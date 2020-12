Oggi si celebra la Giornata mondiale contro l’AIDS.

E’ un momento di sensibilizzazione per ricordare le vittime della malattia e chi, attraverso la ricerca scientifica e l’impegno sociale, ha ottenuto importanti traguardi, come la possibilità di accesso alle cure e l’incremento della prevenzione.

Indetta ogni anno l’1 dicembre, la giornata è dedicata ad accrescere la coscienza della epidemia mondiale di AIDS dovuta alla diffusione del virus HIV.

Dal 1981 l’AIDS ha contato oltre 25 milioni di vittime, diventando una delle epidemie più nefaste che la storia abbia avuto.

Il tema della giornata mondiale contro l’AIDS 2020

Negli ultimi anni l’accesso alle cure, alle terapie e ai farmaci è migliorato in molte parti del mondo, ma l’epidemia di AIDS continua a mietere vittime, molte delle quali sono bambini.

Ogni anno vien scelta una tematica della giornata, per il 2020 l’attenzione viene posta sull’epidemia globale da Covid-19. Il tema scelto è “Solidarietà globale, responsabilità condivisa”.

Tutela della salute e dei diritti fondamentali

La pandemia fa continuamente riflettere su come il tema della salute non può essere lontano da altri temi fondamentali, quali i diritti umani, l’eliminazione delle disuguaglianze.

È necessario garantire la tutela della salute individuale e collettiva, per fronteggiare la diffusione di virus, come lo è stato e lo è per l’Hiv e, oggi, per contrastare la pandemia da Covid-19.