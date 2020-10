Eurecastyle Group, società operante in Puglia e Calabria, nell’erogazione di servizi di animazione turistica, ricerca per ampliamento organico n° 50 animatori turistici

Curare l’animazione attraverso l’attivazioni delle seguenti professionalità ricercate: Capi animazione – Responsabili addetti Mini/junior club – Coreografi – Scenografi – Ballerini – Istruttori di discipline sportive (Tennis, Calcio, Vela, Windsurf, kitesurf, tiro con l’arco, etc) – Dl – Tecnici audio e luci – Cantanti – artisti di strada – Hostess – assistenti bagnanti – Fotografi .

Requisiti

L’offerta è rivolta a candidati che abbiano conseguito minimamente il diploma di scuola media superiore, abbiano consolidato un adeguato livello linguistico (Inglese e/o Tedesco), e abbiano un’età compresa tra i 17 e 30 anni. Ai sensi dell’art. 1 L.903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

Orari e contratto

Contratto proposto: Contratto di apprendistato a tempo determinato della durata di 6 mesi– full time time di 48 ore settimanali CCNL Turismo. Retribuzione Prevista: 800 – 1000 euro + vitto e alloggio.

Come candidarsi

Chiunque interessato deve inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo di posta elettronica: ido.lecce@regione.puglia.it entro e non oltre il 15/10/2020 esplicitando nell’oggetto della mail il codice offerta: 31/20.31. NB://I CV devono essere completi di data, firma in calce. Inoltre deve essere indicato il codice offerta di riferimento nell’oggetto della mail di invio del CV. In assenza delle informazioni sopra descritte l’azienda non terrà conto della candidatura proposta.