Oggi è la Giornata internazionale del gioco.

Per i bambini in particolare, il gioco aiuta a costruire relazioni e migliora il controllo, il superamento dei traumi e la risoluzione dei problemi. Aiuta i bambini a sviluppare le capacità cognitive, fisiche, creative, sociali ed emotive di cui hanno bisogno per prosperare in un mondo in rapido cambiamento.

Limitare le opportunità di gioco ostacola direttamente il benessere e lo sviluppo del bambino.

La prima Giornata internazionale del gioco, l’11 giugno 2024, segna una pietra miliare significativa negli sforzi per preservare, promuovere e dare priorità al gioco in modo che tutte le persone, in particolare i bambini, possano raccogliere i frutti e prosperare al massimo delle loro potenzialità.