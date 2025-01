Pubblicità in concessione a Google

Generazione Vincente S.p.A. – Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D. Lgs. 276/2003 – prot. N. 1110/SG., ha avviato lo svolgimento delle attività di selezione per la creazione di un bacino di risorse di n. 50 unità da adibire alla mansione di ADDETTI DI SCALO da inserire con contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato presso Aeroporti di Puglia S.p.A.

All’occorrenza, al fine di soddisfare le esigenze organizzative/produttive di Aeroporti di Puglia S.p.A., i candidati risultati idonei potranno essere destinati presso gli scali di Bari, Brindisi e Grottaglie, tenendo conto della preferenza espressa dal candidato.

Tuttavia, la società Aeroporti di Puglia SpA si riserva la facoltà di assegnare il candidato ad una sede diversa, qualora le necessità operative lo richiedano.

In basso ci sono i requisti, mentre qui: https://lavoro.generazionevincente.it/job/addetti-di-scalo-aeroporti-di-puglia-s-p-a-2025-01-30/ è possibile inviare la candidatura.

POSIZIONE

Il ruolo di ADDETTO DI SCALO prevede l’assistenza a passeggeri ed aeromobili in ambito aeroportuale. La figura professionale può svolgere diverse mansioni, tra cui quelle di agente di rampa, addetto al check-in, addetto all’imbarco, addetto al lost and found e alla biglietteria.

La figura sarà adeguatamente formata per l’espletamento delle operazioni aeroportuali e sulle modalità di assistenza di vettori e passeggeri, nel rispetto delle normative di safety e security.

È richiesta la disponibilità a lavorare su turni (H24), inclusi week-end e giorni festivi.

La procedura selettiva, disciplinata dal presente annuncio, è di tipo privatistico e non dà luogo ad alcun obbligo in capo a Generazione Vincente S.p.A. o ad Aeroporti di Puglia S.p.A. di sottoscrizione di un contratto di lavoro.

Tenuto conto delle effettive esigenze di servizio, l’eventuale assunzione in somministrazione a tempo determinato da parte di Generazione Vincente S.p.A. potrà avvenire solo in caso di superamento di tutte le fasi dell’iter selettivo e del giudizio di idoneità alla mansione in sede di visita medica preassuntiva, nonché degli ulteriori adempimenti previsti.

REQUISITI GENERALI

Per l’ammissione alla selezione per ADDETTO DI SCALO, da inserire con contratto a termine in somministrazione di lavoro, sono previsti i seguenti REQUISITI GENERALI che dovranno essere posseduti alla data fissata come termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione e mantenuti fino all’eventuale effettivo inserimento in Generazione Vincente S.p.A.

I REQUISITI GENERALI per l’ammissione sono:

aver compiuto il 18° anno di età; cittadinanza italiana ovvero in uno dei Paesi dell’Unione Europea (in tale ultimo caso è richiesta un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta). Per coloro che appartengono ad una nazionalità straniera è richiesta la conoscenza della lingua italiana con livello C1; il livello di conoscenza deve essere dichiarato nel Curriculum Vitae facendo riferimento alla scala europea QCER; possesso della patente di Guida di categoria B, in corso di validità (nella ipotesi di patente in scadenza/ scaduta la stessa dovrà essere rinnovata entro la data di svolgimento del colloquio, pena l’esclusione dalla selezione); essere auto munito; pieno godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e passivo); idoneità psico-fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo di candidatura (che verrà accertata dal medico competente ai sensi del d.lgs. 81/2008); non avere contenziosi in essere, di qualunque natura, con la società Aeroporti di Puglia S.p.A.; non aver esercitato, nell’ultimo triennio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti di Aeroporti di Puglia S.p.A.

Il candidato, all’interno della domanda di partecipazione, dovrà dichiarare di essere consapevole che l’iter selettivo è rivolto a candidati che:

non abbiano procedimenti penali pendenti a proprio carico e che non siano stati destinatari di misure restrittive della libertà di movimento e spostamento e che non siano stati oggetto di rinvio a giudizio;

non abbiano riportato sentenze di condanna passate in giudicato, ancorché non risultanti nei certificati del Casellario Giudiziario;

non siano stati decaduti da un impiego pubblico, ovvero che non siano stati licenziati da soggetti privati e/o pubblici a seguito di condanna penale per qualsiasi tipo di reato o per giusta causa.

