO QUALIFICATO – DECRETO FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL

DL N. 286/1998 – TU PER L’IMMIGR. – Rif. Offerta 5320/2024

Azienda agricola, ricerca n. 01 OPERAIO AGRICOLO QUALIFICATO, addetto all’attività di potatura, concimazione, operazioni colturali in genere. Taranto (TA)

OPERAIO AGRICOLO OTD Rif.111/2024 DEC.FLUSSI DPCM. 27/09/23 – Rif.

Offerta 5430/2024

La richiesta attraverso i flussi migratori è rivolta a candidati con la seguente mansione di Operai agricoli OTD che si occuperanno della raccolta di ortaggi. Brindisi (BR)

OPERAIO AGRICOLO OTD Rif.112/2024 DEC.FLUSSI DPCM. 27/09/23 – Rif.

Offerta 5431/2024

La richiesta attraverso i flussi migratori è rivolta a candidati con la seguente mansione di Operai agricoli OTD saranno degli addetti alle coltivazioni in pieno campo. Brindisi (BR)

OPERAI COMUNI Rif.113/2024 DEC.FLUSSI DPCM. 27/09/23 – Rif. Offerta

5432/2024

La richiesta attraverso i flussi migratori è rivolta a candidati con la seguente mansione di Operai comuni si occuperanno di provvedere alla preparazione dei terreni, alla semina ad attività di cura e trattamento delle piante e del controllo della qualità delle colture, cura degli animali, abbeveramento, mungitura e cura generale. Martina Franca (TA)