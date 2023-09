Pubblicità in concessione a Google

Paola Dessì è il nuovo Prefetto di Taranto.

Nata a Cagliari il 16 agosto 1959, dove ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso quella Università.

Vincitrice di concorso per l’accesso alla carriera prefettizia nel 1985, è stata assegnata alla Prefettura di Oristano, dove si è occupata del Settore Enti locali e Servizio Elettorale, svolgendo anche le funzioni di Segretario della Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela e di Componente di Commissione elettorale mandamentale.

Nel 1988 è stata trasferita a Cagliari, presso la Rappresentanza del Governo per la Regione Sardegna, dove ha disimpegnato compiti di studio e relazione sulle leggi regionali, dirigendo l’Ufficio per il trasferimento e le assegnazioni dei Segretari generali provinciali e comunali.

Dal 1989 ha prestato servizio presso la Prefettura di Cagliari, ove ha diretto numerosi Uffici e Servizi, tra cui quelli relativi alla Polizia Amministrativa, l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ha diretto lo Sportello Unico per l’Immigrazione ed ha costituito l’ufficio Relazioni con il Pubblico, di cui è stata Dirigente.

Promossa Viceprefetto con decorrenza dal 1° gennaio 2002, ha disimpegnato le funzioni di Capo di Gabinetto della Prefettura di Sassari, dove è stata anche Presidente della Commissione di concorso per l’assunzione di personale negli enti locali.

Ritornata nell’anno 2006 alla Prefettura di Cagliari, ha qui svolto le funzioni di Dirigente dell’Area I Ordine e Sicurezza Pubblica, nonché di Funzionario responsabile dell’Organo esecutivo di Sicurezza, dell’Area II Enti locali e Servizio elettorale, dell’Area III Applicazione sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio.

Dal 10 aprile 2011 al 15 agosto 2017 è stata Vice Prefetto Vicario Coordinatore presso la Prefettura di Oristano, Sede che ha retto dal 1° gennaio 2015 al 17 febbraio 2017 in quanto vacante. Ha anche contestualmente ricoperto l’incarico di Dirigente Reggente Area II Raccordo con gli Enti locali, consultazioni elettorali. Ha curato la redazione dei Protocolli di intesa per la comunicazione digitale tra le Pubbliche Amministrazioni, per la sicurezza sul lavoro e per le iniziative di rete contro la violenza sulle donne ed i minori.

Dal 16 agosto 2017 ha svolto le funzioni di Vice Prefetto Vicario Coordinatore della Prefettura di Cagliari, reggendo la Sede vacante dal 1° giugno al 22 luglio 2018. Nello stesso periodo, oltre all’incarico Vicariale, ha diretto anche l’Albo regionale dei Segretari Comunali, l’Area II raccordo con gli Enti locali, consultazioni elettorali, l’Area V Protezione civile ed è stata Direttore del Corso di perfezionamento per Ufficiali di stato civile.

Nelle diverse Sedi prefettizie ha svolto le funzioni di Presidente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, della Commissione e di Sottocommissioni Elettorali Circondariali e della Commissione collaudo depositi oli minerali.

Ha disimpegnato l’incarico di Commissario prefettizio nei Comuni di Villasor, Monastir, Piscinas e Capoterra e quello di Sub Commissario prefettizio nei Comuni di Monserrato e Assemini.

E’ stata inoltre Componente del Comitato Tecnico Amministrativo e Opere Marittime presso il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna di Cagliari.

Ha svolto incarichi di docenza alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia del Ministero dell’Interno.

Nell’anno 2011 le è stata conferita l’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

Il 28 ottobre 2021 è stata nominata Prefetto di Sassari.

Il commento di Melucci, sindaco e presidente della Provincia di Taranto

In occasione dell’avvicendamento alla guida della Prefettura ionica, deliberato ieri dal Consiglio dei Ministri, il sindaco Rinaldo Melucci ha colto l’occasione per ringraziare il prefetto uscente, Demetrio Martino, per il lavoro svolto, dando il benvenuto alla subentrante Paola Dessì, proveniente da Sassari.

«Sono stati anni impegnativi – le parole del primo cittadino – perché il prefetto ha dovuto assolvere anche alle funzioni di commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, potendo contare su risorse non sempre adeguate. Questo cambio ripropone l’urgenza del tema, per questo ringraziando Martino per il lavoro svolto e l’impegno messo nella tutela della città e dell’intero territorio, sollecitiamo il Governo affinché il tema delle bonifiche non venga derubricato ulteriormente. A lui auguriamo buon lavoro per i futuri incarichi, così come lo auguriamo al prefetto Dessì, testimoniandole già la nostra leale collaborazione».