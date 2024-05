Offerte di lavoro a Taranto e Provincia, si ricercano 44 lavoratori

Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 18° report 2024 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 31 annunci, relativi a 44 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 1 posizione aperta. Nei settori dell’Artigianato –Commercio – Vendita sono presenti 3 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica i posti a disposizione sono 15. Si trovano inoltre 23 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo. 2 posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità. A ciò si aggiungono 10 offerte di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES.

Si segnala, inoltre, che dalle ore 08:30 del giorno 6 maggio 2024 alle ore 11:30 del giorno 8 maggio 2024 si potranno presentare le domande di partecipazione all’avviso di avviamento a selezione per l’assunzione, a tempo pieno e determinato per massimo 5 (cinque) mesi, di n. 1 (uno) operaio agro-forestale di 3° liv. 3° profilo Muratore specializzato e di n. 1 (uno) operaio agro-forestale di 3° liv. – 1° profilo Operaio agrario e forestale specializzato con mansioni di motoseghista e trattorista, presso la Riserva Naturale Statale Murge Orientali di Martina Franca (TA), e di n. 1 (uno) operaio agro-forestale di 3° liv. – 1° profilo Operaio agrario e forestale specializzato con mansioni di addestratore di cavalli con competenze in mascalcia, presso il Centro di Selezione Equestre Carabinieri di Martina Franca (TA), nonché, a tempo pieno e determinato per massimo 4 (quattro) mesi, di n. 1 (uno) operaio agro-forestale di 3° liv. 4° profilo Falegname specializzato e di n. 1 (uno) operaio agro-forestale di 3° liv. 1° profilo Operaio agrario e forestale specializzato con mansioni di allevatore di volatili ed altri animali selvatici, presso la Riserva Naturale Statale Murge Orientali di Martina Franca (TA) – Convenzione C.N.A.A.C.. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi alle offerte direttamente dal portale “Lavoro per te” ; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di tirocini formativi

Si rammenta che il tirocinio non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro, ma consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. Si tratta, infatti, di una misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali, nonché l’inserimento o il reinserimento lavorativo. È disciplinato dalla Legge Regionale n.26/2023, che ha novellato la precedente legge Regionale n. 23/2013, la quale resta in vigore solo per i tirocini già attivati in virtù di tale norma.

● I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi.

● Se il soggetto ospitante svolge una attività stagionale la durata minima è ridotta a un mese.

● I tirocini hanno una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di proroghe e rinnovo. In alcuni casi specifici, il termine è elevabile fino a dodici mesi.

● La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario superiore all’orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicato dal soggetto ospitante in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

● In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai “lavoratori”.

● L’attivazione del tirocinio extracurriculare non è consentita per ricoprire in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell’organizzazione aziendale del soggetto ospitante; per far fronte ai periodi di più intensa attività aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si ricorrerebbe all’assunzione, anche a termin e, di lavoratori subordinati; per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

● Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di 600 euro per i primi sei mesi e di 700 euro oltre i sei mesi.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di lavoro per laureati

Cliccando qui è possibile scaricare una selezione di offerte di lavoro per le quali è richiesto, in via esclusiva o preferenziale, il titolo di studio della laurea.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte di avviamento presso

pubbliche amministrazioni

ART.16 L. 56/87 – AVVIAMENTO A SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO.

Art. 16 L. 56/1987 – Avviamento a selezione per l’assunzione, a tempo pieno e determinato per massimo 5 (cinque) mesi, di n. 1 (uno) operaio agro-forestale di 3° liv. 3° profilo Muratore specializzato e di n. 1 (uno) operaio agro-forestale di 3° liv. – 1° profilo Operaio agrario e forestale specializzato con mansioni di motoseghista e trattorista, presso la Riserva Naturale Statale Murge Orientali di Martina Franca (TA), e di n. 1 (uno) operaio agro-forestale di 3° liv. – 1° profilo Operaio agrario e forestale specializzato con mansioni di addestratore di cavalli con competenze in mascalcia, presso il Centro di Selezione Equestre

Carabinieri di Martina Franca (TA), nonché, a tempo pieno e determinato per massimo 4 (quattro) mesi, di n. 1 (uno) operaio agro-forestale di 3° liv. 4° profilo Falegname specializzato e di n. 1 (uno) operaio agro-forestale di 3° liv. 1° profilo Operaio agrario e forestale specializzato con mansioni di allevatore di volatili ed altri animali selvatici, presso la Riserva Naturale Statale Murge Orientali di Martina Franca (TA) – Convenzione C.N.A.A.C..

