Nell’ultimo anno c’è stata una ampia della diffusione del gioco d’azzardo online. Oggi, sono molte le persone che stanno iniziando a rendersi conto dei vantaggi di giocare ai propri giochi preferiti online. È comodo, divertente e facilmente accessibile.

Secondo i dati ufficiali, la domanda di siti di gioco d’azzardo sui casinò non AAMS è aumentata in modo significativo di recente. In effetti, ci sono molte ragioni per cui i giocatori italiani si rivolgono ai casinò stranieri visto che questi siti offrono ciò che gli operatori nazionali non offrono. Inoltre, gli ampi pacchetti e bonus interessanti possono generare maggiori profitti a lungo termine.

I casinò esteri offrono anche una vasta collezione di giochi dei migliori fornitori globali molti dei quali possono essere provati gratuitamente.

È legale giocare in un casinò non AAMS?

La risposta in breve è: sì! È possibile scommettere e giocare ai tavoli verdi dei casinò online con licenza estera. In Isaia non esiste una legge che impedisce di giocare nei casinò online esteri. Questo perché il mondo online ricalca il mondo reale. Non ci sono leggi che impediscano a un italiano in viaggio all’estero di poter giocare in un casinò locale. Lo stesso vale online: quando ci si collega a un casinò estero è come essere, dal punto di vista informatico, fuori dal territorio nazionale. Vige quindi la libertà di accesso se il sito che si sta visitando è legale e autorizzato dalla nazione presso la quale si trovano i server.

Vantaggi dei casinò online non italiani

Molti giocatori italiani pensano che i casinò esteri siano inferiori ai siti nazionali perché non sono regolamentati. Tuttavia, l’allontanarsi dalle rigide normative stabilite dall’ADM offre a questi siti la possibilità di fornire vantaggi significativi ai propri giocatori.

Ad esempio, i casinò italiani hanno limitazioni sia sui tipi di bonus e promozioni che possono offrire che sui programmi fedeltà. Inoltre, alcuni sviluppatori di giochi non possono operare in Italia, appunto per le regole dell’AAMS, e spesso non accettano le criptovalute. Al contrario, i casinò offshore offrono ai loro giocatori tutte queste caratteristiche e molte altre! Ci sono poi ulteriori interessanti caratteristiche da tenere presenti le quali hanno già conquistato le preferenze di molti connazionali. Ecco, quindi, ulteriori motivazioni che hanno fatto diventare i casinò non AAMS molto gettonati.

Tecnologia e giochi innovativi

I casinò online e i siti di scommesse sportive stranieri operano in un ambiente che incoraggia l’innovazione e lo sviluppo sia nel gioco che nella tecnologia. Ci sono una miriade di caratteristiche che i casinò esteri hanno rispetto alle loro controparti locali. Ad esempio, queste piattaforme di gioco offrono dei pacchetti di bonus più generosi, un’ampia selezione di giochi e supportano allo stesso modo sia valute tradizionali che monete fiat che criptomonete. Inoltre, questi siti di gioco sono molto avanti nello sviluppo della realtà virtuale e aumentato e arriveranno a offrire un’esperienza di gioco nel meta universo.

Più facili da regolamentare

Uno dei motivi importanti alla base della popolarità dei siti di gioco non AAMS è che sono facili da regolamentare. Le commissioni internazionali per il gioco d’azzardo stabiliscono limitazioni e requisiti generali che gli operatori devono rispettare. Tuttavia, questi regolamenti non interferiscono con il modo in cui i siti trattano i giocatori fintanto che non violano la legge.

Ad esempio, i siti esteri possono offrire qualsiasi bonus ai propri giocatori e accettare qualsiasi documento personale per la verifica KYC. Le commissioni di gioco non pongono alcun impedimento normativo su siti web e applicazioni con licenza.

Maggiori premi in palio

I siti di gioco esteri di gioco online offrono ai loro giocatori ottimi pacchetti di bonus. Queste promozioni possono essere sfruttate per giocare più a lungo e avere maggiori possibilità di vincere senza spendere più soldi. In generale, il valore del bonus di benvenuto che si può ottenere va dai 500 agli oltre 1000 euro. A questi si aggiungono altre promozioni ricorrenti, offerte di rimborso sulle perdite subite durante alcuni giorni della settimana o del mese, free spin alle slot machine e altri fantastici premi.

Ottimo reddito esentasse

I casinò online con licenza estera inoltre offrono una fonte di guadagno senza tasse. Mentre in Italia le vincite sono pagate al nette delle tasse, nel caso di operatori esteri, queste sono comprensive della tassazione del paese di residenza del giocatore.

Calcolando la bassa imposizione fiscale dei paesi che emettono e licenze non AAMS, ecco che questi casinò possono permettersi di pagare premi maggiori proponendo tavoli e giochi con massimi di puntata ben più elevati della concorrenza. Tuttavia, è bene ricordare che il gioco d’azzardo non è, e non può essere, una forma di reddito stabile. È preferibile giocare per divertimento piuttosto che avere l’obiettivo di costruirsi uno stipendio.

Giochi sempre disponibili, ovunque

I casinò online esteri offrono piattaforme compatibili con tutti i tipi di dispositivi mobili, inclusi smartphone e tablet. Ci sono molti siti che offrono ai loro giocatori delle app scaricabili da installare sul proprio dispositivo e magari ottenere solo per questo dei generosi bonus dedicati proprio a chi gioca da smartphone. Questo tipo di bonus sono invece molto difficilmente proposti dai casinò italiani. Tutti i giochi offerti dai casinò stranieri funzionano utilizzando la tecnologia HTML5 che consente a questi software di funzionare in modo flessibile adattandosi a ogni tipo di schermo.

Le valute digitali sono comunemente accettate sui casinò non AAMS

I casinò online non AAMS supportano un’ampia gamma di valute legali e digitali tra cui dollari, euro, sterline ma soprattutto accettano tutti le criptomonete. Tra le più utilizzate ci sono Bitcoin, Ethereum, Tether, Ripple e Litecoin. Anche le vincite possono essere incassate in questa maniera.

Grazie all’evoluzione della tecnologia anche questo tipo di pagamenti vengono elaborati quasi in tempo reale riducendo il tempo di attesa dal momento del deposito a quando i fondi non sono disponibili sul conto per giocare. Inoltre, i casinò non italiani accettano anche un’ampia gamma di metodi tradizionali come carte di credito e bonifici bancari internazionali oltre a diversi portafogli elettronici alternativi a PayPal.

Conclusione

Si può essere sia un principiante o un giocatore professionista, ma sono molti i vantaggi che stanno spingendo i casinò non AAMS nelle preferenze di molti. Inoltre, questi siti finiscono lo stesso livello di sicurezza e protezione che offrono i siti di gioco d’azzardo italiani.