Oscar Urselli sale sul podio delle Olimpiadi Italiane di Cyber Security.

La manifestazione si è svolta nei giorni scorsi a Torino, presso la sede dell’ONU nel Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Alla competizione nazionale hanno partecipato i 100 studenti che hanno superato le fasi di selezione scolastica e territoriale a cui hanno preso parte più di 1750 iscritti in tutta Italia dei 290 istituti federati nel programma CyberHighSchools.IT

Le Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza sono il programma di valorizzazione delle eccellenze in cybersecurity, organizzato dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) mirato a favorire e incentivare l’avvicinamento degli studenti degli istituti superiori di secondo grado italiane alla sicurezza informatica sia in chiave di consapevolezza personale sia per aiutare i giovani più talentuosi a orientarsi nel mercato del settore.