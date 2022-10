Pubblicità in concessione a Google

Dopo il diploma o dopo l'università ogni studente è costretto ad affrontare un periodo di grandi cambiamenti, raggiungendo un ulteriore livello di maturità. E quando avviene ciò, è naturale chiedersi: cosa farò da grande? Ovviamente le possibili risposte sono infinite, e la strada da imboccare dipende soprattutto dalle proprie passioni e dalle proprie aspettative. Ci sono diverse opzioni che meritano di essere prese in considerazione, e noi oggi passeremo al vaglio le più efficaci, oltre alle più gettonate.

Seguire un corso professionale

Una delle opzioni più comuni per chi vuole cambiare la propria vita dopo la laurea, o direttamente dopo il diploma, è seguire un corso specializzante. Questa opzione sta guadagnando sempre più popolarità negli ultimi anni, poiché offre molti vantaggi, oltre a presentare davvero moltissime strade, dalla pasticceria fino ad arrivare al beauty e al settore dell’health & care. Inoltre, oggi tutti hanno l’opportunità di trovare dei corsi professionali online, visitando alcune piattaforme web specializzate. Perché scegliere questa soluzione? Perché il corso consente di trovare con maggiore semplicità un lavoro, soprattutto in un contesto lavorativo come quello attuale, molto competitivo.

Iscriversi ad un master

Un’altra opzione per chi vuole rimboccarsi le maniche dopo la laurea è la seguente: frequentare un master. Oggi esistono molte opzioni che facilitano il compito e che lo rendono più semplice e accessibile per tutti, come nel caso dei master proposti dalle università online. Questa soluzione è ideale per chi vuole migliorare il proprio profilo professionale, e ottenere maggiori gratificazioni nella vita lavorativa. Di contro, i master generalmente hanno un costo piuttosto alto, dunque per potersi iscrivere serve un budget considerevole, e questo vale anche per le opzioni “fisiche”. Università come la Bocconi, ad esempio, propongono master con prezzi dai 14 mila euro fino a oltre 30 mila euro.

Prendersi un anno sabbatico

Una terza opzione, per chi vuole trovare un proprio percorso, è il cosiddetto gap year o anno sabbatico. Si tratta di un periodo di tempo (di solito un anno, ma non necessariamente) durante il quale i giovani decidono di prendersi una pausa dagli studi o dal lavoro per viaggiare, fare nuove esperienze e crescere a livello personale. Questa soluzione sta diventando sempre più popolare tra i millennial, perché permette di interrogarsi sul proprio futuro, chiedendosi quali sono le proprie aspettative e riflettendo sul da farsi, senza fretta. Ovviamente l’anno sabbatico può essere preso sia dopo il diploma, sia dopo la laurea. Nel primo caso aiuterà a capire quale facoltà scegliere, o se provare direttamente l’inserimento nel mondo del lavoro. Nel secondo caso, il gap year è utile per valutare la possibile iscrizione ad un master.