Sul portale Sintesi è possibile prendere visione dell’avviso pubblico e scaricare

il modello di domanda. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione da allegare, dovrà essere trasmessa, in unico file PDF, dalle ore 08:30 del giorno 6 maggio 2024 alle ore 11:30 del giorno 8 maggio 2024, esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC del Centro per l’Impiego di Martina Franca: cpi.martinafranca@pec.rupar.puglia.it

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

PERSONE CON DISABILITA’ ART.1 L.68/99-TARANTO-MACCHINISTA PER RETTILINEE DI MAGLIERIA INDUSTRIALE – Rif. Offerta 6908/2024

Azienda con attività di CONFEZIONE IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO

ricerca n° 1 MACCHINISTA PER RETTILINEE DI MAGLIERIA INDUSTRIALE.

Tipologia contrattuale: TEMPO PARZIALE e DETERMINATO (12 MESI). Requisito

INDISPENSABILE è considerato l’aver maturato pregressa esperienza nella

mansione. Martina Franca (TA)

PERSONE CON DISABILITA’ ART.1 L.68.99 – TARANTO – IMPIEGO AMMINISTRATIVO – Rif. Offerta 6918/2024

Azienda con attività di PULIZIE INDUSTRIALI ricerca una risorsa per IMPIEGO

AMMINISTRATTIVO. L’offerta è rivolta agli iscritti nelle liste di cui all’art.1

Legge 68.99 (PERSONE CON DISABILITA’). Si offre contratto a tempo

determinato (7mesi) e part-time (07:00-11:00). INDISPENSABILE il possesso

del DIPLOMA di scuola media superiore. Prevista l’erogazione dei BUONI

PASTO.

Offerte di lavoro per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

SPECIALISTA COMMERCIO ESTERO – D.FLUSSI – ART. 22 C. 2 DEL DL N.

286/1998 – T.U. PER L’IMMIGRAZIONE – Rif. Offerta 6946/2024

Si ricerca un tecnico commerciale specializzato in impianti antincendio e

normative progettuali estere che conosca le normative NFPA nel campo

energetico e API. Taranto (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

COMMESSA/O ALIMENTARE Rif.190/2024 – Rif. Offerta 7043/2024

La risorsa ricercata con la mansione di commessa/o si occuperà della vendita al

cliente, sistemazione del punto vendita di un caseificio/alimentari nella zona di

Alberobello. Non ci sono requisiti particolari da rispettare, unica richiesta è

l’esperienza nella mansione richiesta, si offre un breve contratto a tempo

determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato full

time/Part time. Alberobello (BA)

APPRENDISTA SERRAMENTISTA Rif. 66/2024 – Rif. Offerta 3348/2024

La risorsa ricercata sarà un apprendista con la mansione di serramentista o

montatore di serramenti e infissi, deve apprendere ad effettuare la costruzione

e il montaggio di serramenti in legno, ferro e acciaio e li deve installare

all’interno e all’esterno di fabbricati edili al fine di assicurare la protezione delle

strutture in costruzione o in ristrutturazione e di isolarli dagli agenti

atmosferici. Deve operare direttamente presso il cantiere edile dove si

costruisce, si ristruttura o si recupera un fabbricato (casa, ospedale,

capannone, industria) o presso abitazioni private. Si deve relazionare con il

proprietario dell’azienda e con gli altri eventuali tecnici e progettisti (ingegneri,

architetti e geometri). Deve collabora strettamente con i muratori, gli elettricisti, gli installatori di impianti. La risorsa dovrà dare disponibilità per le trasferte in ambito

Provinciale, Regionale e Nazionale. Martina Franca (TA)

