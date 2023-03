Pubblicità in concessione a Google

Ecco le Offerte di lavoro attive della Provincia di Taranto. L’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

E’ possibile candidarsi alle offerte: tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Offerte di lavoro Provincia di Taranto

Pubbliche Amministrazioni

OPERAIO AGRO-FORESTALE

Art. 16 L. 56/87 – Avviso di avviamento numerico mediante selezione per l’assunzione a

tempo determinato per massimo 5 mesi di n.1 (uno) operaio agro-forestale di 3° liv. con

mansioni di “motoseghista e trattorista” presso la Riserva Naturale Statale “Murge

Orientali” di Martina Franca (TA) e di n.1 (uno) operaio agro-forestale di 3° liv. con

mansioni di “addestratore di cavalli con competenze in mascalcia” presso il Centro di

Selezione Equestre Carabinieri di Martina Franca (TA).

Gli interessati al suddetto avviamento numerico dovranno presentare domanda di

partecipazione esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo del Centro per l’impiego di Martina

Franca, cpi.martinafranca@pec.rupar.puglia.it, a partire dalle ore 08:30 del 18 Marzo 2023

e fino alle ore 11:30 del 22 Marzo 2023.

Offerte DISABILI ART.1 L.68/99

RISERVATA ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – WEB DESIGNER

Azienda con attività di commercio ingrosso e dettaglio articoli di cancelleria e ufficio

ricerca 1 unità da scegliere fra le seguenti figure professionali: Impiegato amministrativo,

tecnico specialista in applicazioni informatiche, web designer. Tipologia contrattuale in

base alle caratteristiche individuali: apprendistato o tempo indeterminato pieno età

inferiore anni 36 non aver avuto impieghi a tempo indeterminato. E’ gradita la disponibilità

al tirocinio e l’esperienza pregressa. Taranto (TA)

RISERVATA ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – TECNICO SPEC. APPLICAZ.

INFORMATICHE

Azienda con attività di commercio ingrosso e dettaglio articoli di cancelleria e ufficio

ricerca 1 unità da scegliere fra le seguenti figure professionali: Impiegato amministrativo,

tecnico specialista in applicazioni informatiche, web designer. Tipologia contrattuale in

base alle caratteristiche individuali: apprendistato e tempo indeterminato pieno età

inferiore anni 36 non aver avuto impieghi a tempo indeterminato. E’ gradita la disponibilità

al tirocinio e l’esperienza pregressa. Taranto (TA)

RISERVATA ISCRITTI AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO – IMPIEGATO AMMINISTRATIVO. Azienda con attività di commercio ingrosso e dettaglio articoli di cancelleria e ufficio ricerca 1 unità da scegliere fra le seguenti figure professionali: Impiegato amministrativo, tecnico specialista in applicazioni informatiche, web designer. Tipologia contrattuale in base alle caratteristiche individuali: apprendistato e tempo indeterminato pieno età inferiore anni 36 non aver avuto impieghi a tempo indeterminato. E’ gradita la disponibilità al tirocinio e l’esperienza pregressa. Taranto (TA)

Offerte di lavoro per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

CENTRALINISTA ARCHIVISTA RIF. 70/2023

L’agenzia ricerca una candidata che si occuperà dell’accoglienza al banco, smistare telefonate, contatti telefonici, gestione archivio polizze. Martina Franca (TA)

ADDETTO ASSUNTORE PRODOTTI ASSICURATIVI RIF. 69/2023

L’agenzia ricerca due candidati che si occuperanno della stipula e rinnovo contratti assicurativi RCA e rami elementari. Martina Franca (TA)

Artigianato – Commercio – Vendita

MECCANICO RIF. 40/2023

Si cerca meccanico con esperienza per manutenzione di macchine industriali e movimento terra, in particolare la parte idraulica. Martina Franca (TA)

TIROCINANTE G.G. ADD. ALLE VENDITE E SOMMINISTRAZIONE RIF. 66/2023

La candidata ricercata deve imparare la vendita e la somministrazione di prodotti di vini e

alimenti in degustazioni. Martina Franca (TA)

ADDETTO AL MONTAGGIO DI ARREDI RIF. 59/2023

L’azienda ricerca un addetto al montaggio di arredamenti e deve coordinare gli operai in cantiere per montare l’arredamento nei locali pubblici o enti. Si deve occupare di allestire gli arredamenti dei negozi di aziende clienti e di assemblare la mobilia del negozio stesso. Si deve occupare di montare e smontare i mobili caricare e scaricare gli stessi, del montaggio e smontaggio dei mobili presso i clienti, del carico e scarico degli stessi dal camion. Martina Franca (TA)

FRIGORISTA MANUTENTORE RIF. 58/2023

L’azienda ricerca un tecnico che si occupi di installazione e manutenzione attrezzature

professionali (Forni, Frigoriferi, Friggitrici, Lavastoviglie) e che si occupi del montaggio e della riparazione di impianti di refrigerazione. Martina Franca (TA)

ADDETTO ALLA MACELLERIA

Lavorazione di carni bovine, suine, bianche; esecuzione di tagli carnei e realizzazione di prodotti a base di carne utilizzando strumenti ed attrezzature specifiche. Pulsano (TA)

N. 2 BARISTI

Per bar caffetteria con sede a Pulsano (Ta) ricerchiamo 2 figure professionali da assumere

come baristi e che si occuperanno della preparazione e somministrazione di bevande, snack, prodotti di caffetteria. Dovrà, inoltre, servire la clientela al banco e svolgere la pulizia delle attrezzature proprie del bar. Pulsano (TA)

SARTA CUCITRICE A MACCHINA RIF. 55/2023

La risorsa con esperienza lavorativa si occuperà della realizzazioni di capi spalla femminili e

maschili nelle diverse fasi di cucitura di maniche, dietro spalla, davanti e collo. Martina Franca (TA)

