L’Asl di Taranto comunica che per la terza dose si potrà accedere se in possesso di una prenotazione. Accesso diretto solo per prime dosi e per operatori sanitari, forze dell’ordine e insegnanti.

Hub Vaccini Manduria

Il centro vaccini di Massafra sarà accessibile mercoledì 22 dicembre dalle 9.00 alle 17.00 e venerdì 24 dicembre dalle 9.00 alle 14.00.