OPERAIO SERRAMENTISTA Rif.65/2024 – Rif. Offerta 3347/2024

La risorsa ricercata con la mansione di serramentista o montatore di

serramenti e infissi, deve effettuare la costruzione e il montaggio di serramenti

in legno, ferro e acciaio e li deve installare all’interno e all’esterno di fabbricati

edili al fine di assicurare la protezione delle strutture in costruzione o in

ristrutturazione e di isolarli dagli agenti atmosferici. Deve operare direttamente

presso il cantiere edile dove si costruisce, si ristruttura o si recupera un

fabbricato (casa, ospedale, capannone, industria) o presso abitazioni private.

Si relazionare con il proprietario dell’azienda e con gli altri eventuali tecnici e

progettisti (ingegneri, architetti e geometri). Deve collabora strettamente con i

muratori, gli elettricisti, gli installatori di impianti. La risorsa dovrà dare

disponibilità per le trasferte in ambito Provinciale, Regionale e Nazionale.

Martina Franca (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

MANOVALE EDILE Rif.192/2024 DEC.FLUSSI DPCM. 27/09/23 – Rif. Offerta

7164/2024

La richiesta attraverso i flussi migratori è rivolta a candidati con la seguente

mansione di Manovali edili. La risorsa si occuperà della manovalanza edile e

alle rifiniture edili, deve avere una buona capacità nell’utilizzo dello scalpello,

martello, mazzetta, carriola, betoniera, squadro e attrezzi vari del mestiere.

Martina Franca (TA)

OPERAI EDILI QUALIFICATI – Rif. Offerta 7076/2024

Si ricercano n.6 Operai qualificati (Muratori, Intonachisti, Pavimentatori) che si

occupino di lavori in muratura, intonaci e installazioni di pavimentazioni in

edifici civili. Taranto (TA)

GEOMETRA DI CANTIERE – Rif. Offerta 7080/2024

Si ricercano n.2 geometri per azienda operante nel settore edile-industria, che

si occupino di gestione di cantiere, contabilità industriale e organizzazione del

personale. Taranto (TA)

CONDUTTORE MACCHINE MOVIMENTO TERRA – Rif. Offerta 7091/2024

Azienda edile, ricerca n. 02 CONDUTTORI MOVIMENTO TERRA, per effettuare

lavori che prevedono la modellazione dei terreni per permettere la costruzione

di edifici o infrastrutture, la gestione del territorio o la realizzazione di scavi e

rilevati. Taranto (TA)

CARPENTIERE EDILE – Rif. Offerta 6989/2024

Azienda edile, ricerca n. 02 CARPENTIERI per strutture armate. Taranto (TA)

INTONACATORI – Rif. Offerta 7108/2024

Per azienda edile operante nel territorio di Taranto e Brindisi, si ricercano

operai con esperienza nella mansione di Intonacatore. Possibilità di

raggiungere con mezzi aziendali i cantieri dislocati in altri comuni. Si offre

contratto a tempo determinato full time. Taranto (TA)

ADDETTI UFFICIO LOGISTICO/INVENTARI Rif.179/2024 – Rif. Offerta

6876/2024

La risorsa ricercata si occuperà dell’emissione DDT+FATTURE, controllo qualità

merce, spedizioni corrieri, inventari + etichettatura prodotti. I requisiti richiesti sono: DIPLOMA SUPERIORE indirizzo commerciale, Esperienza in ufficio logistico, conoscenza del pacchetto world + teamSystem + StockSystem, POSSESSO DEL PATENTINO MULETTO, fascia di età 28/40

anni, residenza a Martina Franca, Locorotondo, Cisternino e Crispiano. Si offre

contratto a tempo determinato dai 3/6 mesi / Apprendistato con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato orario Part/time dalle 08.00 alle 13.00.