Costruzioni – Impianti – Logistica

MANOVALE EDILE RIF. 72/2023

La risorsa con la qualifica di manovale edile si occuperà della preparazione dei materiali

necessari alle manovalanze qualificate e specializzate, sistemazione dei materiali sui cantieri, preparare attrezzature e strumenti e occuparsi della loro pulizia e a fine giornata. Martina Franca (TA)

CARPENTIERE SPECIALIZZATO

Si ricercano 10 carpentieri specializzati che si occupino della costruzione di strutture in legno e ferro, impalcature e sagome per cemento armato (casseforme), direzione gettata del cemento e compattazione dello stesso mediante strumenti vibranti. Taranto (TA)

INGEGNERE ELETTRICO/PIANIFICATORE ELETTROSTRUMENTALE Per importante azienda che offre servizi ingegneristici e di Project Management, si ricerca una risorsa che assisterà l’ingegnere progettista nella pianificazione delle attività, nelle modifiche dell’ingegneria di progetto, nella stesura dell’elenco materiali e nella supervisione delle attività operative. Taranto (TA)

AUTISTA/CONDUTTORE DI AUTOCARRI RIBALTABILI

Azienda operante nel settore dell’edilizia cerca N. 2 autisti/conduttori di autocarri ribaltabili. La figura richiesta dovrà occuparsi della conduzione di mezzi pesanti per il trasporto di merci, delle operazioni di carico e scarico delle stesse, della verifica dello stato di sicurezza del mezzo e della manutenzione dello stesso. Si richiede esperienza pregressa nel settore. Si offre contratto Full-time a tempo determinato/indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

ESCAVATORISTA/PALISTA

Azienda operante nel settore edile cerca N. 2 conduttori di macchine movimento terra

(Escavatorista/Palista). La figura richiesta dovrà occuparsi di attività di scavo, spiano,

demolizioni, pavimentazione stradale, acquedotti e fognature. Si richiede esperienza pregressa nel settore. Si offre contratto Full-time a tempo determinato/indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Sava (TA)

MANOVALI EDILI

Azienda di Leporano (Ta) operante nel settore dell’Edilizia ricerca n.3 Manovali Edili da

adibire a lavori non qualificati: assistere e aiutare i muratori esperti nella costruzione,

manutenzione e restauro di edifici, abitazioni, opere pubbliche (strade, acquedotti, rete

fognaria, etc.). Leporano (TA)

MANOVALE CARPENTIERE

Impresa operante nel settore edilizio ricerca manovale carpentiere con esperienza nel

settore; si richiede capacità di utilizzo di gru, di impastratrice cementi e capacità di utilizzo

delle impalcature. Mottola (TA)

OPERAIO EDILE COMUNE

Assistere il muratore nella costruzione o ristrutturazione di opere edili; caricare e scaricare

i materiali necessari all’allestimento del cantiere edile; rimuovere le strutture pre-esistenti

demolite e affiancare manualmente la macchina movimento terra nello scavo di fondazione

e di trincea. Taranto (TA)

GEOMETRA DI CANTIERE

Azienda attiva nel settore edile con sede in Manduria ricerca n. 1 Geometra di cantiere. La

risorsa si occuperà della supervisione, della gestione e del controllo delle fasi di

costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di cantieri edili , esecuzione di rilievi tecnici

sul posto, congruenza tra il progetto, specifiche proposte e budget di riferimento,

coordinamento delle maestranze e dei fornitori , monitoraggio degli aspetti inerenti la

sicurezza del lavoro. Costituirà requisito preferenziale l’esperienza lavorativa nel settore.

Verranno valutati anche profili di giovani neo-diplomati che hanno voglia di intraprendere

un percorso professionale di crescita. In tal caso offriamo affiancamento e formazione

continua e la possibilità di crescere all’interno dell’azienda. Si richiede conoscenza del

Pacchetto Office, disegno tecnico e del software Autocad. Manduria (TA)

Pulizie e Servizi alla persona

ADDETTO ALLE PULIZIE PER BRACERIA

Si ricercano 3 addetti alle pulizie per braceria in provincia di Taranto, che si occupino di

tenere in ordine e pulito il locale, i tavoli e i luoghi di lavoro. Pulsano (TA)

N. 20 MANOVALE – ADDETTO ALLE PULIZIE

Cercasi n. 20 Manovale o Addetto alle pulizie da inquadrare nel CCNL Edilizia livello 6. Ginosa (TA)

ADDETTA ALLE PULIZIE/INSERVIENTE RIF. 57/2023

Si occuperà delle pulizie e sistemazione del locale. Martina Franca (TA)

PARRUCCHIERA RIF. 347

Il/La Parrucchiere/a, deve occuparsi del lavaggio, taglio, acconciatura, colorazione o

decolorazione dei capelli, eseguire trattamenti estetici o tricologici, che non abbiano

carattere medico o sanitario. Consiglia nella scelta di tagli e pettinature adatte al viso e allo

stile di vita del cliente. Deve sapere dare suggerimenti ai clienti sulla cura dei propi capelli

consigliando il miglior taglio adatto alla sua persona. Per fornire una prestazione di qualità,

deve essere costantemente aggiornato/a sull’evoluzione del gusto e della moda, sui nuovi

prodotti offerti dal mercato e sulle diverse tecniche e metodi di lavoro. Martina Franca

(TA)

ADDETTA ALLE PULIZIE RESORT Rif. 53/2023

Il resort situato sulla strada di Martina – Alberobello ricerca addetta alle pulizie delle

camere e riordino, rifacimento dei letti e sostituzione della biancheria, pulizia dei bagni,

cambio degli asciugamani e rifornimento degli articoli da toilette. Pulizie generali delle

parti comuni della struttura, come scale e corridoi. Martina Franca (TA)

ADDETTO PULIZIE BAR

Si ricerca un addetto pulizie per bar, che si occupi della pulizia delle attrezzature proprie

del bar e degli ambienti comuni. Taranto (TA)

BADANTE

Si ricerca n. 1 Badante non convivente per assistenza a persona con mobilità ridotta

residente a Sava (Ta). Mansioni richieste: supporto all’igiene personale, assistenza nella

deambulazione, aiuto nella vestizione e svestizione, accompagnamento nelle uscite e

durante le passeggiate, riordino e pulizia della casa, commissioni e spesa all’occorrenza. Si

richiedono spiccate capacità relazionali ed empatiche, doti organizzative, senso di

responsabilità, pazienza e disponibilità. Non è richiesta la preparazione dei pasti.

