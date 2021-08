Pubblicità in concessione a Google

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

In questi giorni la Puglia registra il livello 3 rosso. Ovvero Ondata di calore con Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi.

Caldo in città, tutte le iniziative dell’amministrazione Melucci per le persone fragili

Il grande caldo ha un impatto significativo soprattutto su persone fragili, senza fissa dimora e sugli anziani.

L’amministrazione Melucci ha messo in atto interventi preventivi e operativi che possono ridurre considerevolmente l’impatto di questi fenomeni e fornire sostegno.

«L’amministrazione Melucci – fa sapere l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli – ha attivato tramite i Servizi Sociali e la Polizia Locale il servizio di Centrale Operativa Sociale, nato a febbraio per aiutare i senza fissa dimora a far fronte alle situazioni di emergenza dovute a freddo e caldo eccessivi e attivabile chiamando il numero verde 800 811 197».

Il servizio è organizzato in base ai bollettini di criticità emessi dalla Protezione Civile regionale e vede la partecipazione di Croce Rossa Italiana, Abfo, “Noi e Voi” e Pronto Intervento Sociale gestito dalle cooperative Nuova Airone e Mimosa, impegnati nella distribuzione di pasti e bevande fresche.

«Il mio assessorato, inoltre – ha aggiunto Ficocelli –, ha attivato il servizio “bassa soglia”, gestito dalla Comunità Emmanuel, attraverso il quale i cittadini senza fissa dimora hanno la disponibilità di due docce al giorno dal lunedì al giovedì e una doccia il venerdì, dalle 8:30 alle 9:30 in via Pupino 1, previa prenotazione allo stesso centro o telefonica al numero 099 4521635. Contestualmente, i cittadini senza fissa dimora potranno ricevere indumenti puliti».

Il servizio pasti a domicilio per anziani soli, gestito dalla cooperativa “Solidarietà e Lavoro” e previsto per i cittadini segnalati dai Servizi Sociali, provvederà a fornire anche bevande e succhi freschi. I servizi Adi e Sad, gestiti rispettivamente dalle cooperative Domus e La Vela, si occupano invece dell’assistenza e del monitoraggio degli anziani con patologie croniche.

L’associazione Auser, poi, affianca i Servizi Sociali destinando agli anziani in difficoltà i servizi di assistenza leggera, accompagnamento protetto, consegna farmaci e spesa, telefonia sociale con un numero dedicato, 099 4777600.

L’Associazione Nazionale Famiglie, infine, sarà operativa per il servizio di accompagnamento dedicato ai pazienti oncologici e per il supporto alle famiglie attraverso il Banco Alimentare per tutto il mese di agosto. Per info si può inviare un messaggio Whatsapp al numero 366 8701424

«Colgo l’occasione – ha concluso Ficocelli – per ringraziare la direzione Servizi Sociali e la rete di questi operatori che ci permette, come sempre, di rendere i servizi efficienti e di prevenire le situazioni di difficoltà nelle quali le persone sole potrebbero trovarsi».