Martina Franca (TA)

Ristorazione e turismo

RECEPTIONIST Rif.191/2024 – Rif. offerta 7045/2024

La risorsa da impiegare in un salone di bellezza si occuperà della gestione

agenda appuntamenti, accoglienza clienti. L’azienda valuta curriculum vitae sia

con esperienza con contratto a tempo determinato che tirocini formativi con

possibilità di trasformazione. I requisiti richiesti sono preferibilmente il

possesso del diploma di ragioneria, conoscenze informatiche pacchetto office,

gestione email e navigazione in internet, conoscenza della lingua inglese B2

con un età massima di 29 anni. Ceglie Messapica (BR)

CHEF Rif.187/2024 – Rif. Offerta 6976/2024

La risorsa ricercata con la mansione di Chef sarà il capo della cucina, cioè colui

che si occuperà di tutta la sua gestione, delegando ai sottoposti e prendendo le

decisioni più importanti, come la scelta del menù. Lo chef è in generale il

responsabile del buon funzionamento della cucina, e oltre a stilare i menù

periodici deve assegnare i compiti ai cuochi, trovare i fornitori più affidabili

(specialmente nell’alta cucina, dove la scelta delle materie prime è un

passaggio fondamentale), coordinarsi con la sala per raccogliere le comande

dai clienti, scegliere gli abbinamenti di vino con il sommelier, assicurarsi che

ognuno sia al proprio posto pronto per il servizio e che sala e cucina siano

perfettamente organizzate, ordinate e pulite. I requisiti richiesti sono

l’esperienza consolidata nella mansione richiesta, diplomati settore alberghiero

o provvisti di corsi di formazione nel medesimo settore, conoscenza di una

lingua tra Inglese o Francese. Con buone conoscenze informatiche, provvisto di

patente B. Si offre contratto a tempo determinato di 4 mesi. Italia (UE)

BARISTA Rif.188/2024 – Rif. Offerta 6977/2024

La risorsa ricercata deve accogliere la clientela del bar, preparare e svolgere il

servizio di caffè, bevande semplici o composte (cocktail). Deve Contribuire alla

preparazione di piatti caldi e/o freddi, occuparsi di servire la clientela al banco

o al tavolo e procede all’incasso. Deve svolgere la pulizia delle attrezzature

proprie del bar e occuparsi del rifornimento e della gestione degli stock (bibite,

alimenti, etc.) Il mestiere richiede il rispetto di norme igieniche e di sicurezza

(D.L. 626/94; D.L. 155/97 H.A.C.C.P.). I requisiti richiesti sono la conoscenza

ottima di una lingua fra l’inglese e il Francese, conoscenza informatica

nell’utilizzo del pacchetto office e gestione della posta elettronica, possesso del

Diploma preferibilmente alberghiero o esperienza consolidata con la mansione

richiesta. Si offre contratto a tempo determinato di 4 mesi. Italia (UE)

ADDETTI ALLA CUCINA Rif. 189/2024 – Rif. Offerta 6978/2024

La risorsa ricercata con la mansione di addetto alla cucina deve saper

Effettuare la conservazione degli alimenti di cucina Effettuare la preparazione

di ingredienti per cucina Effettuare la pulizia delle attrezzature di cucina L’

Addetto di cucina deve supportare cuochi e aiuto-cuochi nella preparazione

degli ingredienti, nell’esecuzione di lavori di conservazione dei cibi e nella

pulizia di locali e delle attrezzature. I requisiti richiesti sono il possesso del

titolo di studio di alberghiero o aver almeno esperienza nell’ambito ristorativo

da almeno 3/4 anni. Si offre contratto a tempo determinato di 4 mesi. Italia

(UE)

BARISTA – Rif. Offerta 6993/2024

Nota attività di ristorazione e caffetteria, con sede in Grottaglie (TA) ed inserita

all’interno di un’importante struttura turistica, ricerca Barista/Banconista di

Bar. La figura in questione deve possedere un’ottima attitudine al contatto con

il pubblico, flessibilità, spiccate doti comunicative e di gestione del cliente.

Grottaglie (TA)

ASSISTENTI TURISTICI Rif.184/2024 – Rif. Offerta 6930/2024

Il suo compito principale sarà quello di fornire assistenza ai clienti

dell’hotel/villaggio in cui risiede occupandosi del coordinamento dei

trasferimenti da e per l’aeroporto e della gestione dei servizi alberghieri

richiesti dal cliente; deve fornire informazioni sulla località di vacanza e sui

servizi disponibili all’interno dalla struttura alberghiera, suggerire itinerari di

visita e luoghi di interesse turistico, contribuire alla risoluzione di eventuali

problematiche che possono verificarsi durante il soggiorno del Cliente.

