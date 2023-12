Pubblicità in concessione a Google

Con l’aggiudicazione di tre gare d’appalto, per oltre 6,5 milioni di euro, compiono un passo in avanti significativo gli interventi finanziati dal Pnrr nell’ambito del Pinqua, il programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare.

Si tratta di tre distinte procedure che riguardano il recupero e l’allestimento dell’ex mercato coperto di viale della Repubblica, nel quartiere Paolo VI, oltre che il recupero del palazzo comunale in largo Calò e delle pavimentazioni storiche di via Duomo e via Di Mezzo in Città Vecchia, queste ultime oggetto anche di infrastrutturazione (sotto servizi e wi-fi).

Il Pinqua, che aveva garantito un finanziamento complessivo di 30 milioni di euro divisi equamente tra i due quartieri e successivamente transitato nel Pnrr, realizzerà una poderosa rigenerazione urbana delle aree obiettivo, restituendone ai cittadini la fruibilità dopo anni di indisponibilità, soprattutto per quel che riguarda il compendio di scaletta Calò, nell’Isola. Nello specifico, per Paolo VI si tratta dell’aggiudicazione di un appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori) che quota circa 3,7 milioni di euro dopo il ribasso d’asta, mentre per Città Vecchia l’aggiudicazione riguarda solo i lavori per altri 2,8 milioni di euro (2,1 milioni per il palazzo e 700mila per le pavimentazioni).

«Abbiamo seguito questi interventi con grande attenzione – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci – li abbiamo difesi gestendo tutte le evoluzioni che hanno segnato le fonti di finanziamento, grazie soprattutto al grande lavoro svolto dai tecnici della direzione Urbanistica. L’aggiudicazione delle gare definisce un passaggio fondamentale cui seguirà la consegna dei lavori: realizzeremo interventi attesi e importanti: i residenti potranno finalmente riappropriarsi di queste aree, che saranno destinate a servizi per la comunità, seguendo i dettami del programma. È una bella notizia che qualifica ulteriormente la nostra capacità amministrativa, tutta orientata al benessere dei cittadini».