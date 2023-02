Più che Carnevale sarà un Funerale: Mercoledì Addams la maschera trend

Pubblicità in concessione a Google

Il tempo di Carnevale è cominciato da pochi giorni e già impazzano i travestimenti, le maschere, si organizzano feste a tema, si programmano già pomeriggi e serate in maschera, chi festeggia il compleanno in questo periodo spesso chiede di partecipare alla propria festa in costume carnevalesco…

Si parte sempre con largo anticipo a pensare da cosa mascherarsi a Carnevale, di solito ci si muove subito dopo Natale (ma molti lo fanno anche prima). Come scegliere il costume che ci rappresenterà? Di solito si seguono le tendenze, i personaggi in voga al momento, protagonisti di film e serie tv, idoli dello spettacolo o dello sport, ma anche le più classiche maschere della tradizione (sempre meno conosciute) o abbigliamento tipico di una nazione, personaggi delle favole, travestimenti del tutto originali inventati da se stessi, mascheramenti di gruppo a tema…

La maschera trend: Mercoledì Addams

Quest’anno le ragazze, ragazzine e anche bambine sembrano non avere dubbi: alla domanda “da cosa ti vesti a Carnevale?” la maggior parte di queste risponderà “da Mercoledì”.

È decisamente il personaggio del momento la ragazzina, creata il 29 giugno 1940 da Charles Addams come parte del gruppo della famiglia Addams. Il personaggio di Mercoledì è divenuto negli anni una delle figure più conosciute e amate: una piccola zombie, appassionata di giochi macabri diventata oggi, grazie soprattutto alla popolare serie di Netflix, un’inquietante e intrigante adolescente, un’icona affascinante, femminista e anticonformista.

Un modello alternativo e fuori dagli schemi, coraggiosa di essere se stessa, diversa dagli altri. Capelli neri, incarnato pallido, volto serio ed espressione cupa. È sempre stata rappresentata così nel corso degli anni e col cambiare delle mode.

È subito corsa alla ricerca del travestimento: il classico abito nero con colletto bianco e capelli raccolti in due austere trecce ai lati del volto, calze nere (o a righe orizzontali bianche e nere come nella popolare trasposizione del film d’animazione). Questo è l’abito base, quello iconico, un must del personaggio di Mercoledì nel corso degli anni.

La “nuova” Mercoledì Addams

Da quest’anno poi, sempre a seguito della Serie televisiva, si può anche scegliere come travestimento la divisa scolastica di Mercoledì, il classico abito ma rivisitato in versione a pois bianchi, o ancor di più il bellissimo ed elegante abito “del ballo”, con accessori e acconciatura in perfetto stile dark e gotico.

Anche il balletto della protagonista è diventato virale. Il brano Bloody Mary di Lady Gaga spopola in radio e su piattaforme musicali, a tutti capita di canticchiare “I’ll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head”. La coreografia è virale su tutti i social network e coinvolge proprio tutti, anche i VIP in vere e proprie challenge.

Travestimento andato a ruba… crealo da te!

Il travestimento da Mercoledì è andato a ruba in negozi fisici e store online, e così molti si sono adoperati per realizzarlo da se’, per fortuna con pochi accessori e tutti piuttosto facilmente reperibili, può mascherarsi da Mercoledì Addams anche chi non ha trovato il costume già pronto.

Prepariamoci quindi ad un Carnevale insolito… non sarà la solita esplosione di colori, ma un trionfo del nero… come ad un funerale!