Il 20 dicembre 2017, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione con la quale ha dichiarato il 20 maggio di ogni anno la Giornata mondiale delle api.

Secondo quanto riporta ISPRA, lo scopo della risoluzione è proporre riportare all’attenzione dei cittadini, dei media e dei decisori politici l’importanza delle api e in generale di tutti gli impollinatori, api, vespe, farfalle, coccinelle, ragni, rettili, uccelli, finanche mammiferi, per la sicurezza alimentare, la sussistenza di centinaia di milioni di persone e per il funzionamento degli ecosistemi e la conservazione degli habitat.

A Grottaglie, il gelato con il Miele nella AgriGelateria Gelida Voglia

“Noi conosciamo bene, anzi direi… molto bene, le nostre amiche api e quanto la loro laboriosità è per tutti noi fondamentale.” E’ quanto dichiara Enzo Iannacone, maestro gelaterie, socio onorario dell’Associazione Gelatieri d’Italia, imprenditore presente a Grottaglie con l’AgriGelateria Gelida Voglia, nominata DUE CONI Gambero Rosso 2023,

Eccellenze Gelaterie d’Italia 2023

“Il miele che con tanta operosità producono è uno degli elementi principali del gelato della nostra AgriGelateria: nella preparazione di tutti i gusti presenti nel nostro laboratorio artigianale abbiamo diminuito zucchero e quindi saccarosio , sostituendolo proprio con il nettare giallo prodotto dalle api”. Aggiunge Iannacone.

Inoltre in vetrina potrai trovare anche due gusti ove il miele è protagonista assoluto il gelato alla Cupeta Salentina e il gelato al Croccantino al Rhum.