Preferibile esperienza nella mansione e conoscenza della lingua italiana. Richiesta patente

B. Si offre contratto Part-Time Tempo determinato 25 ore. Sava (TA)

Ristorazione e Turismo

AIUTO CUOCO RIF. 65/2023

Il candidato ideale deve occuparsi di affiancare il cuoco nella preparazione dei piatti. Martina Franca (TA)

CUOCO/GASTRONOMO RIF. 71/2023

Il candidato ideale si occuperà della preparazione di antipasti e preparati per aperitivi e cocktail. Locorotondo (BA)

Cameriere Rif. 68/2023

Il candidato si occuperà dell’accoglienza, del servizio ai clienti e del coordinamento di tutte le attività che si svolgono in sala. Martina Franca (TA)

Lavapiatti Rif. 67/2023

La lavapiatti è la figura professionale che si occuperà della pulizia delle stoviglie nella cucina

deve ripulire i piatti dagli avanzi, lavare piatti, bicchieri, pentole, posate e collocarli nella

lavastoviglie. Deve ricollocare le stoviglie al loro posto una volta lavate. Martina Franca (TA)

BARLADY RIF. 64/2023

Il candidato ideale deve occuparsi della somministrazione e preparazione bevande alcooliche e analcooliche e del riassetto della postazione. Martina Franca (TA)

CAMERIERI DI SALA RIF. 63/2023

Il candidato ideale deve occuparsi del servizio ai tavoli, presentazione delle pietanze,

ordinazioni. Martina Franca (TA)

CUOCO RIF. 62/2023

Il candidato ideale deve avere esperienza nella preparazione di primi di pesce e panini sempre con prodotti ittici. Martina Franca (TA)

BANCONISTA DI BAR RIF. 61/2023

Bar di Martina Franca ricerca una figura che sappia accogliere la clientela del bar, preparare e svolgere il servizio di caffè, bevande semplici o composte (cocktail), che sappia contribuire alla preparazione di piatti caldi e/o freddi. Si occuperà di servire la clientela al banco o al tavolo e procedere all’incasso. Deve inoltre svolgere la pulizia delle attrezzature proprie del bar e deve occuparsi del rifornimento e della gestione degli stock (bibite, alimenti, etc.). Martina Franca (TA)

CAMERIERE RIF. 60/2023

Il candidato si occuperà del servizio al tavolo, ordinazione e sistemazione dei posti a sedere per la clientela. Locorotondo (BA)

BANCONISTA ADDETTO FRIGGITORIA

Si ricercano 2 Banconisti addetti alla distribuzione e alla friggitoria per braceria in provincia

di Taranto. Pulsano (TA)

BRACERISTA

La risorsa dovrà occuparsi prevalentemente della cottura alla brace, della gestione della

preparazione delle pietanze in relazione alle comande e di rispettare le norme igienico

sanitarie e HACCP. Pulsano (TA)

CAMERIERE DI SALA

Accogliere i clienti, illustrare il menù e prendere le ordinazioni. Servire i piatti ai tavoli una

volta pronti, accompagnati dalle bevande richieste. Gestire la clientela e il servizio in

genere. Riassettare l’area operativa. Taranto (TA)

LAVAPIATTI BAR/PASTICCERIA/GELATERIA/GASTRONOMIA

Si ricercano 4 lavapiatti per bar/pasticceria/gelateria/gastronomia con esperienza nella

mansione che sappiano utilizzare tutti i macchinari e le attrezzature in dotazione

all’attività. Taranto (TA)

CAMERIERE DI BAR/PASTICCERIA/GELATERIA/GASTRONOMIA

Si ricercano 4 camerieri per bar/pasticceria/gelateria/gastronomia che abbiano esperienza

nella mansione e sappiano utilizzare tutti i macchinari e le attrezzature in dotazione

all’attività. Taranto (TA)

BANCONISTA DI BAR/PASTICCERIA/GELATERIA/GASTRONOMIA

Si ricercano 2 banconisti di bar,/pasticceria/gelateria/gastronomia che si occupino di

accogliere la clientela del bar, preparino e svolgano il servizio di caffè, bevande semplici o

composte. Contribuiscono alla preparazione di piatti caldi e/o freddi, si occupano di servire

la clientela al banco o al tavolo, procedono all’incasso. Svolgono la pulizia delle

attrezzature e dei macchinari in dotazione all’attività. Taranto (TA)

PASTICCIERE

Azienda attiva nel settore della ristorazione ricerca 2 cuochi pasticcieri da inserire nel

proprio organico. Le risorse si occuperanno della preparazione, cottura , decorazione e

presentazione di linee di prodotti di pasticceria e di panificazione da vetrina e da

ristorante, pulizia e manutenzione degli ambienti di lavoro, delle macchine e delle

attrezzature, rispetto delle norme di igiene e sicurezza. Si richiede conoscenza e

padronanza delle tecniche di pasticceria e panificazione, conoscenza delle attrezzature e

del loro corretto utilizzo, creatività, precisione e cura dei dettagli, capacità di lavorare in

gruppo. Si richiede esperienza nella mansione. L’azienda offre contratto a tempo

determinato con possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato, vitto e

alloggio. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

AIUTO BARMAN

Attività operante nel campo della ristorazione, con sede di lavoro a Campomarino di

Maruggio (TA), ricerca n. 1 aiuto barista. La risorsa dovrà occuparsi di mettere a

disposizione tutta la linea di servizio occorrente al barman per la preparazione di bevande

e cocktail, quali ghiaccio, ingredienti alcolici e non, carichi di bevande, pulizia del bancone

e delle attrezzature, svuotamento dei contenitori di materiale destinati al riciclo. Si

richiedono buona capacità comunicative e relazionali, attenzione e rapidità nell’esecuzione

delle mansioni, capacità di gestire più attività, predisposizione al lavoro di gruppo.

