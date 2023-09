Pubblicità in concessione a Google

Picerno – Taranto: tutto pronto per la partita che chiuderà la seconda giornata del girone C della serie C. Il Taranto è chiamato a raggiungere Picerno per una sfida che rievocherà la scorsa stagione: entrambe le squadre sono reduci dalla lotta ai Playoff. Entrambe a sorpresa.

Ma veniamo alla partita di lunedì sera. La squadra di mister Eziolino Capuano raggiungerà la vicina Basilicata per la sfida con la squadra potentina. Una sfida interessante quella con il Picerno vittorioso alla prima, in trasferta, contro il Francavilla Fontana.

Sarà quindi il Donato Curcio ad ospitare la sfida tra le due sorprese dello scorso anno. Il posticipo sarà tramesso in diretta tv e streaming.

Partita Picerno – Taranto: ecco dove vederla in TV

Per chi volesse è possibile guardare la partita in diretta, lunedì 11 settembre, anche sulla RAI, alle 20.45.

In tv quindi si potrà vedere la partita in chiara, quindi non a pagamento, su Rai Sport, al canale numero 58. Calcio di inizio alle 20.45.

L’alternativa per che chi ha Sky è il canale numero 254 del satellite.

Ecco dove vederla in Streaming

La partita sarà possibile vederla anche in diretta streaming: gratis su RaiPlay (dal sito e dalla app) e, per i clienti Sky, sull’app SkyGo oppure sulla App NOW.

Biglietti

I convocati

Mister Ezio Capuano ha diramato la lista dei convocati per il match con il Picerno, in programma lunedì 11 settembre alle ore 20:45 presso lo stadio Donato Curcio. Assente Romano, causa una contusione ecchimotica al quinto dito del piede sinistro.

PORTIERI: Vannucchi, Loliva, Di Serio

DIFENSORI: Antonini, De Santis, Enrici, Heinz, Hysaj, Riggio

CENTROCAMPISTI: Bonetti, Calvano, Ferrara, Fiorani, Panico, Kondaj, Mastromonaco Papaserio, Zonta

ATTACCANTI: Bifulco, Capone, Cianci, Fabbro, Kanoute, Orlando, Samele