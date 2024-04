Pubblicità in concessione a Google

“Iniziati già da alcuni giorni, come annunciammo, col Presidente Michele Emiliano, il 18 Dicembre dello scorso anno, i lavori per il completo RIFACIMENTO del TERMINAL PASSEGGERI dell’AEROSTAZIONE di Grottaglie, con finanziamento regionale di 9 milioni di €, assegnati nel 2019, dal sottoscritto, Assessore Regionale all’epoca, allo Sviluppo Economico. Al termine dei lavori saremo finalmente pronti per i voli di linea passeggeri da e per GROTTAGLIE”.

Pubblicità in concessione a Google

A darne comunicazione Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

“L’aerostazione del aeroporto Marcello Arlotta sarà tra le più fascinose d’Italia.

Architettonicamente bella, moderna e funzionale, impreziosita dalle ceramiche di grottaglie e da prototipi di satelliti made in Puglia.”

Aggiunge Borraccino.

“Da anni lavoriamo, gomito a gomito, col Presidente della Regione Puglia, EMILIANO, per questo risultato che oggi cogliamo per consegnarlo alla nostra intera provincia ionica.

Ci fa piacere che ora anche soggetti istituzionali che MAI si erano interessati al tema, si siano svegliati, consigliamo tuttavia loro di evitare goffe strumentalizzazioni come quella della RACCOLTA FIRME! NOI stiamo lavorando, con atti concreti, come si può vedere dalle immagini, alla realizzazione di un’azione straordinaria per il nostro territorio, capace di saper riscattare la nostra intera PROVINCIA. Finalmente il legittimo desiderio di una mobilità veloce per i nostri concittadini comincia a vedere una giusta soluzione”. Conclude.