Requisiti richiesti Diploma o Laurea, conoscenza informatica, conoscenza della

lingua Inglese e Francese. L’azienda offre contratto a tempo determinato di 4

mesi full time. Italia (UE)

ADDETTI FRONT OFFICE MANAGER Rif.181/2024 – Rif. Offerta 6884/2024

Il front office manager sarà un responsabile della gestione e del coordinamento

del personale del front office, ovvero della reception e delle aree adiacenti. Le

principali responsabilità di questo ruolo includono: – Accoglienza e assistenza

agli ospiti – Gestione delle prenotazioni e del check-in/check-out –

Supervisione del personale di front-office – Risoluzione di eventuali problemi e

reclami – Garantire la soddisfazione degli ospiti Inoltre, si occuperà

dell’organizzazione e dell’efficienza delle operazioni quotidiane, collaborando

con i diversi reparti dell’hotel o della struttura ricettiva. Le Mansioni del front

office manager sono le responsabilità quotidiane. – Gestire le operazioni di

front-office, come la reception e il centralino – Assicurarsi che gli standard di

servizio siano rispettati – Formazione e supervisione del personale –

Pianificazione dei turni e delle ferie – Monitoraggio delle performance e dei

risultati – Preparazione di report e analisi dei dati. Requisiti richiesti Diploma o

Laurea, conoscenza informatica e gestionali (Opera, Fidelio e Protel),

conoscenza della lingua Inglese e Francese. L’azienda offre contratto a tempo

determinato di 4 mesi full time. Italia (UE)

ADDETTI FRONT OFFICE Rif.182/2024 – Rif. offerta 6917/2024

La risorsa ricercata volgerà le seguenti mansioni: Accoglienza i clienti; fornire

informazioni a ospiti e clienti; rispondere alle chiamate e alle email; smistare la

posta; redigere comunicazioni e lettere; archiviare documentazione. Italia (UE)

HOUSEKEEPING Rif.183/2024 – Rif. Offerta 6920/2024

La risorsa housekeeping si occuperà delle pulizie e dell’igiene di un hotel: Le

sue mansioni ricoprono i seguenti lavori dalla pulizia delle camere e degli

ambienti comuni dell’albergo alla costante fornitura di biancheria pulita, fino

alla verifica del corretto funzionamento dei piccoli elettrodomestici e degli

optional presenti in una struttura ricettiva. In definitiva, con questo termine si

sottintendono tutte le pratiche che permettono di rendere un hotel il più

ospitale e confortevole possibile per chi vi soggiorna. Italia (UE)

ADDETTI FOOD & BEVERAGE MANAGER Rif.185/2024 – Rif. Offerta

6931/2024

La risorsa ricercata con la mansione di Food & beverage manager, sarà un

Responsabile dei servizi della ristorazione, si occuperà dell’organizzazione,

gestione e coordinamento di tutte le attività connesse alla ristorazione in

strutture alberghiere e/o ristorative, dalle risorse economiche dei servizi alla

gestione del personale, dall’approvvigionamento al controllo qualità della

produzione e distribuzione di cibi e bevande. Inoltre, deve Garantire il rispetto

dell’immagine della struttura ricettiva, dal punto di vista dell’efficienza e degli

standard di qualità. Deve Definire il budget e controlla i costi, controllare

l’igiene di locali, le attrezzature da cucina, gli impianti destinati alla

preparazione, conservazione e consumo di cibi e bevande. Garantire la corretta

applicazione della normativa in materia di sicurezza e infortunistica nell’ambito

della ristorazione. Deve Selezionare i fornitori, verificandone l’affidabilità.

