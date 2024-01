Pubblicità in concessione a Google

Si allarga la disponibilità delle strutture scolastiche a disposizione della comunità nella città di Grottaglie. Alle strutture già esistenti si aggiungerà anche un nuovo asilo nido.

Asilo per 100 bambini

L’intervento appaltato dall’ente prevede la costruzione di un nuovo asilo nido nell’area di proprietà comunale, in zona C1, denominata “PdL via Rodari”; la struttura, che potrà ospitare 100 bambini, sarà progettata e costruita secondo i principi della sostenibilità Ambientale, Sociale ed Economica.

Fondi PNRR

L’importo è finanziato con PNRR € 2.842.820,00 + Importo F.O.I. € 284.282,00 + Co-finanziamento comunale € 333.000,00 e rientra quindi nel M4C1 – Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

Accoglierà i bambini tra i 3 mesi e i 3 anni

Il nuovo edificio, orientato secondo le coordinate est-ovest, occuperà il lotto nella sua parte centrale sbilanciandosi verso la città e lasciando più spazio aperto verso la campagna. Gli ingressi all’asilo sono due, entrambi collocati su via Gianni Rodari I traversa: il primo, quasi ad angolo con via Mattarella e a più diretto contatto con la città, è di fatto l’ingresso pedonale principale; il secondo, ad uso carrabile per l’accesso esclusivo del personale scolastico e dei fornitori esterni, si situa su via Gianni Rodari II traversa.

Il nuovo nido è destinato ad accogliere i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, garantendo esigenze diversificate per tutte le fasce di età. La forma architettonica riflette la forma strutturale dell’edificio: il perimetro esterno e i nuclei circolari dei servizi definiscono la struttura portante composta da muratura armata intervallata da colonne tubolari metalliche in corrispondenza del patio centrale e nelle giunzioni del cambio aule. La copertura è definita da travi cordolo e travi secondarie in acciaio su cui si poggiano i solai collaboranti in lamiera grecata. I portici esterni si configurano come momenti di soglia, passaggio tra l’esterno e l’interno dell’edificio.