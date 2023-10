Pubblicità in concessione a Google

A seguito del Consiglio Comunale tenutosi lo scorso 5 ottobre, il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Grottaglie ha diffuso una nota ai media, con oggetto:

“Le deludenti risposte del Sindaco sulle spese legali del contenzioso con i proprietari dei terreni dei Comparti C. Nei ritardi per il Piano Sociale di Zona e per il ripristino del Centro Aperto Polivalente per Anziani. Richiesto un maggiore coinvolgimento del Consiglio comunale sul futuro dell’aeroporto di Grottaglie“. Ecco il testo della nota: