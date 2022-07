Pubblicità in concessione a Google

Altavilla, Castelfidardo e Grottaglie si aggiudicano il Premio Coreve – Comuni Ricicloni per la migliore raccolta degli imballaggi in vetro, perché, accanto agli alti tassi di raccolta fatti registrare dal punto di vista quantitativo, hanno saputo raggiungere e mantenere livelli qualitativi molto buoni che, nelle rispettive aree geografiche, hanno consentito di massimizzare il riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro.

Pubblicità in concessione a Google

Il premio è assegnato da CoReVe, il consorzio di recupero del vetro che, nell’ambito dell’iniziativa giunta alla sua 29esima edizione di Legambiente patrocinata dal Ministero per l’Ambiente, premia i Comuni convenzionati che si sono distinti per aver segnato significativi miglioramenti in termini di qualità e quantità della raccolta del vetro.

Grottaglie con i suoi 30.781 cittadini si è aggiudicata il premio con una fascia D/B e un lusinghiero 37,3 kg di vetro raccolti per abitante, ben superiore alla media delle città del Sud grazie alla raccolta monomateriale porta a porta affiancata alla presenza di isole ecologiche. Se nelle regioni del Nord, infatti, si raccolgono una media annuale di 47,8 kg di imballaggi in vetro pro capite, nelle regioni del Sud registriamo una media pro capite di 32 kg, decisamente inferiore alla media nazionale di 40,4 kg pro capite.

Quantità e qualità, dunque hanno permesso al Sindaco Ciro D’Alò di aggiudicarsi la coppa in vetro riciclato, realizzata da Vetromaghie.

“Siamo orgogliosi della nostra comunità- dichiara il Sindaco della città di Grottaglie, Ciro D’Alò – Solo grazie all’impegno dei nostri cittadini quest’anno siamo stati premiati come Comune più virtuoso dal punto di vista della raccolta della frazione del vetro. Questo è un importante riconoscimento che attesta soprattutto la giusta strada intrapresa dall’amministrazione comunale nell’agosto del 2020, quando abbiamo finalmente abbandonato la raccolta stradale passando al sistema porta a porta e portando la nostra città da un percentuale di raccolta differenziata del 29% a quella attuale del 73% circa. Continueremo in questa direzione, con la consapevolezza di poter fare sempre di più e con la speranza di essere nuovamente presenti alla premiazione il prossimo anno”.

CoReVe, che opera all’interno del sistema CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), è il Consorzio nazionale responsabile del raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro prodotti sul territorio italiano. Un’organizzazione dinamica, che risponde alla responsabilità estesa del produttore, alla costante ricerca di nuove soluzioni volte a ottimizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi in vetro destinati al consumo.