Preferibile esperienza nella mansione. Disponibilità a valutare anche candidati alla prima

esperienza motivati e disponibili alla formazione Si offre contratto di lavoro full time a

tempo determinato con possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato, vitto

e alloggio. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

BARMAN

Attività operante nel campo della ristorazione, con sede di lavoro a Campomarino di

Maruggio (TA), ricerca n. 1 barman con esperienza nella mansione. La risorsa sarà adibita

alle seguenti mansioni: accoglienza dei clienti, preparazione e servizio al bancone di

bevande semplici e composte (cocktail), controllo del carico bevande, della pulizia,

manutenzione e riordino degli ambienti di lavoro, delle macchine e delle attrezzature. Si

richiedono buone conoscenze enogastronomiche, buona capacità comunicative e

relazionali, attenzione e gentilezza verso il cliente, rapidità, capacità di gestire più attività,

predisposizione al lavoro di gruppo . Si offre contratto di lavoro full time a tempo

determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Si offre vitto e alloggio.

Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

AIUTO CAMERIERE/RUNNER

Attività operante nel campo della ristorazione, con sede di lavoro a Campomarino di

Maruggio (TA), ricerca n. 4 – aiuto camerieri di ristorante da inserire nel proprio staff. Le

risorse dovranno occuparsi della preparazione della sala, della pulizia e riordino della

stessa a fine servizio, di servire i piatti e le bevande ordinate ai tavoli, delle operazioni di

sbarazzo. Si richiede esperienza minima nella mansione, orientamento alla clientela, spirito

di lavoro in team, dinamismo. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato

con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Si offre vitto e alloggio. Retribuzione

come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

CAMERIERE DI RISTORANTE

Attività operante nel campo della ristorazione, con sede di lavoro a Campomarino di

Maruggio (TA), ricerca n. 2 – camerieri di sala da inserire nel proprio staff. Le risorse

dovranno occuparsi della supervisione nella predisposizione della sala e della corretta

pulizia degli ambienti lavorativi, dell’accoglienza dei clienti e della soddisfazione delle loro

esigenze, della presentazione del menù, della gestione degli ordini e della loro

comunicazione alla cucina, dell’ottimizzazione del servizio ai tavoli. Si richiede esperienza

minima nella mansione, orientamento alla clientela, capacità relazionali e organizzative,

predisposizione al lavoro di gruppo. Si offre contratto di lavoro full time a tempo

determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Si offre vitto e alloggio.

Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

LAVAPIATTI DI RISTORANTE

Attività operante nel campo della ristorazione, con sede di lavoro a Campomarino di

Maruggio (TA), ricerca n. 2 – aiuto lavapiatti da inserire nel proprio staff. Le risorse saranno

adibite alle seguenti mansioni: lavaggio delle stoviglie, del pentolame e delle attrezzature

di cucina, pulizia e riordino dei luoghi di lavoro. Si richiedono buone doti organizzative,

capacità di lavoro in team, attenzione e rapidità nell’esecuzione della mansione Preferibile

esperienza minima nella mansione. L’azienda è disponibile a valutare anche candidati alla

prima esperienza. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato con possibilità

di inserimento a tempo indeterminato. Si offre vitto e alloggio. Retribuzione come da CCNL

di riferimento. Maruggio (TA)

AIUTO CUOCO

Attività operante nel campo della ristorazione, con sede di lavoro a Campomarino di

Maruggio (TA), ricerca n. 3 – aiuto cuoco da inserire nel proprio organico. Le risorse

dovranno assistere e supportare il cuoco durante le fasi della preparazione, decorazione e

presentazione dei piatti, preparare gli ingredienti in base alle direttive impartite dallo

stesso, confezionare e conservare gli alimenti secondo le norme igienico sanitarie, pulire gli

ambienti di lavoro e le attrezzature. Si richiede predisposizione al lavoro di gruppo,

pazienza, attenzione e cura dei dettagli, conoscenza degli strumenti e dei macchinari da

cucina. Richiesta esperienza nella mansione. Si offre contratto di lavoro full time a tempo

determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Si offre vitto e alloggio.

Retribuzione come da CCNL di riferimento. Maruggio (TA)

AIUTO PASTICCIERE/A

Per un pubblico esercizio con sede in Carosino (Ta), si ricerca un Aiuto Pasticciere/a. Tale

figura professionale si occuperà di supportare il cuoco pasticciere nella produzione

artigianale di dolciumi e alimenti dolci; nella preparazione e della cottura di impasti dolci

lievitati e creme; nella lavorazione e montatura della panna, del burro, delle uova e dei

grassi vegetali; nella lavorazione dello zucchero, dei grassi e delle polveri di cacao per

produrre cioccolato. Per la figura professionale è richiesta esperienza, anche di base, nel

settore. Carosino (TA)

AIUTANTE CUOCO – COMMIS DE RANGE

L’Aiuto cuoco è una figura esecutiva che garantisce il supporto al cuoco durante le fasi di

preparazione dei piatti. Le sue attività possono comprendere: preparare gli alimenti e

curare la pulizia della cucina e degli alimenti secondo le indicazioni del cuoco, pesare e

preparare gli ingredienti, pulire e tagliare frutta e verdura, preparare piatti semplici, pulire

gli utensili da cucina, pulire e mettere in ordine ripiani, magazzino, cella frigorifera. Può

essere specializzato nella decorazione di alcuni piatti e incaricato della manutenzione di

una parte delle stoviglie. Taranto (TA)