Inoltre, il candidato dovrà dichiarare, all’interno della domanda di partecipazione, l’eventuale esistenza di vincoli coniugali, di parentela o affinità con fornitori (organi di vertice o di legale rappresentanza), titolari di incarichi professionali, amministratori e/o dipendenti di Aeroporti di Puglia S.p.A.

L’accertamento del mancato possesso di tali requisiti comporterà l’esclusione dalla selezione stessa.

REQUISITI SPECIFICI

Per l’ammissione alla selezione per ADDETTO DI SCALO, da inserire con contratto a termine in somministrazione di lavoro, sono previsti, altresì, i seguenti REQUISITI SPECIFICI che dovranno essere posseduti alla data fissata come termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione e mantenuti fino all’eventuale effettivo inserimento in Generazione Vincente S.p.A.

I REQUISITI SPECIFICI per l’ammissione sono:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola media superiore) ovvero titolo equiparabile (per cittadini non italiani); Fluente conoscenza della lingua inglese scritta e parlata – livello minimo richiesto B1 della scala europea QCER. Il livello di conoscenza deve essere dichiarato nel Curriculum Vitae facendo riferimento alla scala europea QCER, inoltre la conoscenza sarà comprovata durante la prova di conoscenza della lingua inglese.

L’accertamento del mancato possesso di tali requisiti comporterà l’esclusione dalla selezione stessa.

VALUTAZIONE DEI REQUISITI SPECIFICI

Per l’ammissione allo svolgimento delle PROVE DI SELEZIONE è necessario il raggiungimento di un punteggio minimo di 10 punti, che potrà essere ottenuto da ogni candidato, mediante sommatoria dei seguenti punteggi:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola media superiore) ovvero titolo equipollente: 5 punti Fluente conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, livello minimo richiesto B1 della scala europea QCER: 5 punti

I candidati che avranno totalizzato un punteggio inferiore a 10 punti non saranno ammessi allo svolgimento delle PROVE DI SELEZIONE e saranno esclusi dall’iter selettivo.

TITOLI PREFERENZIALI

Al fine della formazione dell’elenco degli idonei saranno considerati i seguenti titoli preferenziali:

Esperienza professionale maturata, nel triennio (01/01/2022 – 31/12/2024) nello svolgimento, attraverso uno o più rapporti di lavoro, della mansione di:

a) Addetto di scalo presso società aeroportuali: da 1 a 6 mesi anche non continuativi = 3 punti; da 7 a 11 mesi anche non continuativi = 4 punti; da 12 a 36 mesi anche non continuativi = 5 punti

da 7 a 11 mesi anche non continuativi = da 12 a 36 mesi anche non continuativi = b) Assistente di volo presso Compagnie Aeree: da 1 a 11 mesi anche non continuativi = 3 punti; da 12 a 36 mesi anche non continuativi = 4 punti

da 12 a 36 mesi anche non continuativi = c) Impiegato presso Agenzie di viaggio e/o presso Compagnie Aeree: oltre 12 mesi anche non continuativi = 2 punti

d) Impiegato in ambito turistico/alberghiero: oltre 12 mesi anche non continuativi = 1 punto

Possesso di certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese livello B1 della scala europea QCER: 1 punto Possesso di certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese per un livello superiore al B1 della scala europea QCER: 2 punti Diploma di laurea quadriennale vecchio ordinamento ovvero Diploma di Laurea Magistrale o Specialistica equipollente: 2 punti Conoscenza di altre lingue straniere (Tedesco, Francese, Spagnolo, altro) attestata da relativa certificazione: 1 punto

Per l’ottenimento del punteggio relativo alle esperienze lavorative sub 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, si terrà conto dei giorni effettivamente lavorati. Si procederà con un arrotondamento per eccesso se i giorni effettivamente lavorati sono pari o superiori a 16. Viceversa, si procederà ad un arrotondamento per difetto se i giorni effettivamente lavorati sono pari o inferiori a 15.

Si precisa che i punteggi attribuiti per le esperienze lavorative sub 1.a, 1.b, 1.c, 1.d non sono cumulabili. In caso di possesso di più esperienze tra quelle in elenco verrà attribuito unicamente il punteggio più alto [es. Assistente di volo presso compagnie aeree per 36 mesi + Addetto di scalo presso società aeroportuali per 12 mesi – punteggio attribuito = 5]

Si precisa, altresì, che i punteggi attribuiti per il possesso delle certificazioni attestanti la conoscenza della lingua inglese sub 2 e 3 non sono cumulabili . In caso di possesso di più certificazioni attestanti la conoscenza della lingua inglese tra quelle in elenco verrà attribuito unicamente il punteggio più altro [es. certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese livello B1 della scala europea QCER + certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese livello C2 – punteggio attribuito = 2]

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

L’iscrizione alla selezione può avvenire esclusivamente mediante la compilazione di tutti i campi del form on line disponibile in calce al presente annuncio sul sito https://lavoro.generazionevincente.it/gare-selezioni/ seguendo le indicazioni ivi riportate, dalle ore 12:00 del giorno 30.01.2025 alle ore 12:00 del giorno 14.02.2025 e l’allegazione della documentazione di seguito indicata.

Il form on line dovrà essere compilato integralmente con tutte le informazioni richieste a pena di esclusione dal processo di selezione.

Si precisa che non verranno prese per nessun motivo in considerazione le domande di partecipazione pervenute mediante canali/modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa, inoltre, che non verranno prese per nessuno motivo in considerazione le candidature che non risultano complete nella compilazione dei campi obbligatori del form on line, della domanda di partecipazione e del Curriculum vitae.

A tutti i candidati verranno rilasciate, al momento della registrazione sul sito lavoro.generazionevincente.it credenziali di accesso: Id utente e password (Per accedere al profilo del candidato basterà cliccare su login in alto a destra sul sito lavoro.generazionevincente.it).

I candidati dovranno allegare (mediante caricamento in piattaforma) i seguenti documenti:

a) Domanda di partecipazione con annessa dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, debitamente compilata e sottoscritta, attestante il possesso dei Requisiti generali, dei Requisiti specifici e dei Titoli preferenziali scaricabile CLICCANDO QUI ;

; b) Curriculum vitae in formato europeo, reso ai sensi del D.P.R. 445/2000, aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione, comprensivo di dati anagrafici e di contatto, nonché di ogni altra informazione, in particolare il curriculum vitae dovrà contenere le informazioni relative alle esperienze lavorative, con particolare riferimento alle mansioni, alla durata e al datore di lavoro/committente.

L’assenza di condanne penali passate in giudicato e/o di procedimenti penali pendenti sarà oggetto di autocertificazione che il candidato dovrà presentare a richiesta.

L’iscrizione alla selezione comporterà l’accettazione incondizionata delle modalità di reclutamento e selezione adottate da Generazione Vincente S.p.A.

TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI CONFERITI

Aeroporti di Puglia S.p.A., con sede in Viale Enzo Ferrari, 70128-Palese (BA). I dati di contatto del Titolare e del DPO sono visionabili al link www.aeroportidipuglia.it nella sezione “Privacy Zone”.

Generazione Vincente S.p.A., con sede legale in Napoli alla Via G. Porzio Isola E 7. I dati di contatto del DPO sono presenti all’interno della privacy policy di Generazione Vincente S.p.A. visionabile al link www.generazionevincente.it/privacy.

Le candidature avvengono direttamente sul portale di Generazione Vincente S.p.A. ed i dati forniti vengono trattati nel rispetto delle finalità individuate all’interno della privacy policy di ogni titolare del trattamento. Nell’ambito della informativa e consenso al trattamento dei dati personali, viene specificato che i dati possono essere comunicati a soggetti esterni nei limiti del perseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati conferiti.

