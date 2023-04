Pubblicità in concessione a Google

OFI: nasce il primo Ordine dei Fisioterapisti di Bari, BAT e Taranto. Un’istituzione a tutela della persona, contro l’illegalità e l’abusivismo di una professione sanitaria indispensabile per il processo riabilitativo dei pazienti.

E nel periodo post-pandemia, questo ruolo assume ancora più importanza. Nasce il primo consiglio direttivo dell’Ordine dei Fisioterapisti di Bari, BAT e Taranto. Queste tre province, dopo 60 anni di storia in questo ambito, si dotano di un organismo unico che non ha precedenti. Con quasi 3.000 professionisti coinvolti, tra i primi cinque in Italia per numero di iscritti.

Il nuovo OFI Bari-BAT-Taranto rappresenta una garanzia per iscritti e pazienti: il cittadino avrà la certezza di trovare fisioterapisti professionisti riconosciuti. Il primo obiettivo è proprio questo: eliminare la piaga dell’abusivismo, mettendo a disposizione dell’utente una serie di strumenti per riconoscere gli operatori non autorizzati.

A cominciare dal sito internet www.fnofi.it su cui verificare se la persona a cui si affida la propria salute sia effettivamente un fisioterapista. E a breve l’Ordine interprovinciale avrà un suo portale web di riferimento con tutte le informazioni utili per aprire questa professione al territorio pugliese. In cantiere una moltitudine di iniziative aperte a tutti per conoscere meglio il mondo della fisioterapia.

Così come in tutto il territorio nazionale, è stato il primo voto in assoluto che ha coinvolto i circa 70mila iscritti, distribuiti in 38 diramazioni territoriali. Un’evoluzione dal Decreto 183 del 2022 che ha istituito gli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista.