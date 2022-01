Pubblicità in concessione a Google

“L’Amministrazione comunale di Grottaglie dovrà cominciare ad elaborare i progetti relativi al PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, quei progetti per i quali il Comune chiederà l’inserimento tra quelli finanziabili con i fondi stanziati per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19.”

Il Coordinatore Cittadino FdI Grottaglie Miale Ciro Francesco interviene sulla questione del Piano nazionale ripresa resilienza, lo strumento per rilanciarne l’economia dopo la pandemia di COVID-19, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del Paese.

Agenda verde

“Riteniamo necessaria una pianificazione attenta e un’Agenda Verde fondata su progetti che debbano inquadrarsi in una visione di città da riqualificare dal centro alle periferie, una città che punta sulla vivibilità di aree bellissime e fin troppo trascurate finora, una progettualità seria che connetta le istanze ambientali con le necessità dei cittadini.”

Ceramiche e turismo

Secondo FDI a Grottaglie occorre intervenire su promozione e rilancio delle ceramiche di Grottaglie e del turismo locale in generale attraverso la conseguente ed immediata costruzione della brand identity, ovvero l’identità di marca, quell’insieme di caratteristiche visive e di linguaggio che rendono un brand riconoscibile rispetto alla concorrenza.

Contributi a fondo perduto per Centro Storico

“Inoltre, abbiamo proposto di favorire la Rigenerazione urbana attraverso il recupero e la limitazione del consumo di suolo attraverso l’introduzione di contributi a fondo perduto ed agevolazioni -nell’ambito della disciplina degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria- per interventi di recupero, riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente nel centro storico, con finalità di riqualificazione, sia per gli edifici residenziali che quelli destinati ad attività economiche o sociali, una iniziativa che in Italia ha già visto l’impiego di risorse in materia del PNRR come dimostrato dal bando pilota del MISE in cui sono stati approvati 159 progetti ad alto rendimento (40% di risorse per il Mezzogiorno), per un totale di 2,8 milioni a cui devono essere aggiunti ulteriori 20 milioni derivanti dai residui 2019-2020.”

Conclude il Il Coordinatore Cittadino FdI.