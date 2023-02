Pubblicità in concessione a Google

Sia che si tratti di bonus benvenuto, di promozioni VIP esclusive o di buoni cashback, le offerte dei casinò online sono un sistema efficace e interessante per attrarre nuovi utenti e fidelizzare quelli già acquisiti, che possono trarre vantaggi utili senza alcuno sforzo.

L’industria del poker online è cresciuta rapidamente negli ultimi anni, raggiungendo un numero sempre maggiore di giocatori in tutto il mondo. Solo nel nostro Paese, i ricavi lordi del settore hanno superato i 170 milioni di euro (dato del 2021). La grande popolarità della modalità di gioco online si deve principalmente a fattori quali l’accessibilità ­– legata all’ampia disponibilità di dispositivi mobili –, al progresso tecnologico e alla diffusione di connessioni Internet ad alta velocità. Tutti elementi che consentono di offrire un’esperienza di gioco migliorata, che nulla ha da invidiare a quella fornita dai tradizionali casinò su base terrestre.

Gambling online: un settore altamente competitivo

Grazie all’adozione di tecnologie di nuova generazione gli operatori dell’iGaming hanno potuto sviluppare e creare siti web e app altamente coinvolgenti. Il business del gioco online può contare su un pubblico vastissimo che gioca ovunque e a ogni ora, sia da desktop che da mobile. Il settore può contare anche sulla progressiva approvazione dei governi e dei legislatori dei vari stati che hanno scelto di legalizzare e regolare il gioco d’azzardo a distanza tramite la concessione di speciali licenze (in Italia si tratta della licenza ADM, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

Ciò ha consentito all’industria di crescere molto e a tanti operatori di affacciarsi sul mercato, che oggi si presenta quindi molto attraente e competitivo. Per continuare ad attirare nuovi giocatori e mantenere quelli già acquisiti, le piattaforme di gambling sono pertanto alla continua ricerca di sistemi promozionali che consentano a ognuno di essi di distinguersi dalla concorrenza. Ed è per questo che la stragrande maggioranza dei casinò virtuali ha iniziato a offrire bonus di vario genere molto vantaggiosi per gli utilizzatori, che sono così incentivati a iscriversi e a continuare a investire.

Registrandosi a uno dei più importanti casinò italiani a distanza per reputazione e catalogo dei giochi è possibile beneficiare di offerte come free spin, ticket di accesso ai tornei e bonus per provare a giocare a poker. Scegliere un operatore riconosciuto e affidabile è fondamentale in termini di garanzia e trasparenza del gioco, di protezione dei dati personali e di sicurezza dei pagamenti, dei depositi e delle promozioni. Nel mercato italiano ne esiste uno che ha un esperienza pluridecennale, e che mette a disposizione dei suoi utenti dei tornei internazionali dove giocatori esperti e principianti possono giocare ad una delle migliori opzioni di poker online.

Che cosa sono e quali sono i principali bonus casinò

I bonus, come si diceva, sono un ottimo modo per provare i giochi da casinò e per cominciare a mettersi alla prova con il poker online. In realtà esistono diverse tipologie di promozione, tutte utilizzabili sulle piattaforme di gioco una volta soddisfatti i relativi requisiti di scommessa. Tra le più comuni ci sono i bonus di benvenuto, i giri gratuiti e i bonus senza deposito. Vediamo allora, più nello specifico, quali sono e come funzionano gli incentivi più apprezzati dagli appassionati di gambling e poker online.

Bonus di benvenuto (o welcome bonus)

Il bonus di benvenuto è un’offerta riservata ai nuovi utenti. Normalmente viene rilasciato alla condizione che il giocatore completi per la prima volta la registrazione sul sito e che effettui un deposito minimo. L’offerta consiste in genere in una somma di denaro bonus o in giri gratuiti (free spin) alle slot machine. I bonus di benvenuto sono la migliore opportunità per iniziare a giocare e guadagnare con il poker online e altri giochi da casinò.

