E’ stato conferito l’incarico per la Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione relativi all’intervento di “Lavori di manutenzione strutturale e delle relative opere connesse della Piscina Comunale Scoperta, Via dei Maratoneti”, darne comunicazione ufficiale il Comune di GRottalie con apposito Deliberazione di Giunta.

Si tratta di un intervento sulla piscina scoperta e sugli spazi affini al fine di adeguarla e di migliorarla sotto l’aspetto della sicurezza.