ADDETTO/A AL BANCO RIF. 16/2023

Il candidato si occuperà della preparazione di “Crepes”, vendita, sistemazione e pulizia del

banco lavoro. Martina Franca (TA)

ADDETTA ALLA PREPARAZIONE DEI PIATTI RIF. 56/2023

Il candidato ricercato deve occuparsi dell’impiattamento dei pasti. Martina Franca (TA)

CAMERIERA ADDETTA ALLE COLAZIONI e CUCINA Rif. 54/2023

Il resort situato sulla strada di Martina – Alberobello ricerca una cameriera addetta al

servizio delle colazioni e si occuperà di accogliere il cliente e a guidarlo al suo tavolo; una

volta fatto accomodare, elenca all’ospite le proposte delle bevande calde (di solito una

scelta tra caffè, latte, cappuccino, caffellatte, cioccolata o tè) che provvederà a servire al

tavolo. Contemporaneamente alle bevande richieste, vengono serviti al tavolo anche gli

alimenti (generalmente pane e fette biscottate, marmellate, brioche etc). Durante il pasto,

il cameriere deve tenere sempre “sotto controllo” l’ospite, assicurandosi che tutto sia di

suo gradimento. Terminata la colazione e liberato il tavolo, il cameriere provvede a

sbarazzare, pulire, sostituire il cestino dei rifiuti e apparecchiare con nuovi coperti. Le

operazioni di pulizia devono essere svolte con attenzione: occorre controllare bene lo stato

della tovaglia e delle sedie e sparecchiare. Martina Franca (TA)

BANCONISTA DI BAR

Si ricercano 2 banconisti di bar che si occupino di accogliere la clientela del bar, preparino

e svolgano il servizio di caffè, bevande semplici o composte. Contribuiscono alla

preparazione di piatti caldi e/o freddi, si occupano di servire la clientela al banco o al

tavolo, procedono all’incasso. Svolgono la pulizia delle attrezzature proprie del bar e

possono occuparsi del rifornimento e della gestione degli stock. Taranto (TA)

AIUTO CUOCO

Mantenere in ordine gli ambienti di lavoro; Rifornire l’approvvigionamento degli alimenti secondo le disposizioni del cuoco ed in funzione di quello che prevede il menù sostituire il

cuoco, laddove ci sia un’emergenza, nella preparazione di piatti più semplici. Taranto (TA)

CAMERIERI

Predisporre la sala ristorante per il servizio. Accogliere i clienti e farli accomodare.

Interpretare le esigenze gastronomiche della clientela. Vendere prodotti e servizi

dell’azienda. Servire ai commensali cibi e bevande. Gestire la clientela e il servizio in

genere. Riassettare l’area operativa. Taranto (TA)

LAVAPIATTI

Raccogliere stoviglie e utensili usati in cucina. Pulire piatti, bicchieri e posate utilizzati in

sala che vengono raccolti e consegnati dai camerieri. in cucina. Pulire e riordinare la sala e

gli altri spazi del ristorante. Taranto (TA)

AIUTO CUOCO

Azienda operante nel campo turistico alberghiero con sede di lavoro a Manduria (TA),

ricerca n. 2 aiuto-cuoco con minima esperienza lavorativa nel settore. Azienda operante

nel campo turistico alberghiero con sede di lavoro a Torre Colimena/Manduria (TA), ricerca

n. 1 Aiuto Cuoco con esperienza lavorativa nel settore. La risorsa sarà adibita alle seguenti

mansioni: approvvigionamento delle materie prime secondo le disposizione del cuoco,

approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto, preparazione degli ingredienti necessari per la realizzazione dei piatti del menù, ordine degli ambienti di

lavoro. La figura si occuperà, inoltre , della preparazione di piatti meno complessi che non

necessitano della supervisione del cuoco. Si offre contratto Part-Time 20 ore Tempo

Indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

INSERVIENTI DI CUCINA

Azienda operante nel campo della ristorazione e turistico alberghiero con sede di lavoro a

Manduria (TA), ricerca n. 3 Inservienti di cucina con minima esperienza nel settore. Le

figure richieste dovranno occuparsi di lavare e pulire stoviglie e pentolame, pulire e

riordinare la cucina o i locali, preparare la strumentazione da cucina, predisporre gli

ingredienti da lavorare, verificare la disponibilità degli alimenti e ritirare gli stessi dai

fornitori. Si offre contratto Part-Time 20 ore Tempo Indeterminato. Retribuzione come da

CCNL di riferimento. Manduria (TA)

AIUTO CUOCO

Azienda operante nel campo turistico alberghiero con sede di lavoro a Torre

Colimena/Manduria (TA), ricerca n. 1 Aiuto Cuoco con esperienza lavorativa nel settore. La

risorsa sarà adibita alle seguenti mansioni: approvvigionamento delle materie prime

secondo le disposizione del cuoco, approntamento dei pasti sulla base del lavoro già

predisposto, preparazione degli ingredienti necessari per la realizzazione dei piatti del

menù, ordine degli ambienti di lavoro. La figura si occuperà, inoltre , della preparazione di

piatti meno complessi che non necessitano della supervisione del cuoco. Si offre contratto

Part-Time 20 ore Tempo Indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento.

Manduria (TA)

COMMIS DI CUCINA

Azienda operante nel campo turistico alberghiero con sede di lavoro a Torre

Colimena/Manduria (TA), ricerca n. 2 commis di cucina. Le figure ricercate dovranno

occuparsi della pulizia degli utensili da cucina e della strumentazione necessaria per la

preparazione delle pietanze; di mantenere in ordine gli ambienti di lavoro; di rifornire

l’approvvigionamento degli alimenti secondo le disposizioni del cuoco ed in funzione di ciò

che prevede il menù. Si offre contratto Part-Time 20 ore Tempo Indeterminato.

Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

INSERVIENTI DI CUCINA

Azienda operante nel campo turistico alberghiero con sede di lavoro a Torre

Colimena/Manduria (TA), ricerca n. 2 INSERVIENTI DI CUCINA con esperienza minima nel

settore. Le figure richieste dovranno occuparsi di lavare e pulire stoviglie e pentolame;

pulire e riordinare la cucina e i locali; preparare la strumentazione da cucina; aiutare il

cuoco nella preparazione dei pasti; predisporre gli ingredienti da lavorare; verificare la

disponibilità degli alimenti e ritirare gli stessi dai fornitori. Si offre contratto Part-Time 20

ore Tempo Indeterminato. Retribuzione come da CCNL di riferimento. Manduria (TA)

ADDETTA/O ALLA RECEPTION Rif. 52/2023

Il resort situato sulla strada di Martina – Alberobello ricerca un/a addetto/ Receptionist che

deve svolgere le mansione di accoglienza al cliente al suo arrivo, lo deve assistere durante

tutto il soggiorno e ne deve gestire la partenza. I compiti tipici da svolgere quindi sono:

l’accoglienza del cliente, la vendita delle stanze, la gestione delle prenotazioni e degli

arrivi, l’annotazione dei dati del cliente, l’assegnazione della stanza, la ricezione delle

richieste del soggiornante durante la permanenza, l’amministrazione della cassa, il cambio

valuta, la redazione del conto e l’incasso del relativo corrispettivo, oltre che il disbrigo

delle pratiche per la partenza del cliente. Martina Franca (TA)

ANIMATORI/ANIMATRICI VILLAGGIO TURISTICO

Agenzia di animazione nei villaggi turistici ricerca animatori/animatrici per la stagione

invernale, da inserire nel proprio staff in villaggi nelle province di Taranto, Bari e Brindisi.

Si richiede conoscenza della lingua inglese ed anche, ma non indispensabile, della lingua

tedesca. Sono inclusi vitto e alloggio.

Agricoltura e agroalimentare

N. 1 OPERAIO AGRICOLO

Azienda agricola con sede a San Giorgio Ionico, ricerca un operaio addetto alla raccolta,

spollonatura e manutenzione dell’uliveto. Dovrà inoltre occuparsi di ricettività in ambito

agrituristico. Si richiede esperienza nell’uso di abbracciatori, idropneumatici, defogliatore,

strumenti per potatura, scuotitori ad ombrello. Necessaria padronanza della lingua

Francese. San Giorgio Ionico (TA)

OPERAIO AGRICOLO

Si ricerca la figura professionale di operaio agricolo per raccolta agrumi e lavori vari

agrumeto. Si richiede esperienza pregressa nella mansione, la disponibilità a trasferte in

ambito provinciale ed il possesso delle seguenti patenti: B – C – D. Luogo di lavoro: Palagiano e Castellaneta

Istruzione

EDUCATORI PROFESSIONALI

Ricerchiamo per asilo con sede a Leporano, n.6 Educatori Professionali con Laurea LM-19 o

LM-85. Leporano

Per le modalità di candidatura e i link, clicca qui: https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/cerca;jsessionid=Y3xKIyhO4cYtN5S4NFIbBZ3r02ziAz3DlUYvTSMb.rpu-lxt-as-l002

Offerte di lavoro in Italia e all’estero tramite la rete Eures

Tramite la rete EURES e i partner di progetto, l’EURES Targeted Mobility Scheme (EURES

TMS) può permetterti di entrare in contatto con datori di lavoro in tutta Europa, Norvegia e

Islanda. EURES TMS significa: informazione accessibile, incontro tra domanda e offerta di

lavoro, tirocinio, apprendistato, collocamento e servizi dedicati per tutti i candidati dai 18

anni di età. EURES TMS offre un supporto personalizzato e continuativo per tutta la durata

dell’esperienza, dalla ricerca di un’opportunità lavorativa al trasferimento nello Stato di

destinazione.

EUROPA

STAFF PER CROCIERE FLUVIALI

EURES con Back-up jobs, cerca personale nel settore della ristorazione/ospitalità

per crociere fluviali per la Avalon Waterways (https://avalonwaterways). Il lavoro si svolgerà a bordo di 2 battelli da crociera fluviale Avalon Waterways (5* star ).

Per candidarsi, occorre inviare un CV, unicamente in inglese, a stefan.liebig@backup-jobs.com e cc a eurespuglia@regione.puglia.it

Le posizioni aperte sono le seguenti:

– 1st Receptionist

Si offre contratto di lavoro stagionale, dal maggio 2023 sino a massimo novembre 2023.

Il candidato ideale deve essere socievole, collaborativo e un ottimo leader. Dovrà occuparsi di accogliere e soddisfare le esigenze della clientela, gestire la contabilità, controllare la qualità del servizio e supervisionare il team. Dovrà garantire il rispetto delle regole in materia di igiene, sicurezza e segnalare eventuali difformità o disagi. Ed ancora, forte propensione al contatto con la clientela, attitudine alla leadership, ottime capacità di coordinazione e supervisione del personale. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese con livello non inferiore a B2.

– Receptionist

Si offre contratto di lavoro stagionale, dal maggio 2023 sino a massimo novembre 2023.

Il candidato ideale deve essere socievole e collaborativo. Dovrà occuparsi di accogliere e

soddisfare le esigenze della clientela. Ed ancora, forte propensione al contatto con la clientela. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese con livello non inferiore a B2.

– Night Auditor

Si offre contratto di lavoro stagionale, dal 01/05/2023 al 15/11/2023,

Il candidato ideale dovrà occuparsi di soddisfare le esigenze della clientela, collaborare con la reception, garantire il rispetto delle regole in materia di igiene, sicurezza e segnalare eventuali difformità o disagi. Ottime capacità amministrative e organizzative. E’ richiesta la

conoscenza della lingua inglese con livello B1/B2

– Chef De Partie

Si offre contratto di lavoro stagionale, dal maggio 2023 sino a massimo novembre 2023.

