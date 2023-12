Pubblicità in concessione a Google

A seguito dell’aumento delle richieste pervenute negli ultimi giorni, il Dipartimento di Prevenzione della ASL Taranto ha organizzato quattro sedute per la vaccinazione anti COVID ad accesso libero, cioè senza prenotazione.

Rivolte alle persone che abbiano già compiuto 12 anni, le sedute vaccinali senza prenotazione si terranno presso la Direzione del Dipartimento di Prevenzione, a Taranto agli ex Baraccamenti Cattolica (ingresso da via Leonida n. 2, di fronte all’Arsenale Marina Militare), la prossima settimana mercoledì 13 dicembre mattina dalle 9:00 alle 13:00 e giovedì 14 dicembre mattina dalle 9:00 alle 13:00 e pomeriggio dalle 14:30 alle 17:00; gli appuntamenti saranno replicati nella settimana successiva, mercoledì 20 dicembre mattina dalle 9:00 alle 13:00 e giovedì 21 dicembre mattina dalle 9:00 alle 13:00 e pomeriggio dalle 14:30 alle 17:00.

“Il Covid19, nonostante ora sia diventato meno aggressivo, circola ancora e può ancora causare malattia severa e avere conseguenze rilevanti, soprattutto nelle persone cosiddette fragili – ha affermato il direttore generale ASL Taranto, Vito Gregorio Colacicco – Per questo è fondamentale non abbassare la guardia: proprio per far fronte all’aumento delle richieste e per contrastare il picco di contagi atteso nel periodo delle festività natalizie, il Dipartimento di Prevenzione, sempre operativo ed efficiente in questo campo, ha organizzato quattro appuntamenti ad accesso libero.”