Oggi è la Giornata mondiale degli oceani.

L’oceano copre oltre il 70% del pianeta. È la nostra fonte di vita, che sostiene il sostentamento dell’umanità e quello di ogni altro organismo sulla terra.

L’oceano produce almeno il 50% dell’ossigeno del pianeta, ospita la maggior parte della biodiversità terrestre ed è la principale fonte di proteine ​​per oltre un miliardo di persone in tutto il mondo. Per non parlare del fatto che l’oceano è fondamentale per la nostra economia, con circa 40 milioni di persone impiegate nelle industrie basate sull’oceano entro il 2030.

La Giornata Mondiale degli Oceani ricorda a tutti il ​​ruolo fondamentale che gli oceani hanno nella vita di tutti i giorni. Sono i polmoni del nostro Pianeta, una delle principali fonti di cibo e medicine e una parte fondamentale della biosfera.