E’ richiesta esperienza pregressa nella mansione. Il candidato deve assicurare elevati standard di qualità e igiene e deve coordinare e supervisionare il lavoro del team in cucina. Per candidarsi, è necessario e fondamentale, in particolare, oltre all’esperienza richiesta, la

conoscenza della lingua inglese (livello B1-B2).

– Stateroom Attendants

Si offre contratto di lavoro stagionale, dal maggio 2023 sino a massimo novembre 2023.

E’ richiesta esperienza pregressa nella mansione. Il candidato deve occuparsi della zona

lavanderia e della pulizia degli ambienti, assicurando elevati standard di qualità e di igiene. Il candidato, inoltre, deve prendersi cura del verde (piante e fiori) nelle aree comuni. Per

candidarsi, è necessario e fondamentale, in particolare, oltre all’esperienza richiesta, la

conoscenza della lingua inglese (livello B1-B2).

– Waiters (Restaurant and Bar)

Si offre contratto di lavoro stagionale, dal maggio 2023 sino a massimo novembre 2023.

E’ richiesta esperienza pregressa nella mansione. Il candidato deve garantire le richieste dei

passeggeri, assicurando elevati standard di qualità e di igiene. Il candidato, inoltre, sarà

responsabile dell’accoglienza dei passeggeri al momento dei pasti e della loro assistenza nel

trasporto dei bagagli. Per candidarsi, è necessario e fondamentale, in particolare, oltre

all’esperienza richiesta, la conoscenza della lingua inglese con livello non inferiore a B2.

MALTA

ADDETTO ALLA PISCINA-POOL ATTENDANT

La struttura ricerca 4 addetti alla piscina da assumere con contratto tempo determinato part- time. La figura si occuperà di: sistemare ombrelloni, sdraio e sedie a bordo piscina, assicurare la pulizia della piscina e delle attrezzature, accogliere i clienti e assisterli durante la permanenza nella zona piscina. E’ preferibile esperienza nel settore.

CHEF DE PARTIE

La struttura ricerca 8 chef de partie da inserire nel proprio organico con contratto full

time o part time. I candidati dovranno occuparsi della preparazione dei pasti e di tutte le

operazioni della cucina, rispettando gli elevati standard della struttura.

CAMERIERI

La struttura ricerca 15 camerieri da inserire nei vari ristoranti, bar e lounge dell’hotel.

Si offre contratto full time o part time. I candidati dovranno essere in grado di servire i clienti e comprendere le loro esigenze. E’ richiesta buona conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua straniera.

ADDETTI ALLE PULIZIE

La struttura ricerca 15 addetti alle pulizie delle camere da assumere con contratto

full time o part time. I candidati dovranno occuparsi della pulizia delle camere seguendo le

disposizioni dell’hotel. E’ preferibile precedente esperienza in hotel 4* o 5* e conoscenza fluente dell’inglese.

CUSTOMER SALES AGENT-RECEPTIONIST

La struttura ricerca 4 customer sales agents/ receptionist da assumere con contratto

tempo determinato full-time. La figura si occuperà di gestire il front office, assistere gli ospiti nelle loro richieste e di attività di cross selling. E’ richiesta esperienza di almeno un anno nella mansione e conoscenza fluente dell’inglese.

CROAZIA

CHEF DE PARTIE

A Spalato, in Croazia, hotel Le Méridien Lav ricerca due Chef de partie con almeno

3 anni di esperienza nella cucina à la carte. E’ richiesta inoltre la conoscenza dell’inglese di

livello intermedio.

SPAGNA

POSIZIONI VARIE PER CUCINA

La figura ricercata dovrà avere almeno 2 anni di esperienza e buona conoscenza

dell’inglese. La mansione prevede la preparazione di pasti sotto le indicazioni dello chef, il

controllo della freschezza degli alimenti, assicurare la pulizia della cucina, dare assistenza nelle aree preposte alla colazione, pranzo e cena.

POSIZIONI PER FOOD AND BEVERAGE

La figura ricercata dovrà avere almeno 2 anni di esperienza e buona conoscenza

dell’inglese. La mansione prevede l’assistenza ai clienti e il servizio di cibo e bevande, la cura della pulizie del luogo di lavoro, il rispetto deglie elevati standard del servizio.

TRADUTTORI

La Promineo Studios, azienda dedita allo sviluppo di giochi multipiattaforma

ambientati in coloratissimi mondi popolati da storie dinamiche e coinvolgenti personaggi, con sede nelle Isole Canarie, intende ampliare il proprio team di produzione reclutando traduttori per la creazione di testi per alcuni dei propri giochi. Offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato con stipendio ricompreso tra i 18.000 e 20.000€ lordi. Per candidarsi inviare il proprio CV in lingua inglese accompagnato da una lettera motivazionale a

info@promineostudios.com e cc eurespuglia@regione.puglia.it

ITALIA

CAMERIERE

Rifugio alpino situato a 2300 metri di altitudine ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo ricerca un/a cameriere/a di sala da inserire nel suo staff per la stagione estiva da giugno a fine

settembre. Tra le mansioni principali: gestione sala, gestione ordini e riassetto sala. Si offre un contratto a tempo determinato full time con vitto e alloggio.

GRECIA

FRONT OFFICE AGENT

H Hotels collection, catena alberghiera operativa in Grecia, cerca 6 addetti al front office da inserire nelle proprie strutture. Si richiede esperienza di almeno un anno nella mansione, maturata in hotel 4*e 5*.

FINLANDIA

BERRY PICKERS

In Finlandia, azienda a conduzione familiare di Suonenjoki, cerca 40 addetti alla raccolta dei mirtilli prevista per il mese di luglio. Il periodo di lavoro è di quattro settimane. La raccolta viene effettuata in piena terra, con qualsiasi condizione atmosferica. L’azienda può

offrire alloggio ai dipendenti al costo di 3 euro a notte.

