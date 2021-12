Pubblicità in concessione a Google

L’Asl di Taranto comunica che per la terza dose si potrà accedere se in possesso di una prenotazione. Accesso diretto solo per prime dosi e per operatori sanitari, forze dell’ordine e insegnanti.

Calendario di apertura degli hub vaccinali a Taranto

A partire da lunedì 20 dicembre, per poter effettuare la terza dose di vaccino anti-Covid sarà indispensabile essere in possesso della prenotazione. Per migliorare la logistica e evitare code e attese, infatti, sono state potenziate le agende in modo tale da garantire la disponibilità di numerosi slot liberi per la prenotazione attraverso il portale Lapugliativaccina, il numero verde 800713931 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20) o le farmacie accreditate al servizio FarmaCUP. L’accesso diretto, ovvero senza prenotazione, resta consentito esclusivamente per coloro che devono ricevere la prima dose e per le categorie lavorative per le quali la vaccinazione è obbligatoria (operatori sanitari, personale scolastico, forze dell’ordine e forze armate).

Hub Vaccini Arsenale Taranto

Per quel che riguarda le aperture della prossima settimana, a Taranto, l’hub presso l’Arsenale della Marina Militare sarà operativo da lunedì 20 a giovedì 23 dicembre dalle 9.00 alle 17.00 e venerdì 24 dicembre dalle 9.00 alle 14.00.

Hub Vaccini SVAM Taranto

Mentre l’hub presso la SVAM sarà accessibile da lunedì 20 a mercoledì 22 dicembre dalle 9.00 alle 14.00;