L’agenzia regionale per le politiche attiva del lavoro in Puglia, attraverso il Centro per l’Impiego di Grottaglie, segnala la ricerca di personale da inserire in attività di costruzione e montaggio di capannoni industriali.

Requisiti richiesti

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

– Qualifica di Gruista specializzato in grandi costruzioni metalliche;

– disponibilità immediata;

-età compresa tra 25 e 50 anni.

La Società offre

– contratto tempo determinato con inquadramento nel settore metalmeccanico;

– tempo pieno;

Sede di lavoro: provincia di Taranto

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono inoltrare il proprio curriculum vitae esclusivamente a mezzo e-mail, specificando Vacancy n. 261 ed indicando l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa, entro e non oltre il 02 gennaio 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica:

ido.grottaglie@regione.puglia.it

I candidati idonei saranno convocati con e-mail per sostenere un colloquio di selezione. I curricula privi dei requisiti richiesti e/o pervenuti oltre i termini previsti non saranno presi in considerazione.