I consiglieri comunali del gruppo del Partito Democratico hanno formalizzato una interrogazione urgente inerente i lavori sulle basole site davanti al santuario dedicato a San Francesco De Geronimo nel centro storico di Grottaglie.

Oggetto della interrogazione

“Constatato che, sono in corso i lavori di sistemazione di alcune vie del centro storico nell’ambito del Piano di Rigenerazione Urbana e che nei giorni scorsi sono state smantellate le basole nel tratto antistante il sagrato del Santuario collocate nel 2018 presumibilmente per poi ricollocarle causando di fatto uno spreco di risorse pubbliche interrogano sindaco e Presidente del Consiglio Comunale per conoscere i motivi di tale discutibile decisione e se si ravvedono eventuali responsabilità legate a tale scelta”.

Nel documento, Francesco Donatelli, Presidente del Gruppo Consiliare del PD, sottolinea che :

che nel 2017 il sottoscritto, con una interpellanza e una interrogazione, chiedeva al Sindaco i motivi per cui il progetto di “Lavori di sistemazione di Via S. Francesco de Geronimo”, approvato nel 2015, non veniva appaltato ritardando così la conclusione dei lavori prevista prima dei festeggiamenti del terzo centenario della morte del Santo grottagliese;

che, a seguito di tali interventi, i lavori furono realizzati a partire dalla fine del 2018.