Bonus senza deposito

Tra le varie promozioni disponibili, il bonus senza deposito è molto probabilmente quella preferita dalla maggior parte dei clienti dei casinò online. Chi lo riceve ha la possibilità di giocare gratuitamente senza dover prima depositare soldi veri. Alcuni operatori offrono questi bonus di prova come premio agli utenti che hanno registrato e verificato un nuovo account. L’offerta può consistere in un certo numero giri gratuiti o in una certa quantità di denaro da utilizzare su tutti i giochi da casinò. In alcuni casi è invece attiva soltanto sui nuovi prodotti o su titoli selezionati.

Bonus con deposito (o bonus di prova)

Per ricevere un bonus con deposito i giocatori devono depositare una certa somma di denaro (deposito minimo). Il valore del bonus viene calcolato come percentuale di tale deposito; normalmente si parte dal 50%, ma si può arrivare addirittura fino al 100% e al 200%. Per semplificare, facciamo un esempio pratico: se un giocatore deposita 100 euro su un casinò che offre un bonus del 100% sul primo deposito, questi riceverà 100 euro aggiuntivi sottoforma di bonus da utilizzare per giocare a poker, blackjack, alla roulette, alle slot o agli altri giochi disponibili.

Bonus cashback

Grazie ai bonus cashback (rimborso) i giocatori possono recuperare una parte del denaro speso o delle perdite subite. Popolarissima sui siti di scommesse sportive, recentemente questa tipologia di incentivo è stata estesa anche ai casinò e al poker online. A seconda della piattaforma, il bonus cashback può essere accreditato su base giornaliera, settimanale o mensile. Anche in questo caso, il valore viene calcolato come percentuale sui depositi. Esempio: se una piattaforma offre un bonus cashback del 10% sulle somme giocate in un giorno, il giocatore che utilizza la promozione e che ha giocato 100 euro nelle 24 ore recupererà 10 euro sottoforma di rimborso.

Bonus VIP e bonus high roller

Il bonus VIP e il bonus high roller dei casinò online sono degli speciali bonus fedeltà che premiano gli utenti che effettuano il maggior numero di giocate o i depositi più alti. Questi utenti possono quindi avere accesso a ricompense riservate come premi in denaro, inviti a tornei o eventi esclusivi, partecipazione ai VIP Club, servizi di supporto dedicati e così via.

Bonus referral o “presenta un amico”

Tramite i referral bonus, i casinò online premiamo i giocatori che portano nuovi utenti alla piattaforma. Il meccanismo funziona così: l’utente già iscritto condivide un link di invito con un amico. Se l’amico completa la registrazione ed effettua un primo deposito, entrambi riceveranno uno speciale bonus per il referral. In questo modo gli utilizzatori sono incentivati a giocare, mentre i casinò hanno l’occasione di guadagnare nuovi clienti.

Abusare dei bonus per casinò

I bonus offerti dai siti di gambling autorizzati consentono di giocare e di divertirsi in totale sicurezza e tranquillità. I casinò online li utilizzano per attrarre nuovi utenti e per premiare i giocatori più assidui. Allo stesso tempo, gli operatori autorizzati sono molto rigorosi nel contrastare la pratica illecita di abuso dei bonus. In particolare, gli operatori del gioco legale puniscono gli utenti che praticano la registrazione fraudolenta di account multipli con l’obiettivo di ottenere più bonus.

Conclusioni

I bonus sono uno strumento molto utilizzato e sfruttato nel marketing promozionale. Le piattaforme di gambling e poker online li utilizzano perché rappresentano un’opportunità vantaggiosa sia per gli operatori che per gli utenti. La maggior parte delle offerte consistite in somme di denaro gratuite spendibili sul sito o in giri gratuiti alle slot, utili per familiarizzare con l’ambiente di gioco o provare nuovi prodotti.

I migliori fornitori di giochi da casinò a distanza offrono promozioni di benvenuto e benefit che ricompensano gli utenti appena arrivati e quelli più fedeli. Spetta ai giocatori valutare la tipologia di bonus più utile e adatta alle sue specifiche necessità di gioco.