Pubblicità in concessione a Google

Episodi di mal di testa frequenti e intensi, che durano per giorni consecutivi e si ripetono per mesi, potrebbero indicare la presenza di emicrania o cefalea cronica. È fondamentale affrontarli con le cure appropriate.

Pubblicità in concessione a Google

🗓️ Il 24 novembre, dalle 9:00 alle 12:00, partecipa all’Open Day organizzato dal Centro Cefalee del Presidio Ospedaliero Centrale “SS. Annunziata” di Taranto (Ambulatorio di Neurologia – Padiglione Vinci).

📞 Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 099-4585887 il 16 o il 23 novembre, dalle 9:00 alle 12:00.

Se soffri di mal di testa ricorrenti, intensi e difficili da gestire, o hai già ricevuto una diagnosi di emicrania o cefalea (escludendo altre patologie), puoi rivolgerti a uno dei Centri Cefalee della Puglia. Medici specialisti ti aiuteranno a ottenere una diagnosi accurata e a pianificare un trattamento personalizzato.

🔗 Per maggiori informazioni, visita: sanita.puglia.it/web/pugliasalute/cefalee

L’emicrania e la cefalea cronica sono due condizioni che rientrano nelle patologie del mal di testa, ma con caratteristiche specifiche e differenze importanti.

Emicrania

L’emicrania è un tipo di mal di testa che si manifesta con episodi ricorrenti di dolore moderato o severo. Spesso è accompagnata da altri sintomi e ha caratteristiche specifiche:

Dolore pulsante : Generalmente interessa un lato della testa (ma può essere bilaterale).

: Generalmente interessa un lato della testa (ma può essere bilaterale). Durata : Da 4 a 72 ore.

: Da 4 a 72 ore. Sintomi associati : Nausea o vomito. Sensibilità alla luce (fotofobia), ai rumori (fonofobia) e a odori forti.

: Aura (in alcuni casi): Prima del mal di testa, alcune persone avvertono sintomi visivi o neurologici come lampi di luce, linee a zig-zag o formicolii.

Fattori scatenanti:

Stress, cambiamenti ormonali, alimenti specifici, digiuno prolungato, mancanza di sonno, luci intense o suoni forti.

Classificazione:

Episodica : Si verifica meno di 15 giorni al mese.

: Si verifica meno di 15 giorni al mese. Cronica: L’emicrania si presenta per 15 o più giorni al mese per almeno 3 mesi.

Cefalea cronica

La cefalea cronica è una condizione in cui il mal di testa si manifesta per almeno 15 giorni al mese, per un periodo di almeno 3 mesi. È una definizione più generale che include vari tipi di cefalee, tra cui:

Emicrania cronica. Cefalea tensiva cronica: Caratterizzata da un dolore meno intenso e non pulsante, spesso percepito come una pressione o una stretta intorno alla testa. Cefalea da abuso di farmaci: Dovuta all’uso eccessivo di farmaci analgesici.

Sintomi:

Il dolore può essere continuo, a volte meno intenso, ma comunque debilitante.

Può influire negativamente sulla qualità della vita e sulle attività quotidiane.

Quando preoccuparsi?

Se il mal di testa:

È ricorrente e interferisce con la vita quotidiana.

È accompagnato da sintomi neurologici, febbre alta o rigidità del collo.

È particolarmente intenso e improvviso (cefalea a “colpo di tuono”). In questi casi, è essenziale consultare un medico per escludere cause secondarie più gravi.

Trattamento

La gestione dipende dal tipo di mal di testa e dalla sua gravità:

Farmaci preventivi: Per ridurre la frequenza e l’intensità degli attacchi (es. beta-bloccanti, antidepressivi, anticonvulsivanti). Farmaci sintomatici: Per alleviare il dolore durante l’attacco (es. analgesici, triptani). Modifiche dello stile di vita: Migliorare il sonno.

Ridurre lo stress.

Evitare i fattori scatenanti. Terapie specifiche: Come la tossina botulinica per l’emicrania cronica.

Consultare uno specialista (neurologo o in centri cefalee) è fondamentale per ottenere una diagnosi precisa e un trattamento personalizzato.