Petrarulo si dimette da Presidente Commissione. “Chiedo scusa al Comparto C, se spunta soluzione solo ora mi vergognerò d’aver difeso questa Amministrazione”

"Ho difeso il sindaco e l’amministrazione, sono diventato il capo espiatorio per il Comparto C e per l’Ospedale"

Ciro Petrarulo prende le distanze dalla maggioranza in Consiglio Comunale e si dimette da Presidente della Seconda Commissione Consiliare.

“Ho dedicato quattro anni e mezzo per trovare una soluzione per la questione del Comparto C. Ho dilapidato 50 anni di amicizia con persone che fanno parte del Comitato. Ho difeso il sindaco e l’amministrazione, sono diventato il capro espiatorio per il Comparto C e per l’Ospedale. A differenza di altri che si nascondono. Se Cassese oggi porta la soluzione questo mi sorprenderà e la mia reazione sarà chiedere scusa ai cittadini e vergognarmi di aver difeso questa amministrazione”.