Definire il livello qualitativo e quantitativo minimo delle scorte. Predisporre il

menù del ristorante, in collaborazione con lo chef o il cuoco. Coordinare i

servizi di sala ristorante e il personale addetto. La risorsa deve pianificare e

organizzare eventi non ordinari, quali ad esempio buffet, meeting, convegni,

cene a tema, ecc. Curare i report settimanali da presentare alla direzione del

ristorante (ricavi, coperti, partecipanti alle manifestazioni, ecc.) e verificare

mensilmente i risultati consuntivi analizzando gli scostamenti rispetto al

budget. Italia (UE)

MAITRE Rif.186/2024 – Rif. Offerta 6933/2024

La risorsa ricercata si occuperà della preparazione della sala della gestione del

cliente, della prenotazione e della conclusione del servizio. In particolare, il

maître di sala si occuperà di: confermare le prenotazioni e segnarle sul registro

delle prenotazioni; controllare la mise en place, la pulizia e l’estetica della sala

nel suo complesso, prima dell’apertura; accogliere i clienti quando arrivano,

verificare la prenotazione e accompagnarli al tavolo (oppure affidarli a un

membro del personale di sala); presentare il menù e la carta dei vini,

consigliando il cliente sulle pietanze da ordinare e sui vini da abbinare;

eseguire davanti ai clienti le preparazioni speciali (es. flambatura, sfilettatura);

coordinare la brigata di sala, organizzando turni e orari, supervisionando i

nuovi arrivati e fare da referente per lo chef e la sua brigata; controllare che

tutte le attrezzature necessarie al servizio in sala siano funzionanti; collaborare

con chef e sommelier per stilare il menù e la carta dei vini; riferire allo chef i

commenti dei clienti… Requisiti richiesti Diploma o Laurea, conoscenza

informatica, conoscenza della lingua Inglese e Francese. L’azienda offre

contratto a tempo determinato di 4 mesi full time. Italia (UE)

BARISTA – Rif. Offerta 6789/2024

Stabilimento balneare sito in Ginosa Marina cerca n. 3 baristi per la stagione

estiva con esperienza, anche minima, nella mansione. Le risorse si

occuperanno di caffetteria, preparazione cocktail e gestione del servizio al

banco. Si offre contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di

3 mesi a partire da giugno 2024. Ginosa (TA)

ASSISTENTE BAGNANTI – Rif. Offerta 6793/2024

Stabilimento balneare sito in Ginosa Marina cerca n. 3 assistenti bagnati con

brevetto per la stagione estiva, anche senza esperienza. Si offre contratto di

lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 3 mesi a partire da giugno

2024. Ginosa (TA)

MAGAZZINIERE – Rif. Offerta 6795/2024

Stabilimento balneare sito in Ginosa Marina cerca n. 2 magazzinieri, anche

senza esperienza, per la stagione estiva. Si offre contratto di lavoro a tempo

pieno e determinato della durata di 3 mesi con inserimento immediato. Il

possesso di patente di guida B è requisito indispensabile. Ginosa (TA)

PORTIERE DI NOTTE Rif.180/2024 – Rif. Offerta 6881/2024

La risorsa con la mansione di portiere notturno deve svolgere una serie di

attività che hanno lo scopo di garantire la sicurezza degli ospiti e il corretto

funzionamento della struttura durante le ore notturne. La sua mansione sarà

quella di: – Controllare chi entra e chi esce dall’hotel durante le ore notturne –

Monitorare le telecamere di sorveglianza – Effettuare il check-in degli ospiti che

arrivano durante la notte – Fornire informazioni sugli orari degli autobus o dei

treni – Rispondere alle richieste degli ospiti – Gestire le emergenze e chiamare

le forze dell’ordine o i servizi di emergenza quando necessario La risorsa deve

rispondere direttamente al direttore dell’hotel e lavorare a stretto contatto con

altre figure professionali, come il personale della reception, il concierge e il

personale delle pulizie. Inoltre, il portiere potrà collaborare con altre figure

affini, come la security o la polizia locale, per garantire la sicurezza degli ospiti

e della struttura. I requisiti richiesti DIPLOMA o LAUREA, conoscenze

informatiche gestionali (Opera, Fidelio, Protel) conoscenza della lingua inglese

o francese, patente B. Si offre contratto a tempo determinato full time. Italia

(UE)