ITER DI SELEZIONE

La selezione avverrà attraverso le fasi di valutazione elencate di seguito; ciascuna fase dovrà essere positivamente superata per consentire l’accesso alla successiva.

SCREENING CANDIDATURE: valutazione delle domande con verifica dell’allegazione della documentazione richiesta in fase di candidatura. ACCREDITAMENTO IN PIATTAFORMA E TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE: Prima dello svolgimento delle PROVE DI SELEZIONE, i candidati idonei allo screening dovranno accreditarsi tramite procedura online ed inviare la documentazione a comprova di quanto dichiarato relativamente ai REQUISITI GENERALI, ai REQUISITI SPECIFICI ed ai TITOLI PREFERENZIALI.

Trasmissione della documentazione:

Dopo il riconoscimento, ciascun candidato, tramite un’apposita maschera, presente in piattaforma, dovrà allegare la documentazione a comprova di quanto dichiarato relativamente ai REQUISITI GENERALI, ai REQUISITI SPECIFICI ed ai TITOLI PREFERENZIALI.

I candidati dovranno caricare la documentazione a comprova di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda relativamente ai REQUISITI GENERALI e SPECIFICI, in particolare:

a) Copia del documento d’identità in corso di validità;

b) Copia della patente di guida categoria B, in corso di validità (nella ipotesi di patente in scadenza/scaduta la stessa dovrà essere rinnovata entro la data di svolgimento del colloquio, pena l’esclusione dalla selezione);

c) Copia del diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola media superiore) ovvero titolo equiparabile (per cittadini non italiani), ovvero autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il titolo di studio posseduto;

I candidati dovranno, altresì, caricare la documentazione a comprova di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda relativamente ai TITOLI PREFERENZIALI, in particolare:

d) Attestazione del datore di lavoro, C2 storico ovvero diversa idonea documentazione contrattuale, contributiva o fiscale (oscurata dei dati retributivi e fiscali non necessari), che comprovino la natura delle funzioni svolte nonché la durata dell’esperienza professionale;

e) Copia della certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese con livello minimo B1 secondo la scala QCER;

f) Copia della certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese per un livello superiore al B1 secondo la scala QCER;

g) Copia del Diploma di laurea quadriennale vecchio ordinamento ovvero Diploma di Laurea Magistrale o Specialistica equipollente ovvero autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il titolo di studio posseduto;

h) Copia della certificazione attestante la conoscenza di altre lingue straniere (Tedesco, Francese, Spagnolo, altro).

La mancata trasmissione della documentazione indicata ai precedenti punti a), b), c), comporterà l’esclusione definitiva dalla selezione.

La mancata/parziale trasmissione della documentazione indicata ai punti d), e), f), g), h), comporterà la non assegnazione dei punteggi relativi ai titoli preferenziali mancanti.

VERIFICA DOCUMENTALE: Prima della comunicazione relativa allo svolgimento delle prove di selezione verrà effettuata la verifica ed il controllo di tutti i documenti precedentemente caricati in piattaforma. In caso di esito positivo della procedura di verifica dei documenti, il candidato sarà ammesso allo svolgimento delle prove di selezione. PROVE DI SELEZIONE: i candidati potranno essere ammessi allo svolgimento delle seguenti prove di selezione:

Colloquio di natura motivazionale e sui Contenuti del Curriculum Vitae ( punteggio minimo 1 – massimo 20 ); Colloquio tecnico al fine di verificare le conoscenze e le competenze tecniche dichiarate ( punteggio minimo 1 – massimo 10 ); Prova di conoscenza della lingua inglese (punteggio minimo 1 – massimo 10 punti ).



CONVOCAZIONI

Tutte le comunicazioni e convocazioni inerenti l’iter selettivo avverranno mediante pubblicazione sul sito di Generazione Vincente S.p.A. https://lavoro.generazionevincente.it/gare-selezioni/ alla sezione SELEZIONI ADP 2025 – ADDETTI DI SCALO – BARI-BRINDISI-GROTTAGLIE.

