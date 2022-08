Pubblicità in concessione a Google

Da tanti decenni, ormai, la televisione rappresenta uno strumento che fa compagnia a un gran numero di persone. Nelle case degli italiani, ma un po’ di tante persone in tutto il mondo, la tv non può mai mancare. Ebbene, ci sono stati degli eventi, come svelato dal team del casinò online di Betway, che hanno avuto un risalto mondiale: proviamo a scoprire quali.

L’insediamento di Obama alla Casa Bianca

Avete presente quegli eventi che hanno portato il mondo a fermarsi per un attimo davanti alla tv? Ebbene, tra questi non può mancare senz’altro la cerimonia con cui Barack Obama si è insediato alla Casa Bianca, anche per via del cambio epocale a livello societario che è intervenuto in quell’esatto momento.

Come è stato messo in evidenza dalla classifica dei 10 eventi piú seguiti al mondo sul blog l’insider, ecco che la cerimonia con cui si Obama si insediò come nuovo presidente degli Usa ha rappresentato un evento a dir poco epocale e mondiale. Correva l’anno 2009 e, più precisamente, il giorno era il 20 gennaio. Ebbene, di fronte alla televisione, letteralmente incollati alla stessa, c’era oltre 1 miliardo di telespettatori, che equivale a qualcosa come il 14% rispetto alla popolazione mondiale.

In effetti, è stato qualcosa di storico e molto emozionante poter ammirare il primo presidente nero nella storia degli Stati Uniti. I telespettatori, giusto per dare qualche numero, hanno raggiunto l’incredibile cifra di oltre 1 miliardo di persone, che vuol dire che 14 persone su 100 in tutto il pianeta erano collegate in diretta davanti al televisore per godersi questo evento.

La terra dove il padre di Barack è nato, il 20 gennaio è diventato un giorno che viene celebrato come festa nazionale, proprio per ricordare la storica elezione. In Indonesia, più precisamente a Giacarta, è stato invece organizzato un ballo, all’interno della scuola State Elementary School Menteng 01. Il motivo? Semplicemente perché si trattava della scuola che Barack frequentava quando era solo un bimbo. In Giappone, nella città di Obama, quel giorno è stato festeggiato alla grande, con tanto di campane a festa e fuochi d’artificio.

Il matrimonio tra Diana e il Principe Carlo

In questo caso bisogna tornare un bel po’ indietro nel tempo e, più precisamente, al 1981. La data è quella del 29 luglio ed è impossibile dimenticarla. Per chi c’era, infatti, si tratta di un giorno che è passato alla storia, dal momento che erano davvero tutti sintonizzati davanti alla tv per potersi godere il matrimonio del secolo. Sono stati conteggiati addirittura 750 milioni di spettatori che si sono incollati alla tv, il che equivale al 17% della popolazione di tutto il mondo.

L’evento è stato più di una volta descritto come un vero e proprio matrimonio da mille e una favola. Diana Spencer e il Principe Carlo sono convolati a nozze alla fine del mese di luglio del 1981 e non c’è cittadino inglese che non fosse davanti alla tv oppure per strada. D’altro canto, la cerimonia è stata celebrata presso la Cattedrale di Saint Paul, al cospetto di un’assemblea composta da ben 3500 persone. Chiaramente, non erano da soli, dal momento che fuori dalla cattedrale c’era una ressa mai vista, formata dalla bellezza di oltre due milioni di persone, che hanno di fatto dato vita al corteo di Lady D a partire da Clarence House.

Come non sottolineare anche gli altri 600 mila curiosi che in quella giornata hanno assiepato le strade intorno a Saint Paul, nella speranza di dare un saluto ai novelli sposi. Le misure di sicurezza sono state da record, visto che hanno lavorato ben 4000 addetti alla sicurezza e oltre 2200 militari.