COMMIS DI CUCINA CAPOPARTITA Rif.177/2024 – Rif. Offerta 6599/2024

Il commis di cucina (commis de cuisine in francese) deve affiancare lo chef

nella preparazione dei pasti all’interno di un ristorante o di un albergo. Il

commis di cucina dovrà lavorare sotto la direzione dello chef de partie,

svolgendo lavori in linea con le sue competenze e con l’obiettivo di accrescere

le sue competenze professionali. Il commis di cucina può trovare impiego

presso ristoranti, hotel e navi da crociera. Il suo ruolo prevede numerosi doveri

e responsabilità, in base alla composizione della brigata e all’organizzazione

della cucina. Nelle cucine di grandi dimensioni ci sono in genere sia primi commis che

secondi commis. Nelle cucine più piccole, magari a conduzione familiare,

spesso vi è un solo commis che svolge diversi compiti. le mansioni di un

aiutante cuoco, le principali sono: preparare e dosare gli ingredienti;

predisporre le preparazioni di base; decorare i piatti; assicurarsi che gli

ingredienti vengano conservati correttamente; pulire i piani di lavoro e la

cucina; disinfettare utensili e celle frigo. Sotto la direzione dello chef de partie,

si dedicherà dunque alle preparazioni basiche: lavare e tagliare gli ingredienti,

si occuperà di marinature, infusioni ed essiccazioni, prepara carni, pesci e

verdure, aggiunge erbe e spezie prima della cottura, condisce i cibi. Suo sarà il

compito di gestire gli approvvigionamenti, controllando quello che manca,

tenendo in ordine il magazzino e assicurandosi che i cuochi utilizzino gli

ingredienti prima della data di scadenza.

I requisiti richiesti sono: preferibilmente esperienza lavorativa nella mansione

richiesta, fascia di età dai 18 ai 35 anni. L’azienda offre contratto a tempo

determinato fino al 20/09/2024 , full time con Vitto e Alloggio. Data presunta

di assunzione 01/06/2024. Folgaria (TN)

ADDETTO/A RECEPTIONIST Rif.176/2024 – Rif. Offerta 6542/2024

LE MANSIONI. I compiti quotidiani della receptionist sono differenti.

Principalmente, riguardano l’assistenza degli ospiti fin dal primo momento in

cui mettono piede in albergo fino al momento del check out. La risorsa si

occuperà della gestione delle richieste e prenotazioni delle camere effettuate al

telefono, online o via e-mail, gestione, registrazione degli arrivi (check-in) e

delle partenze (check out), gestione della comunicazione e fornire le

informazioni richieste dall’ospite durante il soggiorno, delle funzioni

amministrative contabili come la tenuta della cassa, la redazione del conto,

tenendo in considerazione, ad esempio, il costo addizionale di servizi richiesti

fornire informazioni riguardo le attrazioni del posto, dei luoghi di interesse e in

caso occuparsi dell’acquisto di biglietti per spettacoli teatrali, concerti,

prenotazioni escursioni, etc, avrà funzioni di vigilanza e controllo, curerà i

rapporti con vari reparti e figure che operano all’interno della struttura

(sistemazione e pulizia camere, ristorazione, manutenzione, marketing

amministrazione, direzione etc). L’azienda offre un contratto a tempo

determinato di 4 mesi full time con vitto e alloggio. I requisiti richiesti sono età

18/40 anni, conoscenza della lingua inglese o tedesca, diploma preferibilmente

settore alberghiero o esperienza. Folgaria (TN)

CAMERIERI Rif. 178/2024 – Rif. offerta 6603/2024

La risorsa ricercata con la mansione di cameriere si occuperà dell’accoglienza e

sistemazione in sala del cliente, prendere le ordinazioni, servire cibi e bevande.

I requisiti richiesti Diploma, preferibilmente esperienza lavorativa nella

mansione richiesta, età 18/30 anni. L’ azienda offre un contratto a tempo

determinato di 4 mesi a partire dal 01/06/2024 con vitto e alloggio. Folgaria

(TN)