Non saranno ammesse assenze. L’eventuale assenza del candidato, alla data di convocazione, determinerà la definitiva esclusione del medesimo dall’iter selettivo.

ELENCO FINALE DEGLI IDONEI

L’elenco degli idonei rientranti nel bacino sarà stilato in base al punteggio riportato da ciascun candidato per il possesso dei requisiti e titoli preferenziali, nonché per le prove di selezione. L’elenco sarà redatto per punteggio decrescente.

Saranno inseriti nel bacino i primi cinquanta candidati idonei che avranno totalizzato un punteggio non inferiore a 35/60. Il predetto numero massimo di 50 candidati potrà essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile dell’elenco.

I candidati che avranno totalizzato un punteggio pari o superiore a 35/60 punti che si posizioneranno oltre il 50° posto saranno inclusi in un elenco, per punteggio decrescente, che costituirà un bacino di riserva. Tale elenco potrà essere utilizzato per eventuali necessità di inserimento nel rispetto del principio di scorrimento.

A parità di punteggio si darà preferenza al candidato che avrà totalizzato il punteggio più alto con i titoli preferenziali.

I bacini avranno una validità di 2 anni decorrenti dalla data di pubblicazione.

I candidati che avranno ottenuto un punteggio finale inferiore a 35/60 non saranno inseriti all’interno dei menzionati elenchi.

MODALITA’ DI INSERIMENTO

Per i candidati utilmente collocati all’interno dell’elenco del bacino, previo accertamento dell’idoneità fisica alla mansione, al verificarsi delle effettive esigenze di inserimento della società Aeroporti di Puglia S.p.A. entro i termini dalla stessa comunicati, l’assunzione da parte di Generazione Vincente S.p.A. è prevista con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato secondo le norme di legge, del Ccnl per la categoria delle Agenzie di Somministrazione nonché del Ccnl Trasporto aereo-Sez. Gestore.

La mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del perfezionamento delle procedure di assunzione, nonché la mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo nei termini previsti, comporteranno la definitiva esclusione dagli elenchi.L’assunzione in somministrazione è da intendersi subordinata alla veridicità di quanto dichiarato e comprovato dal candidato in merito al possesso dei requisiti previsti dall’iter selettivo.

La non veridicità di quanto dichiarato e/o comprovato dal candidato comporta il venir meno del rapporto fiduciario e dell’immediato recesso dal rapporto di lavoro da parte di Generazione Vincente S.p.A.

L’impossibilità dell’ottenimento del tesserino aeroportuale comporterà l’esclusione del candidato dagli elenchi con ogni conseguenza anche in ordine all’eventuale rapporto di lavoro in somministrazione eventualmente avviato.

RISERVE

Il presente avviso è da considerarsi meramente esplorativo, non produce alcun obbligo in capo a Generazione Vincente S.p.A. e ad Aeroporti di Puglia S.p.A. e non vincola in alcun modo le stesse a procedere all’assunzione.

DISPOSIZIONI FINALI

In conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 e nel D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati da ciascun Titolare autonomo del trattamento con strumenti elettronici e non elettronici esclusivamente per le finalità di gestione della selezione in oggetto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste da legge.

I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy – D. Lgs 196/2003 e Reg. UE 2016/679 – all’indirizzo web: lavoro.generazionevincente.it/privacy/ e sul sito https://www.aeroportidipuglia.it/

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente sul form on line presente in calce al presente annuncio sul sito https://lavoro.generazionevincente.it/

Al termine della registrazione il sistema restituirà una e-mail di avvenuta registrazione all’annuncio.

Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica sarà possibile scrivere al seguente indirizzo mail:

Per informazioni su ADDETTI DI SCALO sarà possibile scrivere al seguente indirizzo mail: AS.AEROPORTIDIPUGLIA@generazionevincente.it, non saranno prese in considerazione richieste provenienti da canali di comunicazione diversi dal suindicato indirizzo e-mail.

Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L.903/77 – D. Lgs. n.198/2006)

I candidati ambosessi L. 903/77 – D.lgs. n. 198/2006, sono invitati a leggere informativa privacy ex art.13 REG. UE 2016/679