MEDIA AND MARKETING EXPERT

In Finlandia, Kakslauttanen Arctic Resort ricerca un esperto di social media e marketing da inserire nel proprio organico. La risorsa dovrà occuparsi di gestire tutti i canali dei social media come Facebook, Twitter, Pinterest, Google + e Instagram , creare contenuti multimediali accattivanti , formare relazioni chiave con influencer attraverso le piattaforme di social media monitorare e segnalare le prestazioni sulle piattaforme dei social media utilizzando strumenti come Google Analytics. E’ preferibile precedente esperienza della mansione.

CIPRO

BELL ATTENDANT

A Cipro, Parklane resort & spa, ricerca un facchino d’albergo da inserire nel proprio organico. La figura ricercata dovrà occuparsi di accogliere i clienti, offrire il servizio di deposito bagagli e informare i clienti circa le attività in hotel. Si richiede almeno un anno di esperienza nella stessa mansione in hotel 4*e 5*e la conoscenza della lingua inglese.

SVEZIA

GUIDE

“Little Rock Lake AB”, parco avventura in Svezia, seleziona guide da assumere con contratto a tempo determinato dal 1 aprile al 30 settembre. i candidati dovranno occuparsi della sicurezza del gruppo durante l’intera avventura dal momento in cui gli ospiti arrivano al campo base fino al ritorno alla struttura principale. I candidati ideali sono persone positive e socievoli, allenati negli sport outdoor e amanti della vita all’aria aperta e della natura che avranno il compito di “accompagnare” l’intera esperienza in zipline anche con piccole attività presso il campo base. E’ richiesta buona conoscenza della lingua inglese.

ANALISTA CHIMICO

“Luna Metal”, azienda di Kalmar, in Svezia, cerca un analista chimico da inserire nel

proprio organico. È richiesta la laurea in Chimica o titolo di studio equipollente, buona

conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato full time.

CAMERIERI

Il ristorante “Hooks Herrgard” di Hok, cerca due camerieri con esperienza da inserire nel proprio organico con contratto a tempo indeterminato, preceduto da un periodo di

prova di 6 mesi. La struttura può offrire alloggio. Gli interessati possono inviare il proprio cv e la lettera di presentazione ai seguenti indirizzi: gregory.g@hooksherrgard.se in copia a

eures.nordicos@sepe.es.

SOUS CHEF

Ad Arild, lo Strand Hotel, pittoresco villaggio di pescatori nel sud della Svezia, cerca un sous chef da inserire nel proprio organico. Nella cucina del ristorante si preparano piatti

utilizzando materie prime di stagione, usando principalmente prodotti biologici di produzione locale o di origine nota. Si offre un contratto di lavoro a tempo pieno e uno stipendio secondo contratto collettivo. Inoltre, si offre una sistemazione abitativa con alloggio per il personale. È richiesta la conoscenza della lingua inglese (anche a livello base)

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web: www.strand-arild.se

Per candidarsi inviare il proprio CV al seguente indirizzo mail: info@strand-arild.se o

bpalmgren73@gmail.com e in copia a eures.nordico@sepe.es.

NORVEGIA

GUIDE TURISTICHE

Møre og Trøndelag Guide AS, società operante nel settore turistico a Molde, ricerca

guide turistiche per la stagione estiva. L’azienda si occupa di fornire professionisti

dell’accoglienza turistica per i crocieristi delle più importanti compagnie di navigazione. Si

richiede perfetta conoscenza della lingua inglese e tedesca e preferibilmente di un’altra lingua tra italiano, francese, spagnolo. Si offre contratto stagionale a norma di legge.

SELEZIONE DALEN HOTEL

Dalen Hotel, rinomata struttura a 5 stelle ricerca per la stagione estiva le seguenti

posizioni: sous chef, chef de partie, restaurant manager, receptionist, receptionist notturno,

portier, sommelier, maitre, barista, camerieri. È fondamentale la conoscenza della lingua

inglese. Si offre contratto di lavoro stagionale, con possibilità di trasformazione a tempo

indeterminato. Per candidarsi è necessario inoltrare il proprio cv in lingua inglese a work@dalenhotel.no e cc eurespuglia@regione.puglia.it, indicando la posizione lavorativa scelta.

ADDETTO PRODUZIONE

EURES in collaborazione con l’azienda SalMar, produttori di salmone d’allevamento, con sede a Frøya nel Trøndelag, segnala 40 posizioni vacanti per addetto alla produzione, le cui mansioni sono legate all’allevamento, lavorazione del salmone (ivi incluso taglio manuale, imballaggio, preparazione, cernita e simili). E’ auspicabile, ma non necessaria, precedente esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo pieno di 37,5 ore /settimana. Per candidarsi è necessario inoltrare il proprio cv in lingua inglese a work@salmar.no e cc

eurespuglia@regione.puglia.it.

ADDETTO LAVORAZIONE DEL GRANCHIO

EURES in collaborazione con l’azienda Hitramat As, ricerca 70 addetti alla lavorazione del granchio per lavoro stagionale da giugno a novembre 2023. Si offre contratto a tempo pieno (40 ore /settimana). Per candidarsi è necessario inoltrare il proprio cv in lingua inglese a vita@hitramat.no e cc eurespuglia@regione.puglia.it.

GERMANIA

AUTISTI DI AUTOBUS

EURES in collaborazione con ZAV, la rete dei servizi per l’impiego tedeschi, ricerca

autisti di autobus, da impiegare a tempo pieno o parziale nel distretto di RemsMurr e di

Esslingen. Requisiti richiesti:

• essere in possesso di una patente di guida di categoria d/de (codice 95),

• essere disposti a lavorare anche in orario notturno/fine settimana,

• avere precedente esperienza nei servizi di linea.

Per candidarsi è necessario inoltrare il proprio cv in lingua tedesca o inglese (ad esempio

Europass) a ZAV.Customer-Center-114@arbeitsagentur.de e di inserire l’ID del lavoro: CC-

SpedLog_007 dell’offerta.