“Ammontano a 13.528.519,99 euro le risorse che la Regione mette a disposizione delle 29 amministrazioni comunali della Provincia di Taranto, su un totale di 100 milioni di euro distribuiti su tutto il territorio regionale”.

Il Consigliere regionale del Partito Democratico Michele Mazzarano esprime soddisfazione per la notizia relativa ai fondi che consentiranno agli enti comunali di colmare le mancanze determinate dalla interruzione del relativo contributo statale, sospeso ormai da alcuni anni.

“Si tratta di finanziamenti a fondo perduto che dovranno essere utilizzati per mettere in sicurezza la rete viaria del territorio jonico, che da tempo richiede opere, in alcuni casi anche incisive. Due i parametri di valutazione sulla base dei quali viene calcolata la somma spettante: il 55% a seconda del numero dei residenti ed il 45% in base all’estensione di ciascun territorio comunale”.

“Va detto che una serie di interventi, anche importanti, andrebbero ad arginare il triste fenomeno degli incidenti stradali, soprattutto su determinate strade che sono da sempre ritenute pericolose”.

“Quindi – c onclude Mazzarano – un risultato che avrà i suoi riflessi positivi sicuramente sulla sicurezza degli automobilisti, ma anche una buona notizia per le casse comunali”.

Le risorse vengono così distribuite tra i Comuni della Provincia di Taranto

Avetrana 260.344,26

Carosino 119.148,72

Castellaneta 786.125,82

Crispiano 443.118,87

Faggiano 96.565,85

Fragagnano 122.491,08

Ginosa 736.913,61

Grottaglie 669.083,41

Laterza 579.046,96

Leporano 147.270,10

Lizzano 244.045,06

Manduria 836.269,74

Martina Franca 1.353.107,87

Maruggio 185.861,20

Massafra 740.841,17

Monteiasi 98.859,95

Montemesola 89.479,05

Monteparano 41.240,23

Mottola 710.006,43

Palagianello 207.155,64

Palagiano 382.714,88

Pulsano 200.160,18

Roccaforzata 39.121,52

San Giorgio J. 256.444,71

San Marzano SG 169.612,48

Sava 318.364,82

Statte 341.747,77

Taranto 3.233.361,44

Torricella 120.017,17

Il commento del sindaco D’Alò

“Fondi davvero importanti che ci aiuteranno a completare il piano di rifacimento strade e marciapiedi che purtroppo, a causa dei tagli al bilancio conseguenti all’emergenza COVID-19, avremmo avuto difficoltà a portare a termine.”

E’ quanto commenta Ciro D’Alò.