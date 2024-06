Pubblicità in concessione a Google

Oggi è la Giornata mondiale della sicurezza alimentare.

Pubblicità in concessione a Google

Con circa 600 milioni di casi di malattie di origine alimentare ogni anno, il cibo non sicuro rappresenta una minaccia per la salute umana e le economie, colpendo in modo sproporzionato le persone vulnerabili ed emarginate, in particolare donne e bambini, le popolazioni colpite da conflitti e i migranti.

La Giornata mondiale della sicurezza alimentare del 7 giugno mira ad attirare l’attenzione e ispirare azioni per aiutare a prevenire, individuare e gestire i rischi di origine alimentare, contribuendo alla sicurezza alimentare, alla salute umana, alla prosperità economica, all’agricoltura, all’accesso al mercato, al turismo e allo sviluppo sostenibile.