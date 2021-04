Pubblicità in concessione a Google

“Uno dei luoghi più frequentati dai grottagliesi è Piazza Padre Pio dove, a seguito di una iniziativa privata in collaborazione con il Comune, fu collocata la statua del Santo circondata da alberi ed aiuole.

Sono tantissimi i cittadini che frequentano tale piazza, non solo per la devozione nei confronti del Santo, ma anche per la presenza di alcuni alberi di pino che procurano, specie nel periodo estivo, una protezione dalla calura e dai raggi del sole.”

Lo ricorda il consigliere comunale Francesco Donatelli, in apertura di una interrogazione urgente rivolta al sindaco, all’assessore ai lavori pubblici e al presidente del consiglio comunale, riguardante lo stato di manutenzione di una delle piazze cittadine.

“Serve maggiore manutenzione”

“Tuttavia – scrive Donatelli nella sua interrogazione – la presenza di questi alberi insieme alla mancata necessaria manutenzione, ha inevitabilmente provocato una diffusa sconnessione del pavimento con mattoni divelti che causano non poche cadute.

Nonostante le continue segnalazioni agli organi competenti comunali, nulla è stato fatto per rimettere in sicurezza quel luogo molto frequentato anche da persone anziane, anzi la presenza di erbacce ha peggiorato la situazione.

Premesso quanto sopra il sottoscritto consigliere comunale, facendosi portavoce del disagio e dei pericoli segnalati da numerosi cittadini, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento del Consiglio Comunale interroga l’amministrazione comunale per sapere:

1. Se è a conoscenza della situazione di degrado sopra descritta e del conseguente potenziale pericolo e disagio provocato ai cittadini;

2. Quali sono le determinazioni che l’Amministrazione Comunale intende assumere per mettere in sicurezza la citata piazza allo scopo di farla frequentare in tranquillità ai cittadini.”

Un punto nevralgico di Grottaglie

Quella che fino a pochi anni fa si poteva considerare come zona periferica, è diventata oggi sempre più centrale per via della espansione urbanistica affiancata da una viabilità di servizio che ha portato anche ad un maggiore traffico automobilistico.

Proprio questa situazione è al centro delle richieste di alcuni residenti della zona, che lamentano lo scarso rispetto del semaforo adiacente da parte di molti automobilisti e chiedono la realizzazione di una rotatoria, come quella già esistente a qualche centinaio di metri di distanza.