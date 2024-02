Pubblicità in concessione a Google

Il titolo del libro, che riecheggia il testo di una canzone dei Ricchi e Poveri, è una citazione del bozzetto di viaggio del De Giorgi e mostra Grottaglie come poteva apparire agli occhi di chi la osservasse dalla sua periferia, magari giungendo da Taranto o dai contrafforti della Murgia martinese. A differenza di quanto racconta quella canzone però, Anna Montella Grottaglie non l’ha mai lasciata, pur non rinunciando ad esperienze lavorative e culturali extra moenia, e nel centro storico dove è nata è rimasta, cercando negli anni di tutelarlo, promuoverlo e – quando necessario – difenderlo.

Pubblicità in concessione a Google

Uno scrigno ricco e a volte nascosto

Nel suo “Paese mio… che stai sulla collina…”, Anna Montella ci regala un’opera da par suo, proseguendo e – speriamo – non concludendo un lavoro di (ri)scoperta cominciato oltre vent’anni fa, con la rielaborazione della planimetria del centro storico della Grottaglie del 1600.

“Gutta cavat lapidem”, affermavano i latini, e se c’è una dota che non manca ad Anna Montella è la perseveranza, unita in buona dote all’amore per la sua terra ed il desiderio di farla conoscere, nella consapevolezza che ogni particolare, apparentemente piccolo, una volta perso lo sarà per sempre.

Grazie anche alle moderne tecnologie, impensabili anche solo qualche decina di anni fa, è stato allora possibile consultare antichi documenti e libri preziosi, svelando enigmi e correggendo errori, per restituire alla città ciò che l’ha resa quella che è.

Un testo per tutti

Nonostante la rigorosa attenzione per le fonti documentali e l’ampia messe delle citazioni bibliografiche, il libro non è pensato per gli addetti ai lavori – che pure troveranno nelle sue pagine non pochi elementi utili ad arricchire studi e ricerche – ma soprattutto alle giovani generazioni, che rischiano di non conoscere ciò che l’azione del tempo e l’incuria degli uomini rischiano di cancellare, così come a tutti coloro che – pur da tempo lontani dai banchi di scuola per motivi anagrafici – sentono ancora ardere in loro la fiamma della curiosità e la scintilla della conoscenza.

Lo stile del racconto è godibile e scorrevole, Anna Montella ci accompagna per vicoli e ‘nchiosce, ci fa alzare lo sguardo là verso un balcone in ferro battuto, qui verso un piccolo campanile diruto che segna la presenza di una antica cappella sconsacrata, oramai adibita ad usi profani.

Una trentina le chiesette e le cappelle un tempo comprese tra le mura di Grottaglie, che nel libro sono descritte con schede puntuali ed esaustive corredate dalle foto di Carmela Montella e le illustrazioni di Pasquale De Angelis e Alessandro Lenti. Insieme a questo prezioso lavoro di catalogazione, una appendice documentaria breve ma esaustiva (soprattutto nel ricordare la vexata quaestio della pavimentazione della curtis del castello episcopio) ed una ricca bibliografia.

Compagni di viaggio

Anna Montella non è la sola guida di questa passeggiata nella storia, la affiancano per un tratto di strada Giacomo, un ragazzo speciale che in un sogno lucido attraversa la Grottaglie del 1600 permettendoci di osservare con occhi nuovi luoghi che forse non abbiamo mai guardato davvero, ed un convitato di pietra sin troppo noto alle cronache, uno dei tanti che ha subito la legge senza forse averne giustizia.

Ancora altri sono i personaggi che, ciascuno a suo modo arricchiscono il testo con le loro vicende, ci sono Giacomo d’Atri e l’arciprete Caraglio, Bona Sforza e la famiglia Cicinelli, a comporre un quadro poliedrico e variegato così coinvolgente da sembrare opera di un esperto sceneggiatore di fiction.

Un opera per oggi e per domani

“Paese mio… che stai sulla collina…” si legge di un fiato e poi si rilegge con calma, centellinando le pagine, riandando con la immaginazione a quei tempi lontani ma ancora straordinariamente attuali, facendosi guidare in una passeggiata che oggi è una vera e propria caccia al tesoro alla scoperta dei tanti gioielli che il centro storico di Grottaglie custodisce e protegge.

Il libro può essere acquistato presso la libreria Mondadori di Grottaglie oppure ordinato con codice ISBN in qualunque libreria su territorio italiano e su tutti i negozi online.