L’unità di Cardiologia dell’ospedale di Martina Franca, guidata dal dottor Vincenzo Portulano, dopo la parentesi Covid, ha ripreso le proprie attività di presa in carico e cura di pazienti sia con scompensi cardiaci acuti, che vengono ricoverati, sia con altre problematiche cardiache, trattate attraverso le attività ambulatoriali.

Punto di riferimento di un territorio che supera i confini provinciali, il team di Cardiologia è pronto ad accogliere i pazienti e procedere con le cure del caso con la necessaria prontezza e rapidità.

Il focus del reparto sono le cure con tecniche innovative, la continuità e sinergia tra cure mediche e farmacologiche e, per i casi che lo richiedono, l’adozione delle procedure interventistiche più adatte, con una presa in carico nello stesso reparto oppure l’affidamento del paziente alla rete delle sindromi coronariche acute o per le altre esigenze di tipo aritmologico.

L’impegno per il futuro è quello di implementare il trattamento per lo scompenso cardiaco e delle patologie aritmiche che colpiscono il territorio, sempre con la massima attenzione al paziente, con il potenziamento delle attività di cardio-stimolazione e l’organizzazione di una sala interna di elettrofisiologia interventistica.