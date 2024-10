Pubblicità in concessione a Google

Pronto il progetto di messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della Pineta “Bosco Frantella” a Grottaglie. L’ente ha incaricato un tecnico per la redazione del progetto di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Pineta a seguito del doppio incendio di tre anni fa.

Sulla vicenda nei giorni scorsi era intervenuto Davide Chiovara, già consigliere comunale, oggi componente del Direttivo di FDI.