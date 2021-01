Si avvia il lavoro verso il congresso provinciale del Pd, che si dovrebbe tenere, salvo peggioramenti della pandemia ancora in corso, tra la primavera e l’estate.

In questa ottica stamani sono stati presentati dal commissario provinciale Giovanni Chianese, in conferenza stampa presso la Federazione provinciale del Pd di Taranto, i due organismi collegiali: il Coordinamento tematico e progettuale, e l’Ufficio tesseramento.

Per quel che riguarda la campagna adesioni 2020, sarà possibile recuperare il tempo perso per via dell’emergenza sanitaria legata al Covid, allungando i termini previsti per la chiusura e dando così la possibilità di tesserarsi ancora nei prossimi mesi.

Il Coordinamento avrà il compito di accompagnare il partito allestendo una piattaforma politico-programmatica in sintonia con i soggetti sociali, culturali ed economici locali e in relazione con i diversi livelli istituzionali, con l’ambizione di contribuire ad elevare il livello della qualità della vita sul territorio provinciale.

Il Coordinamento tematico, che avrà un ruolo puramente consultivo, è così costituito: Gianni Azzaro, Ilaria Cinieri, Nunzia Convertini, Mattia Giorno, Domenico Lasigna, Annarita Palmisani, Lucia Pompigna e Anna Sgobbio. Coordinatore del gruppo di lavoro: Lino De Guido.

L’Ufficio tesseramento è invece affidato a Gabriella Fretta e Valerio Papa e Presieduto da Luciano Santoro, Tesoriere del Pd di Taranto.